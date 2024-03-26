Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:
- які не працювали офіційно;
- які мінімізували податки і працювали мінімальний термін?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:10
Тобто ти кажеш, що зараз всі хто пенсіонери самі вибрали працювати неофіційно і самі мінімізували податки? Ну крім прокурорів/суддів в яких все "по-чесному" і офіційно.
От наприклад зараз в Польщі - пройшов співбесіду і підписав контракт. Як я маю сам обрати працювати неофіційно? Сказати роботодавцю - давай по чорному в конверті? Чи як я маю мінімізувати податки, якщо в них штат бухгалтерів 50 людей?
Чи в Україні такий, приходиш наприклад в ДТЕК працювати і одразу їм заявляєш - мені платіть в чорну! То тебе звідти поженуть сцяними тряпками...
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