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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 12:39
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:42
Faceless написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
Є ще sx4. На ньому і повезу.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:52
Gastarbaiter написав: Denik написав:
Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.
І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.
І це ж людина, мабуть, серйозно пише...
Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.
То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.
И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik
посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:20
70 дол. США
ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Denik написав:
Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.
І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.
І це ж людина, мабуть, серйозно пише...
Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.
То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.
И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik
посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.
медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:24
BIGor написав:70 дол. США
медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники.
сироти?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 14:49
akurt написав:
Від колес пропоную повернутися до теми гілки...Еміграція, заробітчанство.
News from USAWhen he does feel happy?- Your lessons really help!
rjkz, як там поживає "Інгліш від коламбія унівєрсіті" (пошепки з мерехтінням)?
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