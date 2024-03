Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1997199819992000 Додано: Вів 26 бер, 2024 16:55 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Іди краще загугли що таке медіана. Іди краще загугли що таке медіана.

Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:

- які не працювали офіційно;

Тобто ти кажеш, що зараз всі хто пенсіонери самі вибрали працювати неофіційно і самі мінімізували податки? Ну крім прокурорів/суддів в яких все "по-чесному" і офіційно.



От наприклад зараз в Польщі - пройшов співбесіду і підписав контракт. Як я маю сам обрати працювати неофіційно? Сказати роботодавцю - давай по чорному в конверті? Чи як я маю мінімізувати податки, якщо в них штат бухгалтерів 50 людей?



Чи в Україні такий, приходиш наприклад в ДТЕК працювати і одразу їм заявляєш - мені платіть в чорну! То тебе звідти поженуть сцяними тряпками...

Повідомлень: 8758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1719 раз.

І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло. Ти порівнюєш гіпотетичне майбутнє в США з Україною 10-річної давнини. В мене мати таки відсудила пенсію в 12 тис. грн. і продовжує працювати і їй 62, а не 67, і з.п. десь 20 і до зп халтур каже, що вистачає. І своє житло і заощадження є. І навіть акції є.І по факту. Нет цифра в неї вища зараз ніж у гіпотетичного пенсіонера в США з пенсією 2740, який орендує житло.

І це ж людина, мабуть, серйозно пише...

Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.

То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла. І це ж людина, мабуть, серйозно пише...Пенсія 300 дол., яку ще треба відсудити. З/п 500 дол., яка подається як велике досягнення. І все це порівнюється з якимсь драматичним прикладом з США.То порівняйте цього гіпотетичного пенсіонера з США з таким самим гіпотетичним пенсіонером з України з пенсією у 5000 грн. та без власного житла.

И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовал Denik посмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс. И это ещё по нашим меркам огромная пенсия. Я бы порекомендовалпосмотреть отчёты ПФ по размерам пенсий, какой % имеет 12 тыс.



"Грех смеяться над ...человеком" (с).

rjkz

Повідомлень: 16381 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8275 раз. Подякували: 5143 раз.

Еміграція, заробітчанство.

News from USA

When he does feel happy?

- Your lessons really help!

Еміграція, заробітчанство.



News from USA



When he does feel happy?

- Your lessons really help! Від колес пропоную повернутися до теми гілки...News from USAWhen he does feel happy?- Your lessons really help!

rjkz, як там поживає "Інгліш від коламбія унівєрсіті" (пошепки з мерехтінням)? rjkz, як там поживає "Інгліш від коламбія унівєрсіті" (пошепки з мерехтінням)?



Пасипки, лисенинг импрувится потихоньку, остальное некогда подтягивать.

Жена (тоже занималась в Коламбии (шепотом и с придыханием аля Сандра в Энигме))закончила семестр на курсах в одном из Сити каледжей, заплатили за следующий семестр, сейчас каникулы небольшие, подала заявку и на летнее обучение.

Дети - эз э нейтив. И это радует.

Как там погода в Вене?

К пете в Лондон с кофе на тортик не ездил?

Зря. Марина переживает, все воду кипятит, кофею венского желает.

Нельзя так женщин в ожиданиях обманывать, они могут мстить и мстя их будет страшна.

Новостями поделился бы.

Типа

Эмиграция и заробитчанство.

News from Austria Vienna.

Ну и далее как в оперу ходишь, какой кофей в бухвете хлебаешь, каким круассаном занюхиваешь.

Интересно-жешь.

«— Вызывает антирес ваш технический прогресс: Как у вас там сеют брюкву — с кожурою али без? — Йес! — Вызывает антирес ваш питательный процесс: Как у вас там пьют какаву — с сахарином али без? — Йес! — Вызывает антирес и такой ишо разрез: Как у вас там ходют бабы — в панталонах али без?.. — Йес!»

Повідомлень: 16381 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8275 раз. Подякували: 5143 раз.



А, там надо было читать?

Не читал, каюсь.

Я-ж человек подневольный, только во время обеда немного на форуме могу что-то черкнуть.

А так "работать, работать и работать"(или там учиться было).

Ща почитаю. Если он не исправил.



Ну, это не в Коламбии надо было учиться, чтобы даз поставить перед хи.

Это исчо на бегинере в Киеве осилил.

Кста, я тут подумал (увлекательное оказывается занятие, надо будет как-то подумать еще раз), вот все тут надрываются, рассказывают как несладко в США, Польше, Испании, Германии, Канаде, Турции и так далее люди живут.

А вот в Австрии агентов форума кроме Максима нет.

Надо-бы подкинуть инфу. Как там выживать?

Как там с расийскими шпионами? Часто приходится в автобусе ездить?

Говорят, они там на каждом шагу.

