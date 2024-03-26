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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:14
Faceless написав: ЛАД написав: Bolt написав:
Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...
Тут что-то не так.
Вызвать маму из Киева и "настучали у відповідні органи"? Какая проблема? Германия спокойно принимает наших беженцев. Ещё и пособие платит. О чём "стучать"?
Настучали що дитину залишали саму вдома вочевидь. Тому й викликали маму, щоб сиділа з дитиною.
В Європі ювенальна юстиція сувора. Особливо в тій ж Німеччині і особливо в Швеції. В останній масштаб примусового вилучення дітей у батьків і позбавлення батьківських прав просто колосальний, це тисячі і тисячі справ в рік, навіть просто по чиїмсь "доносам", і навіть по хибним
Вчора з троюрідним братом розмовляв, вирвався минуло року до Данії(там в нього рідний брат вже років 6 тусується). Казав, що до них дофіга народу з Норвегії повтікало з наших, так там взагалі жорстко з ювеналкою.
Дітей там в наших батьків аж бігом забирають і передать в норвежські родини. А бажаючих багато, бо в минулому сторіччі, там якісь експерименти по стерилізації населення проводились.
(Але, то, як говориться, за що купив, за то продав. Прохання тапками не кидатись.)
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:17
BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
таблетки от давления, без рецепта врача не возможно было даже их купить в аптеке.
Аналогічні проблема: родичка хотіла деякі таблетки купити в аптеці (Адельфан), які в Україні не продають вже, не продали.
Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.
Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:29
Bolt написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Аналогічні проблема: родичка хотіла деякі таблетки купити в аптеці (Адельфан), які в Україні не продають вже, не продали.
Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.
Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏
В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:42
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.
Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏
В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває.
Я приїхав до Польщі(не на роботу) в мене раптово підвищився тиск(таблетки забув з собою взяти) Мої подальші дії?!
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:51
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏
В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває.
Я приїхав до Польщі(не на роботу) в мене раптово підвищився тиск(таблетки забув з собою взяти) Мої подальші дії?!
Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:01
BIGor написав:
Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку?
Поліс туристичного страхування купують виключно боягузи. Зекономити за тижневий поліс 190 гривень - то найвища насолода!
Мене завжди дивують запитання від наших людей: "Чи перевіряє прикордонник наявність Поліса туристичного страхування при візиті в ту чи іншу країну?"
.
Пояснення про те, що то потрібно ДЛЯ ВАС, а не для нього - то на аргумент.
Пояснення, що прикордонник має поліс медичного страхування - і йому з цього приводу нема чого хвилюватися - то не аргумент.
Зекономити 190 гривень - то аргумент.... Сильний аргумент.
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