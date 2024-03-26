Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:
- які не працювали офіційно;
- які мінімізували податки і працювали мінімальний термін?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:55
Re: Еміграція, заробітчанство
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