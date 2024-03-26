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#<1 ... 1993199419951996 Додано: Вів 26 бер, 2024 03:48 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся з моїх знайомих ні з США, ні з Канади ніхто не повернувся

В мене з Канади 5 з 7 повернулось в Європу і ще 1 в Україну. З США статистика взагалі нерепрезентативна, вернулась 1 із 2... В мене з Канади 5 з 7 повернулось в Європу і ще 1 в Україну. З США статистика взагалі нерепрезентативна, вернулась 1 із 2...

Выезжали сейчас, во время войны? Выезжали сейчас, во время войны? ЛАД 2 Повідомлень: 28580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5282 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 04:01 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы. Дочка с сыном маминой одногрупницы вернулись в Киев из Германии. Два года там сидели. Менталитет не зашёл, да и с учёбой были проблемы.

А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже... А що саме не сподобалось? Бував 2 рази в Німеччині - крута країна, німці дуже працелюбна нація. Звичайно податкова система і міграційна політика не дуже...

Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.

Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше... Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

Тут что-то не так.

Вызвать маму из Киева и "настучали у відповідні органи"? Какая проблема? Германия спокойно принимает наших беженцев. Ещё и пособие платит. О чём "стучать"?

Ну а мусор да, там надо выбрасывать, куда положено. "Мова не йшла" в 12-13 лет? Это просто не хотела.

А, вообще, наши сегодняшние беженцы это отдельная статья, они в массе не собирались эмигрировать. Многие приехали с настроением: "Мы здесь ненадолго",- и не планировали оставаться. И планы меняются только с течением времени. Не у всех. Тут что-то не так.Вызвать маму из Киева и "настучали у відповідні органи"? Какая проблема? Германия спокойно принимает наших беженцев. Ещё и пособие платит. О чём "стучать"?Ну а мусор да, там надо выбрасывать, куда положено. "Мова не йшла" в 12-13 лет? Это просто не хотела.А, вообще, наши сегодняшние беженцы это отдельная статья, они в массе не собирались эмигрировать. Многие приехали с настроением: "Мы здесь ненадолго",- и не планировали оставаться. И планы меняются только с течением времени. Не у всех. ЛАД 2 Повідомлень: 28580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5282 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 04:06 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: А сколько времени сама поездка в автобусе? А сколько времени сама поездка в автобусе? Зі стоянням на кордоні і збору пасажирів по селах все зайняло годин 15-20... Зі стоянням на кордоні і збору пасажирів по селах все зайняло годин 15-20...

Это Львов-...(?).

Если не хотите здесь, то, пожалуйста, в личку. Это Львов-...(?).Если не хотите здесь, то, пожалуйста, в личку. ЛАД 2 Повідомлень: 28580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5282 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 04:09 Дюрі-бачі написав: akurt написав: в та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу... в та будуть ще років 10-20 отримувати ту допомогу... Не будуть, десь там в умовах є пункт, що не можна надовго перетинати кордон Німеччини.

А тут і зафіксовано повернення в Україну і перевірку не пройдуть: кажуть, що і телефонують на вказані номери і просять скинути координати GPS і в гості приходить інспектор... Не будуть, десь там в умовах є пункт, що не можна надовго перетинати кордон Німеччини.А тут і зафіксовано повернення в Україну і перевірку не пройдуть: кажуть, що і телефонують на вказані номери і просять скинути координати GPS і в гості приходить інспектор...

Там разрешено где-то на 20 дней выезжать в Украину.

Мои собираются через недельку приехать на пару недель. + время на переезд туда-обратно. Там разрешено где-то на 20 дней выезжать в Украину.Мои собираются через недельку приехать на пару недель. + время на переезд туда-обратно. ЛАД 2 Повідомлень: 28580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5282 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 04:12 Denik написав: akurt написав: Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км. Але раджу Вам не орієнтуватися та не спиратися на думку людей, які бачили США з відстані в 13 000 км.

На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.

Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять. На відміну від Вас я можу сюди викласти фотку амриканської дійсної візи разом з посвідченням УБД чи офіцера.Так само як я можу у відпустку поїхати в ті самі США - мене випустять.

Поехать в отпуск и жить в стране - совершенно разные вещи. Абсолютно не сравнимые. Поехать в отпуск и жить в стране - совершенно разные вещи. Абсолютно не сравнимые. ЛАД 2 Повідомлень: 28580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5282 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1993199419951996 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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