Реально цікаві особистості... Кожна по-різному.
airmax78 - одна з видатних особистостей...
Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок... airmax78 просто майстер на приколи...
Продовжуємо, панове...
P.S. Згадані цитати були в моєму тексті щодо школи в місті Нью Йорк - пішла дитина мого колишнього підлеглого Макса, який реально випадково опинився в США (поїхав із сезонною візою на ЗАРОБІТЧАНСТВО на Аляску - а тут війна).
Текст трохи закидали зимовими та всесезонними шинами, а він тут:
Еміграція, заробітчанство