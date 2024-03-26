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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 12:39
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
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Faceless
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:42
Faceless написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
Є ще sx4. На ньому і повезу.
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Bolt
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