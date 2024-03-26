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#<1 ... 1995199619971998> Додано: Вів 26 бер, 2024 09:14 Faceless написав: ЛАД написав: Bolt написав: Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.

Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше... Поселились в невеликому містечку коло Дрездена. Оскільки в закінчила в Києві Універ по,, Німецькій філології"то прилаштувалась там в фірму по встановленою сонячних панелей викладати німецьку нашим біженцям, яких власник фірми охоче брав на роботу. З часом вони більш-менш освоїлись і ці заняття практично припинились. Якщо спочатку йшло на ставку по мінімалці, то пізніше півставки. +жила в помешканні, яке належало власнику фірми. Дитина (орієнтовно 5-тий клас) так і не змогла звикнути до німецької школи(мова не йшла) Ій навіть довелось викликати до себе маму з Києва, бо дитині ще не було 14-ти років і треба, щоб з нею хтось був.На рахунок того настучали у відповідні органи, а також на рахунок того, що вона своє сміття не в той смітник викидувала. Короче неможливість повноцінного навчання в Німеччині , і в зв'язку, що в школі малого в Києві більш-менш налагодили повноцінне оффлайн навчання, а також, що від того оточення почалась розвиватись депресія повернулись назад до Києва.Пи. Си що мені особисто з того, що німці працелюбна нація? Були раніше...

Тут что-то не так.

Вызвать маму из Киева и "настучали у відповідні органи"? Какая проблема? Германия спокойно принимает наших беженцев. Ещё и пособие платит. О чём "стучать"?

Тут что-то не так.Вызвать маму из Киева и "настучали у відповідні органи"? Какая проблема? Германия спокойно принимает наших беженцев. Ещё и пособие платит. О чём "стучать"?

Настучали що дитину залишали саму вдома вочевидь. Тому й викликали маму, щоб сиділа з дитиною.

В Європі ювенальна юстиція сувора. Особливо в тій ж Німеччині і особливо в Швеції. В останній масштаб примусового вилучення дітей у батьків і позбавлення батьківських прав просто колосальний, це тисячі і тисячі справ в рік, навіть просто по чиїмсь "доносам", і навіть по хибним Настучали що дитину залишали саму вдома вочевидь. Тому й викликали маму, щоб сиділа з дитиною.В Європі ювенальна юстиція сувора. Особливо в тій ж Німеччині і особливо в Швеції. В останній масштаб примусового вилучення дітей у батьків і позбавлення батьківських прав просто колосальний, це тисячі і тисячі справ в рік, навіть просто по чиїмсь "доносам", і навіть по хибним

Вчора з троюрідним братом розмовляв, вирвався минуло року до Данії(там в нього рідний брат вже років 6 тусується). Казав, що до них дофіга народу з Норвегії повтікало з наших, так там взагалі жорстко з ювеналкою.

Дітей там в наших батьків аж бігом забирають і передать в норвежські родини. А бажаючих багато, бо в минулому сторіччі, там якісь експерименти по стерилізації населення проводились.

(Але, то, як говориться, за що купив, за то продав. Прохання тапками не кидатись.) Вчора з троюрідним братом розмовляв, вирвався минуло року до Данії(там в нього рідний брат вже років 6 тусується). Казав, що до них дофіга народу з Норвегії повтікало з наших, так там взагалі жорстко з ювеналкою.Дітей там в наших батьків аж бігом забирають і передать в норвежські родини. А бажаючих багато, бо в минулому сторіччі, там якісь експерименти по стерилізації населення проводились.(Але, то, як говориться, за що купив, за то продав. Прохання тапками не кидатись.) Bolt Повідомлень: 2827 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 09:17 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Bolt написав: таблетки от давления, без рецепта врача не возможно было даже их купить в аптеке. таблетки от давления, без рецепта врача не возможно было даже их купить в аптеке.

Аналогічні проблема: родичка хотіла деякі таблетки купити в аптеці (Адельфан), які в Україні не продають вже, не продали. Аналогічні проблема: родичка хотіла деякі таблетки купити в аптеці (Адельфан), які в Україні не продають вже, не продали.

Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми. Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.

Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏 Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏 Bolt Повідомлень: 2827 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 09:29 Bolt написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Аналогічні проблема: родичка хотіла деякі таблетки купити в аптеці (Адельфан), які в Україні не продають вже, не продали. Аналогічні проблема: родичка хотіла деякі таблетки купити в аптеці (Адельфан), які в Україні не продають вже, не продали.

Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми. Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.

Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏 Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏

В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває. В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває. BIGor

Повідомлень: 8752 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1314 раз. Подякували: 1718 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 09:42 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми. Яка проблема сходити до лікаря і отримати рецепт? В Польщі можна і по телефону отримати рецепт, якщо якісь не складні проблеми.

Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏 Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏

В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває. В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває.

Я приїхав до Польщі(не на роботу) в мене раптово підвищився тиск(таблетки забув з собою взяти) Мої подальші дії?! Я приїхав до Польщі(не на роботу) в мене раптово підвищився тиск(таблетки забув з собою взяти) Мої подальші дії?! Bolt Повідомлень: 2827 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 09:51 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏 Мабуть до того лікаря треба якось оформитись, якусь чергу по запису вичекати (а тиск вже зашкалює) , а, якщо приватно, то в Польщі то не зовсім щоб безкоштовно буде. 😏

В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває. В Польщі коли влаштовуєшся на роботу - дають ще приватну страховку за якісь умовні гроші (80-100 зл на місяць) + на членів родини. Тому сходити до лікаря - не проблема. Ну хіба що до ЛОРа. Ця страховка навіть МРТ покриває.

Я приїхав до Польщі(не на роботу) в мене раптово підвищився тиск(таблетки забув з собою взяти) Мої подальші дії?! Я приїхав до Польщі(не на роботу) в мене раптово підвищився тиск(таблетки забув з собою взяти) Мої подальші дії?!

Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку? Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку? BIGor

Повідомлень: 8752 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1314 раз. Подякували: 1718 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 10:01 BIGor написав: Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку? Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку?

Поліс туристичного страхування купують виключно боягузи. Зекономити за тижневий поліс 190 гривень - то найвища насолода!

Мене завжди дивують запитання від наших людей: "Чи перевіряє прикордонник наявність Поліса туристичного страхування при візиті в ту чи іншу країну?".

Пояснення про те, що то потрібно ДЛЯ ВАС, а не для нього - то на аргумент.

Пояснення, що прикордонник має поліс медичного страхування - і йому з цього приводу нема чого хвилюватися - то не аргумент.

Зекономити 190 гривень - то аргумент.... Сильний аргумент. Поліс туристичного страхування купують виключно боягузи. Зекономити за тижневий поліс 190 гривень - то найвища насолода!Мене завжди дивують запитання від наших людей: "Чи перевіряє прикордонник наявність Поліса туристичного страхування при візиті в ту чи іншу країну?".Пояснення про те, що то потрібно ДЛЯ ВАС, а не для нього - то на аргумент.Пояснення, що прикордонник має поліс медичного страхування - і йому з цього приводу нема чого хвилюватися - то не аргумент.Зекономити 190 гривень - то аргумент.... Сильний аргумент. akurt

Повідомлень: 9450 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3531 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 10:25 akurt написав: BIGor написав: Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку? Якщо приїхав як турист - маєте завчасно купити туристичну страховку. Коли купляєш тур в Єгипет чи Турцію - купляєш же страховку?

Поліс туристичного страхування купують виключно боягузи. Зекономити за тижневий поліс 190 гривень - то найвища насолода!

Мене завжди дивують запитання від наших людей: "Чи перевіряє прикордонник наявність Поліса туристичного страхування при візиті в ту чи іншу країну?".

Пояснення про те, що то потрібно ДЛЯ ВАС, а не для нього - то на аргумент.

Пояснення, що прикордонник має поліс медичного страхування - і йому з цього приводу нема чого хвилюватися - то не аргумент.

Зекономити 190 гривень - то аргумент.... Сильний аргумент. Поліс туристичного страхування купують виключно боягузи. Зекономити за тижневий поліс 190 гривень - то найвища насолода!Мене завжди дивують запитання від наших людей: "Чи перевіряє прикордонник наявність Поліса туристичного страхування при візиті в ту чи іншу країну?".Пояснення про те, що то потрібно ДЛЯ ВАС, а не для нього - то на аргумент.Пояснення, що прикордонник має поліс медичного страхування - і йому з цього приводу нема чого хвилюватися - то не аргумент.Зекономити 190 гривень - то аргумент.... Сильний аргумент.

Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?

Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.

Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.

Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта... 😏 Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта... 😏 Bolt Повідомлень: 2827 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 10:34 Bolt написав: Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?

Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.

Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.

То інше. Тут економія виправдана: "Навіщо платити більше?"

Але економити 190 гривень на Полісі медичного страхування - то злочин проти себе.

Лікування в госпіталі за кордоном може забрати всі гроші родини...

Як сказала мені одна приятелька з приводу того, що її мама їде в гості та намагалася зекономити саме 190 гривень: "Я їй сказала, що в разі негараздів продам власну почку та заплачу за лікування!"



Інша приятелька - громадянка Німеччини (!) - приїхала відпочивати в Туреччину без такого Поліса - дитина все бовталася в басейні - почало боліти вухо - відвезли в лікарню в Анталії - огляд лікаря, діагностика, процедури та та лікування обійшлися в 500 (п"ятсот) євро - то німецька громадянка сказала що то було дуже дуже боляче і вона жалкує, що такого поліса на було... Зекономила...

Я завжди оформлюю такі поліси. 10 квітня відлітаю в США на 2 тижня у справах - то вже готовий Поліс від Привату "Весь світ" - заплатив щось в районі 700 гривень. То "дурняк"... То інше. Тут економія виправдана: "Навіщо платити більше?"Але економити 190 гривень на Полісі медичного страхування - то злочин проти себе.Лікування в госпіталі за кордоном може забрати всі гроші родини...Як сказала мені одна приятелька з приводу того, що її мама їде в гості та намагалася зекономити саме 190 гривень: "Я їй сказала, що в разі негараздів продам власну почку та заплачу за лікування!"Інша приятелька - громадянка Німеччини (!) - приїхала відпочивати в Туреччину без такого Поліса - дитина все бовталася в басейні - почало боліти вухо - відвезли в лікарню в Анталії - огляд лікаря, діагностика, процедури та та лікування обійшлися в 500 (п"ятсот) євро - то німецька громадянка сказала що то було дуже дуже боляче і вона жалкує, що такого поліса на було... Зекономила...Я завжди оформлюю такі поліси. 10 квітня відлітаю в США на 2 тижня у справах - то вже готовий Поліс від Привату "Весь світ" - заплатив щось в районі 700 гривень. То "дурняк"... akurt

Повідомлень: 9450 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3531 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 10:38 Bolt написав: Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?

Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу. Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу. купите 4 диска поставьте на них лето и переобувайтесь вообще не посещая шиномонтаж. А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм. купите 4 диска поставьте на них лето и переобувайтесь вообще не посещая шиномонтаж. А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм. vitaliiangel

Повідомлень: 22630 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2383 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 10:44 vitaliiangel написав: Bolt написав: Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?

Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу. Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу. купите 4 диска поставьте на них лето и переобувайтесь вообще не посещая шиномонтаж. А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм. купите 4 диска поставьте на них лето и переобувайтесь вообще не посещая шиномонтаж. А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм.

Именно так было когда у меня был Ланос. Комплект обычных дисков окупился всего за три перекидку. ЕМНИП они тогда стоили (2007год) 180 грн /шт.

На туже Хонду или Судзуки, даже заводская штамповка стоит около 5000 грн/шт.Сами прикиньте сколько она будет окупаться.

Всесезонка не вариант. Езжу на летней до дыр с шишками. В тоже время зимой только зимняя резина с хорошим проектором иначе просто не заеду домой, по пути пару 10% и более подъёмов.

Пы. Сы. Попутно, я хочу перекинуть передние колодки, но то таке. Именно так было когда у меня был Ланос. Комплект обычных дисков окупился всего за три перекидку. ЕМНИП они тогда стоили (2007год) 180 грн /шт.На туже Хонду или Судзуки, даже заводская штамповка стоит около 5000 грн/шт.Сами прикиньте сколько она будет окупаться.Всесезонка не вариант. Езжу на летней до дыр с шишками. В тоже время зимой только зимняя резина с хорошим проектором иначе просто не заеду домой, по пути пару 10% и более подъёмов.Пы. Сы. Попутно, я хочу перекинуть передние колодки, но то таке. Bolt Повідомлень: 2827 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1995199619971998> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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