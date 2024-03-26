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#<1 ... 1995199619971998 Додано: Вів 26 бер, 2024 10:49 Bolt написав: На туже Хонду или Судзуки, даже заводская штамповка стоит около 5000 грн/шт.Сами прикиньте сколько она будет окупаться. На туже Хонду или Судзуки, даже заводская штамповка стоит около 5000 грн/шт.Сами прикиньте сколько она будет окупаться. такие? https://euro-shyna.com.ua/ua/p181891650 ... 1b9fsbiMm0 такие? vitaliiangel

Повідомлень: 22631 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2383 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 11:06 Від колес пропоную повернутися до теми гілки...

Еміграція, заробітчанство.



News from USA



When he does feel happy?



Вчора спілкувався трохи з сусідом пана rjkz - мешкає в New York (Бруклін) і задавав питання саме про навчання дитини в школі. Перший клас. Наведено цитати.



- Привіт Максу! Слухай, а що в тебе зі школою для дитини – яка ситуація?

- У нас є початкова школа. Ми ходимо до школи, що "на районі".

- Просвіти з цікавості: платно/безкоштовно, яка в школі ситуація, режим за часом.

- Дивіться: школи безкоштовні. За часом – з 8.00 до 2.00 pm. Якщо потрібно - можна подавати заявку на продовження - до 4.00 pm або 5.00 pm (вечора).

- Cкільки учнів та контингент який?

- Контингент - «солянка» 😉- мексиканці, китайці, японці, казахстанці, американці, українці. Учнів за кількістю – 20 осіб (якщо не помиляюся).

- Ну ось зараз вінегрет скрізь такий - сваха у Франції працює в школі, чорненькі, жовтенькі, так каже "найгірші" - це афганці...

- Ось як... Ну ми з ними поки що тут не стикалися...

- Що вчать із незвичайного?

- Ви знаєте - з "незвичайного" мене вразило як у них подача йде матеріалу - порівняно як я навчався свого часу - це небо та земля (Примітка: хлопець народився та виріс в великому обласному центрі. Там же закінчив один з національних університетів).

- ЦІкаво, у нас за таке навчання у всіляких "ліцеях" платять більше, ніж за навчання в університетах Європи... а ще?

- У них все більш "грайливою" формою. У них немає такого, що сів за стіл, парту – все – ти штудуєш матеріал, вчиш і т.д. У них то під музику, то під мультфільм вони читають, вважають... Я так розумію, це зроблено для того, щоб було цікаво їм, бо 5 років - у деяких ще іграшки перед очима😉

- Ага ось уже чую таке по Канаді - діти бігом біжать до школи і вільний вибір предметів...

- У нас поки що немає вільного вибору предметів – вони англійську вчать, математику, листування (вчаться писати) проходять. Це вже трохи пізніше...

- Your lessons really help! akurt

Повідомлень: 9450 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3531 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 11:14 vitaliiangel написав: Bolt написав: Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?

Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу. Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу. купите 4 диска поставьте на них лето и переобувайтесь вообще не посещая шиномонтаж. А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм. купите 4 диска поставьте на них лето и переобувайтесь вообще не посещая шиномонтаж. А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм.

Можна мати дві машини: літню та зимову. Як одяг. Або взуття. На літо в"єтнамки, а на зиму туфлі. Просто пересів в іншу машину. Можна мати дві машини: літню та зимову. Як одяг. Або взуття. На літо в"єтнамки, а на зиму туфлі. Просто пересів в іншу машину. flyman

Повідомлень: 34414 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 11:19 flyman написав: Можна мати дві машини: літню та зимову. Як одяг. Або взуття. На літо в"єтнамки, а на зиму туфлі. Просто пересів в іншу машину. Можна мати дві машини: літню та зимову. Як одяг. Або взуття. На літо в"єтнамки, а на зиму туфлі. Просто пересів в іншу машину. ради резины? 2 авто маст хэв. легковая и небольшой грузовик (фургон/пикап). ради резины? 2 авто маст хэв. легковая и небольшой грузовик (фургон/пикап). vitaliiangel

Повідомлень: 22631 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2383 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 11:21 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Езжу на летней до дыр с шишками Езжу на летней до дыр с шишками

умела баба готувать но не умела подавать

правильно говорить езжу как прогрессирующий спортсмен, вначале на спортивной резине как юниор а потом на сликах как в формуле1

умела баба готувать но не умела подаватьправильно говорить езжу как прогрессирующий спортсмен, вначале на спортивной резине как юниор а потом на сликах как в формуле1 nekefer

Повідомлень: 988 З нами з: 24.10.14 Подякував: 62 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 11:31 vitaliiangel написав: Bolt написав: На туже Хонду или Судзуки, даже заводская штамповка стоит около 5000 грн/шт.Сами прикиньте сколько она будет окупаться. На туже Хонду или Судзуки, даже заводская штамповка стоит около 5000 грн/шт.Сами прикиньте сколько она будет окупаться. такие? https://euro-shyna.com.ua/ua/p181891650 ... 1b9fsbiMm0 такие?

У меня r15x4

Но сути не меняет. Дохера. У меня r15x4Но сути не меняет. Дохера. Bolt Повідомлень: 2827 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 11:42 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Смотря с чем сравнивать.

5 куе после 17-18 лет работы не мегацифра - это точно. Пенсии.

А вот мега цифра в 5 кгрн - это точно мегацифра или не точно? Смотря с чем сравнивать.5 куе после 17-18 лет работы не мегацифра - это точно. Пенсии.А вот мега цифра в 5 кгрн - это точно мегацифра или не точно?

Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.

І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло. Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло. Denik Повідомлень: 3041 З нами з: 23.02.09 Подякував: 633 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1995199619971998 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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