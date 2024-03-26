RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1997199819992000>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...

Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34688
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 7963 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:42

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Знаєте чим я прямо зараз займаюсь?
Піднімаю і ставлю на цеглу машину, щоб зняти колеса і завезти їх перекинути на літню гуму. А роблю я це, щоб зекономити 200 грн, які здеруть з мене шиномонтажники за цю послугу.
Пи. Си. Для більшої економії, в мене не запасці стоїть зимова гума, яку я ставлю на зиму. Таким чином принаймні економлюьна на перекидці одного колеса.
Пи. Си. То не Київ Фейслеса, то Львів Болта...

Завезти на чому? На маршрутці? Чи кравчучкою?
Звісно кравчучкою. Хоча, якщо є сенс економити 200 грн два рази на рік на такій операції, то бензин - взагалі шалене марнотратство. То може гуму і не чіпати, їй в гаражі все одно, зима чи літо?

Є ще sx4. На ньому і повезу.
Bolt
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:52

  Gastarbaiter написав:
  Denik написав:Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.
І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.

І це ж людина, мабуть, серйозно пише...
Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.
То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.

И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28588
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5283 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:20

  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:
  Denik написав:Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.
І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.

І це ж людина, мабуть, серйозно пише...
Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.
То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.

И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.

70 дол. США медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8756
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:24

  BIGor написав:70 дол. США медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники.

сироти?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34428
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:49

  akurt написав:Від колес пропоную повернутися до теми гілки...
Еміграція, заробітчанство.

News from USA

When he does feel happy?
- Your lessons really help!

rjkz, як там поживає "Інгліш від коламбія унівєрсіті" (пошепки з мерехтінням)?
airmax78
 
Повідомлень: 42827
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:70 дол. США медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники.

Теж прокинувся чел, якому з Польщі видніше:
https://vsn.ua/news/serednya-pensiya-bu ... ezni-38946
«Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні»
Denik
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 23.02.09
Подякував: 633 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:06

  Denik написав:
  BIGor написав:70 дол. США медіана. І це зараз отримує покоління, яке при ненавистному совку отримали квартири. Моє покоління - це вже в основному безквартирники.

Теж прокинувся чел, якому з Польщі видніше:
https://vsn.ua/news/serednya-pensiya-bu ... ezni-38946
«Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні»

Ти навіть не знаєш що таке медіана? :mrgreen: Нічого собі, наш наполеон не закінчив школу. А ще і свого Шмигаля приплів. Те що буде в майбутньому - це не те що зараз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8756
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Те що буде в майбутньому - це не те що зараз.

Для тебе 1 березня 2024 року - то майбутнє? )))
Denik
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 23.02.09
Подякував: 633 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:42

  Denik написав:
  BIGor написав:Те що буде в майбутньому - це не те що зараз.

Для тебе 1 березня 2024 року - то майбутнє? )))

  Denik написав:
«Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні»

Іди краще загугли що таке медіана.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8756
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1997199819992000>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.