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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1997199819992000
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Іди краще загугли що таке медіана.

Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:
- які не працювали офіційно;
- які мінімізували податки і працювали мінімальний термін?
Denik
 
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  #<1 ... 1997199819992000
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