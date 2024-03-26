Я без тебе знаю, що таке медіана. Чого мене має турбувати пенсія осіб:
- які не працювали офіційно;
- які мінімізували податки і працювали мінімальний термін?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:10
Тобто ти кажеш, що зараз всі хто пенсіонери самі вибрали працювати неофіційно і самі мінімізували податки? Ну крім прокурорів/суддів в яких все "по-чесному" і офіційно.
От наприклад зараз в Польщі - пройшов співбесіду і підписав контракт. Як я маю сам обрати працювати неофіційно? Сказати роботодавцю - давай по чорному в конверті? Чи як я маю мінімізувати податки, якщо в них штат бухгалтерів 50 людей?
Чи в Україні такий, приходиш наприклад в ДТЕК працювати і одразу їм заявляєш - мені платіть в чорну! То тебе звідти поженуть сцяними тряпками...
Додано: Вів 26 бер, 2024 19:57
"Грех смеяться над ...человеком" (с).
Деник живет в альтернативной реальности, не мешайте ему.
Додано: Вів 26 бер, 2024 20:10
Пасипки, лисенинг импрувится потихоньку, остальное некогда подтягивать.
Жена (тоже занималась в Коламбии (шепотом и с придыханием аля Сандра в Энигме))закончила семестр на курсах в одном из Сити каледжей, заплатили за следующий семестр, сейчас каникулы небольшие, подала заявку и на летнее обучение.
Дети - эз э нейтив. И это радует.
Как там погода в Вене?
К пете в Лондон с кофе на тортик не ездил?
Зря. Марина переживает, все воду кипятит, кофею венского желает.
Нельзя так женщин в ожиданиях обманывать, они могут мстить и мстя их будет страшна.
Новостями поделился бы.
Типа
Эмиграция и заробитчанство.
News from Austria Vienna.
Ну и далее как в оперу ходишь, какой кофей в бухвете хлебаешь, каким круассаном занюхиваешь.
Интересно-жешь.
«— Вызывает антирес ваш технический прогресс: Как у вас там сеют брюкву — с кожурою али без? — Йес! — Вызывает антирес ваш питательный процесс: Как у вас там пьют какаву — с сахарином али без? — Йес! — Вызывает антирес и такой ишо разрез: Как у вас там ходют бабы — в панталонах али без?.. — Йес!»
Додано: Вів 26 бер, 2024 23:25
rjkz "сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого".
Додано: Вів 26 бер, 2024 23:44
А, там надо было читать?
Не читал, каюсь.
Я-ж человек подневольный, только во время обеда немного на форуме могу что-то черкнуть.
А так "работать, работать и работать"(или там учиться было).
Ща почитаю. Если он не исправил.
Ну, это не в Коламбии надо было учиться, чтобы даз поставить перед хи.
Это исчо на бегинере в Киеве осилил.
Кста, я тут подумал (увлекательное оказывается занятие, надо будет как-то подумать еще раз), вот все тут надрываются, рассказывают как несладко в США, Польше, Испании, Германии, Канаде, Турции и так далее люди живут.
А вот в Австрии агентов форума кроме Максима нет.
Надо-бы подкинуть инфу. Как там выживать?
Как там с расийскими шпионами? Часто приходится в автобусе ездить?
Говорят, они там на каждом шагу.
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