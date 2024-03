Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1998199920002001 Додано: Сер 27 бер, 2024 09:03 Denik, і flyman - і багатьма іншими...

Реально цікаві особистості... Кожна по-різному.

airmax78 - одна з видатних особистостей...

airmax78 написав: rjkz "сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого". "сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого".

Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок... airmax78 просто майстер на приколи...

Продовжуємо, панове...



P.S. Згадані цитати були в моєму тексті щодо школи в місті Нью Йорк - пішла дитина мого колишнього підлеглого Макса, який реально випадково опинився в США (поїхав із сезонною візою на ЗАРОБІТЧАНСТВО на Аляску - а тут війна).

Текст трохи закидали зимовими та всесезонними шинами, а він тут:

Додано: Сер 27 бер, 2024 10:02 akurt написав: Нам треба пишатися учасниками форуму - і паном Denik, і flyman - і багатьма іншими...

Реально цікаві особистості... Кожна по-різному.

airmax78 - одна з видатних особистостей...

airmax78 написав: rjkz "сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого". "сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого".

Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок... airmax78 просто майстер на приколи...

Продовжуємо, панове...



P.S. Згадані цитати були в моєму тексті щодо школи в місті Нью Йорк - пішла дитина мого колишнього підлеглого Макса, який реально випадково опинився в США (поїхав із сезонною візою на ЗАРОБІТЧАНСТВО на Аляску - а тут війна).

Текст трохи закидали зимовими та всесезонними шинами, а він тут:

Всі тільки за те, що в США, особливо в демштатах розвинутий соціалізм із людським обличчям. Хто жив в СРСР той зацінить. Тільки соціалістичне корито не тільки для всіх. Та й пропаганда на високому рівні. Багатьом подобається. Це як попасти в пізній совок прямо перед розвалом. Кому і кобила наречена.



А от Туреччина трохи не така. Не чути про йогурт в якому стоїть ложка. І курс обміну класний. І ставка центрального турко банку 50% і інфляція такого ж рівня. Тільки чомусь QA IТник з $3000 доходу з того раю втік в Польщу. Що ж так? Смак йогурта не сподобався?



Додано: Сер 27 бер, 2024 10:38 На жаль допомогти Вам із купівлею йогурта не можу - щойно закінчили збирання коштів по 250 гривень на Програму утримання дітей (у Вашій версії - то "лічинки" - ну то зрозуміло) родин воїнів ЗСУ - близько 400 дітей перебувають в Анталії.

Зараз зібрали досить швидко 100х250=25 000 гривень.



Починаємо зібрання коштів на ремонт мікроавтобуса польського волонтера - повертався з Херсона - туди віз коробки з гуманітаркою, назад забирали інвалідів - в салоні було всього 9 осіб - в лобову на зустріч на трасі врізалося інше авто.

В мікроавтобусі - один в реанімації. Один зламав ніс. Інші живі. Мікроавтобус будуть перевозити в Польщу на ремонт.

Так що Вам на пляшку йогурта - щоби нарешті щось в жити з"іли - не можу зараз нічого дати.

Не на часі... якось пізніше...

Ну добре, немає часу: виїжджати треба кататися вздовж Середземного моря на ровері. Зараз +18, обіцяють +20, сухо. Катаючись на ровері, згадую, що у пана Флаймана теж є ровер - якби в 2018-2020 роках не попав під вплив людей із важкими психо-фінансовими травмами та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці ( співробітничав дуже активно ) - то каталися б зараз разОм... akurt

Додано: Сер 27 бер, 2024 13:25 akurt написав: Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок... airmax78 просто майстер на приколи...

Продовжуємо, панове...

Продовжуємо, панове...

Там мало слов и оба предложения сформулированы неверно. Но цитаты есть цитаты.

Додано: Сер 27 бер, 2024 13:41 И все то ви знаєте…

Почніть вчити англійську: пригодиться…

Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.

Бачите: все вивчають в ігровій формі. І 20 учнів в класі… akurt

Додано: Сер 27 бер, 2024 13:57 akurt написав: И все то ви знаєте…

Почніть вчити англійську: пригодиться…

Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.

Очень хорошее обучение. И приятно что оба предложения - диалог на равных.

