Додано: Вів 26 бер, 2024 11:06

Еміграція, заробітчанство.



Вчора спілкувався трохи з сусідом пана rjkz - мешкає в New York (Бруклін) і задавав питання саме про навчання дитини в школі. Перший клас. Наведено цитати.



- Привіт Максу! Слухай, а що в тебе зі школою для дитини – яка ситуація?

- У нас є початкова школа. Ми ходимо до школи, що "на районі".

- Просвіти з цікавості: платно/безкоштовно, яка в школі ситуація, режим за часом.

- Дивіться: школи безкоштовні. За часом – з 8.00 до 2.00 pm. Якщо потрібно - можна подавати заявку на продовження - до 4.00 pm або 5.00 pm (вечора).

- Cкільки учнів та контингент який?

- Контингент - «солянка» 😉- мексиканці, китайці, японці, казахстанці, американці, українці. Учнів за кількістю – 20 осіб (якщо не помиляюся).

- Ну ось зараз вінегрет скрізь такий - сваха у Франції працює в школі, чорненькі, жовтенькі, так каже "найгірші" - це афганці...

- Ось як... Ну ми з ними поки що тут не стикалися...

- Що вчать із незвичайного?

- Ви знаєте - з "незвичайного" мене вразило як у них подача йде матеріалу - порівняно як я навчався свого часу - це небо та земля (Примітка: хлопець народився та виріс в великому обласному центрі. Там же закінчив один з національних університетів).

- ЦІкаво, у нас за таке навчання у всіляких "ліцеях" платять більше, ніж за навчання в університетах Європи... а ще?

- У них все більш "грайливою" формою. У них немає такого, що сів за стіл, парту – все – ти штудуєш матеріал, вчиш і т.д. У них то під музику, то під мультфільм вони читають, вважають... Я так розумію, це зроблено для того, щоб було цікаво їм, бо 5 років - у деяких ще іграшки перед очима😉

- Ага ось уже чую таке по Канаді - діти бігом біжать до школи і вільний вибір предметів...

- У нас поки що немає вільного вибору предметів – вони англійську вчать, математику, листування (вчаться писати) проходять. Це вже трохи пізніше...

