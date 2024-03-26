RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1994199519961997
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:14

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Bolt написав:Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.
Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

Тут что-то не так.
Вызвать маму из Киева и "настучали у відповідні органи"? Какая проблема? Германия спокойно принимает наших беженцев. Ещё и пособие платит. О чём "стучать"?

Настучали що дитину залишали саму вдома вочевидь. Тому й викликали маму, щоб сиділа з дитиною.
В Європі ювенальна юстиція сувора. Особливо в тій ж Німеччині і особливо в Швеції. В останній масштаб примусового вилучення дітей у батьків і позбавлення батьківських прав просто колосальний, це тисячі і тисячі справ в рік, навіть просто по чиїмсь "доносам", і навіть по хибним

Вчора з троюрідним братом розмовляв, вирвався минуло року до Данії(там в нього рідний брат вже років 6 тусується). Казав, що до них дофіга народу з Норвегії повтікало з наших, так там взагалі жорстко з ювеналкою.
Дітей там в наших батьків аж бігом забирають і передать в норвежські родини. А бажаючих багато, бо в минулому сторіччі, там якісь експерименти по стерилізації населення проводились.
(Але, то, як говориться, за що купив, за то продав. Прохання тапками не кидатись.)
Bolt
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:17

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:таблетки от давления, без рецепта врача не возможно было даже их купить в аптеке.

Аналогічні проблема: родичка хотіла деякі таблетки купити в аптеці (Адельфан), які в Україні не продають вже, не продали.

Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.

Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:29

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Аналогічні проблема: родичка хотіла деякі таблетки купити в аптеці (Адельфан), які в Україні не продають вже, не продали.

Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.

Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏

В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8752
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:42

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.

Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏

В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває.

Я приїхав до Польщі(не на роботу) в мене раптово підвищився тиск(таблетки забув з собою взяти) Мої подальші дії?!
Bolt
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:51

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏

В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває.

Я приїхав до Польщі(не на роботу) в мене раптово підвищився тиск(таблетки забув з собою взяти) Мої подальші дії?!

Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8752
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 10:01

  BIGor написав:Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку?

Поліс туристичного страхування купують виключно боягузи. Зекономити за тижневий поліс 190 гривень - то найвища насолода!
Мене завжди дивують запитання від наших людей: "Чи перевіряє прикордонник наявність Поліса туристичного страхування при візиті в ту чи іншу країну?".
Пояснення про те, що то потрібно ДЛЯ ВАС, а не для нього - то на аргумент.
Пояснення, що прикордонник має поліс медичного страхування - і йому з цього приводу нема чого хвилюватися - то не аргумент.
Зекономити 190 гривень - то аргумент.... Сильний аргумент.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9448
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3531 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1994199519961997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5159)
26.03.2024 09:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.