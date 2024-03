Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1996199719981999 Додано: Вів 26 бер, 2024 12:39 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Bolt написав: Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?

Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.

Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.

Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта... Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...

Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою? Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою? Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо? Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо? Faceless

Модератор Повідомлень: 34688 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1441 раз. Подякували: 7963 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 12:42 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?

Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.

Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.

Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта... Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...

Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою? Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою? Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо? Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?

Є ще sx4. На ньому і повезу. Є ще sx4. На ньому і повезу. Bolt Повідомлень: 2828 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 13:52 Gastarbaiter написав: Denik написав: Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.

І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло. Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.

І це ж людина, мабуть, серйозно пише...

Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.

То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла. І це ж людина, мабуть, серйозно пише...Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.

И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс. И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовалпосмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс. ЛАД 2 Повідомлень: 28588 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5283 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 14:20 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Denik написав: Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.

І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло. Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.

І це ж людина, мабуть, серйозно пише...

Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.

То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла. І це ж людина, мабуть, серйозно пише...Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.

И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс. И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовалпосмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.

70 дол. США медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники. медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники. BIGor

Повідомлень: 8754 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1315 раз. Подякували: 1718 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 14:24 BIGor написав: 70 дол. США медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники. медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники.

сироти? сироти? flyman

Повідомлень: 34423 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 бер, 2024 14:49 akurt написав: Від колес пропоную повернутися до теми гілки...

Еміграція, заробітчанство.



News from USA



When he does feel happy?

- Your lessons really help! Від колес пропоную повернутися до теми гілки...News from USAWhen he does feel happy?- Your lessons really help!

rjkz, як там поживає "Інгліш від коламбія унівєрсіті" (пошепки з мерехтінням)? rjkz, як там поживає "Інгліш від коламбія унівєрсіті" (пошепки з мерехтінням)? airmax78 Повідомлень: 42824 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1996199719981999 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless