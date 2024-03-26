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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1995199619971998
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 10:49

  Bolt написав:На туже Хонду или Судзуки, даже заводская штамповка стоит около 5000 грн/шт.Сами прикиньте сколько она будет окупаться.
такие? https://euro-shyna.com.ua/ua/p181891650 ... 1b9fsbiMm0
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:06

Від колес пропоную повернутися до теми гілки...
Еміграція, заробітчанство.

News from USA

When he does feel happy?

Вчора спілкувався трохи з сусідом пана rjkz - мешкає в New York (Бруклін) і задавав питання саме про навчання дитини в школі. Перший клас. Наведено цитати.

- Привіт Максу! Слухай, а що в тебе зі школою для дитини – яка ситуація?
- У нас є початкова школа. Ми ходимо до школи, що "на районі".
- Просвіти з цікавості: платно/безкоштовно, яка в школі ситуація, режим за часом.
- Дивіться: школи безкоштовні. За часом – з 8.00 до 2.00 pm. Якщо потрібно - можна подавати заявку на продовження - до 4.00 pm або 5.00 pm (вечора).
- Cкільки учнів та контингент який?
- Контингент - «солянка» 😉- мексиканці, китайці, японці, казахстанці, американці, українці. Учнів за кількістю – 20 осіб (якщо не помиляюся).
- Ну ось зараз вінегрет скрізь такий - сваха у Франції працює в школі, чорненькі, жовтенькі, так каже "найгірші" - це афганці...
- Ось як... Ну ми з ними поки що тут не стикалися...
- Що вчать із незвичайного?
- Ви знаєте - з "незвичайного" мене вразило як у них подача йде матеріалу - порівняно як я навчався свого часу - це небо та земля (Примітка: хлопець народився та виріс в великому обласному центрі. Там же закінчив один з національних університетів).
- ЦІкаво, у нас за таке навчання у всіляких "ліцеях" платять більше, ніж за навчання в університетах Європи... а ще?
- У них все більш "грайливою" формою. У них немає такого, що сів за стіл, парту – все – ти штудуєш матеріал, вчиш і т.д. У них то під музику, то під мультфільм вони читають, вважають... Я так розумію, це зроблено для того, щоб було цікаво їм, бо 5 років - у деяких ще іграшки перед очима😉
- Ага ось уже чую таке по Канаді - діти бігом біжать до школи і вільний вибір предметів...
- У нас поки що немає вільного вибору предметів – вони англійську вчать, математику, листування (вчаться писати) проходять. Це вже трохи пізніше...
- Your lessons really help!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:14

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
купите 4 диска поставьте на них лето и переобувайтесь вообще не посещая шиномонтаж. А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм.

Можна мати дві машини: літню та зимову. Як одяг. Або взуття. На літо в"єтнамки, а на зиму туфлі. Просто пересів в іншу машину.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:19

  flyman написав:Можна мати дві машини: літню та зимову. Як одяг. Або взуття. На літо в"єтнамки, а на зиму туфлі. Просто пересів в іншу машину.
ради резины? 2 авто маст хэв. легковая и небольшой грузовик (фургон/пикап).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Езжу на летней до дыр с шишками

умела баба готувать но не умела подавать :roll:
правильно говорить езжу как прогрессирующий спортсмен, вначале на спортивной резине как юниор а потом на сликах как в формуле1
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:31

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:На туже Хонду или Судзуки, даже заводская штамповка стоит около 5000 грн/шт.Сами прикиньте сколько она будет окупаться.
такие? https://euro-shyna.com.ua/ua/p181891650 ... 1b9fsbiMm0

У меня r15x4
Но сути не меняет. Дохера.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Смотря с чем сравнивать.
5 куе после 17-18 лет работы не мегацифра - это точно. Пенсии.
А вот мега цифра в 5 кгрн - это точно мегацифра или не точно?

Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.
І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.
Denik
 
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