Еміграція, заробітчанство.

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Bolt написав:Знаєте чим я прямо зараз займаюсь? Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу. Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса. Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
Bolt написав:Знаєте чим я прямо зараз займаюсь? Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу. Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса. Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...
Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
Denik написав:Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є. І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.
І це ж людина, мабуть, серйозно пише... Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США. То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.
И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.
Denik написав:Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є. І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.
І це ж людина, мабуть, серйозно пише... Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США. То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.
И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.
70 дол. США медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники.