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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1997199819992000
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Іди краще загугли що таке медіана.

Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:
- які не працювали офіційно;
- які мінімізували податки і працювали мінімальний термін?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:10

  Denik написав:
  BIGor написав:Іди краще загугли що таке медіана.

Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:
- які не працювали офіційно;
- які мінімізували податки і працювали мінімальний термін?

Тобто ти кажеш, що зараз всі хто пенсіонери самі вибрали працювати неофіційно і самі мінімізували податки? Ну крім прокурорів/суддів в яких все "по-чесному" і офіційно.

От наприклад зараз в Польщі - пройшов співбесіду і підписав контракт. Як я маю сам обрати працювати неофіційно? Сказати роботодавцю - давай по чорному в конверті? Чи як я маю мінімізувати податки, якщо в них штат бухгалтерів 50 людей?

Чи в Україні такий, приходиш наприклад в ДТЕК працювати і одразу їм заявляєш - мені платіть в чорну! :D То тебе звідти поженуть сцяними тряпками...
BIGor
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  #<1 ... 1997199819992000
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