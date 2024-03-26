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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 03:48
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся
В мене з Канади 5 з 7 повернулось в Європу і ще 1 в Україну. З США статистика взагалі нерепрезентативна, вернулась 1 із 2...
Выезжали сейчас, во время войны?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 04:01
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.
А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...
Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...
Тут что-то не так.
Вызвать маму из Киева и "настучали у відповідні органи"? Какая проблема? Германия спокойно принимает наших беженцев. Ещё и пособие платит. О чём "стучать"?
Ну а мусор да, там надо выбрасывать, куда положено. "Мова не йшла" в 12-13 лет? Это просто не хотела.
А, вообще, наши сегодняшние беженцы это отдельная статья, они в массе не собирались эмигрировать. Многие приехали с настроением: "Мы здесь ненадолго",- и не планировали оставаться. И планы меняются только с течением времени. Не у всех.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 04:06
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
А сколько времени сама поездка в автобусе?
Зі стоянням на кордоні і збору пасажирів по селах все зайняло годин 15-20...
Это Львов-...(?).
Если не хотите здесь, то, пожалуйста, в личку.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 04:09
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
в та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу...
Не будуть, десь там в умовах є пункт, що не можна надовго перетинати кордон Німеччини.
А тут і зафіксовано повернення в Україну і перевірку не пройдуть: кажуть, що і телефонують на вказані номери і просять скинути координати GPS і в гості приходить інспектор...
Там разрешено где-то на 20 дней выезжать в Украину.
Мои собираются через недельку приехать на пару недель. + время на переезд туда-обратно.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 04:12
Denik написав: akurt написав:
Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км.
На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.
Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять.
Поехать в отпуск и жить в стране - совершенно разные вещи. Абсолютно не сравнимые.
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