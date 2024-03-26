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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1997199819992000
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Іди краще загугли що таке медіана.

Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:
- які не працювали офіційно;
- які мінімізували податки і працювали мінімальний термін?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:10

  Denik написав:
  BIGor написав:Іди краще загугли що таке медіана.

Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:
- які не працювали офіційно;
- які мінімізували податки і працювали мінімальний термін?

Тобто ти кажеш, що зараз всі хто пенсіонери самі вибрали працювати неофіційно і самі мінімізували податки? Ну крім прокурорів/суддів в яких все "по-чесному" і офіційно.

От наприклад зараз в Польщі - пройшов співбесіду і підписав контракт. Як я маю сам обрати працювати неофіційно? Сказати роботодавцю - давай по чорному в конверті? Чи як я маю мінімізувати податки, якщо в них штат бухгалтерів 50 людей?

Чи в Україні такий, приходиш наприклад в ДТЕК працювати і одразу їм заявляєш - мені платіть в чорну! :D То тебе звідти поженуть сцяними тряпками...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:57

  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:
  Denik написав:Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.
І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.

І це ж людина, мабуть, серйозно пише...
Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.
То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.

И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.


"Грех смеяться над ...человеком" (с).
Деник живет в альтернативной реальности, не мешайте ему.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:10

  airmax78 написав:
  akurt написав:Від колес пропоную повернутися до теми гілки...
Еміграція, заробітчанство.

News from USA

When he does feel happy?
- Your lessons really help!

rjkz, як там поживає "Інгліш від коламбія унівєрсіті" (пошепки з мерехтінням)?


Пасипки, лисенинг импрувится потихоньку, остальное некогда подтягивать.
Жена (тоже занималась в Коламбии (шепотом и с придыханием аля Сандра в Энигме))закончила семестр на курсах в одном из Сити каледжей, заплатили за следующий семестр, сейчас каникулы небольшие, подала заявку и на летнее обучение.
Дети - эз э нейтив. И это радует.
Как там погода в Вене?
К пете в Лондон с кофе на тортик не ездил?
Зря. Марина переживает, все воду кипятит, кофею венского желает.
Нельзя так женщин в ожиданиях обманывать, они могут мстить и мстя их будет страшна.
Новостями поделился бы.
Типа
Эмиграция и заробитчанство.
News from Austria Vienna.
Ну и далее как в оперу ходишь, какой кофей в бухвете хлебаешь, каким круассаном занюхиваешь.
Интересно-жешь.
«— Вызывает антирес ваш технический прогресс: Как у вас там сеют брюкву — с кожурою али без? — Йес! — Вызывает антирес ваш питательный процесс: Как у вас там пьют какаву — с сахарином али без? — Йес! — Вызывает антирес и такой ишо разрез: Как у вас там ходют бабы — в панталонах али без?.. — Йес!»
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:25

rjkz "сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:44

  airmax78 написав:rjkz "сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого".


А, там надо было читать?
Не читал, каюсь.
Я-ж человек подневольный, только во время обеда немного на форуме могу что-то черкнуть.
А так "работать, работать и работать"(или там учиться было).
Ща почитаю. Если он не исправил.

Ну, это не в Коламбии надо было учиться, чтобы даз поставить перед хи.
Это исчо на бегинере в Киеве осилил.
Кста, я тут подумал (увлекательное оказывается занятие, надо будет как-то подумать еще раз), вот все тут надрываются, рассказывают как несладко в США, Польше, Испании, Германии, Канаде, Турции и так далее люди живут.
А вот в Австрии агентов форума кроме Максима нет.
Надо-бы подкинуть инфу. Как там выживать?
Как там с расийскими шпионами? Часто приходится в автобусе ездить?
Говорят, они там на каждом шагу.
rjkz
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  #<1 ... 1997199819992000
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