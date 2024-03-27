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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 09:03
Нам треба пишатися учасниками форуму - і паном Denik
, і flyman
- і багатьма іншими...
Реально цікаві особистості... Кожна по-різному.airmax78
- одна з видатних особистостей...
airmax78 написав:rjkz
"сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого".
Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок... airmax78
просто майстер на приколи...
Продовжуємо, панове...P.S.
Згадані цитати були в моєму тексті щодо школи в місті Нью Йорк - пішла дитина мого колишнього підлеглого Макса, який реально випадково
опинився в США (поїхав із сезонною візою на ЗАРОБІТЧАНСТВО на Аляску - а тут війна).
Текст трохи закидали зимовими та всесезонними шинами, а він тут:Еміграція, заробітчанство
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akurt
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Додано: Сер 27 бер, 2024 10:02
akurt написав:
Нам треба пишатися учасниками форуму - і паном Denik
, і flyman
- і багатьма іншими...
Реально цікаві особистості... Кожна по-різному.airmax78
- одна з видатних особистостей...
airmax78 написав:rjkz
"сідай трійка". Передбачалось, що навчений "Інглишу" в самому коламбія юнівєрсіті (...) відразу помітить грубу помилку в наведеній цитаті Акурта. Але ніт. Замість блеснути Інглишем - продовжили діалог в стилі "сам ти ухилянт, фанат сивочолого".
Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок... airmax78
просто майстер на приколи...
Продовжуємо, панове...P.S.
Згадані цитати були в моєму тексті щодо школи в місті Нью Йорк - пішла дитина мого колишнього підлеглого Макса, який реально випадково
опинився в США (поїхав із сезонною візою на ЗАРОБІТЧАНСТВО на Аляску - а тут війна).
Текст трохи закидали зимовими та всесезонними шинами, а він тут:Еміграція, заробітчанство
Всі тільки за те, що в США, особливо в демштатах розвинутий соціалізм із людським обличчям. Хто жив в СРСР той зацінить. Тільки соціалістичне корито не тільки для всіх. Та й пропаганда на високому рівні. Багатьом подобається. Це як попасти в пізній совок прямо перед розвалом. Кому і кобила наречена.
А от Туреччина трохи не така. Не чути про йогурт в якому стоїть ложка. І курс обміну класний. І ставка центрального турко банку 50% і інфляція такого ж рівня. Тільки чомусь QA IТник з $3000 доходу з того раю втік в Польщу. Що ж так? Смак йогурта не сподобався?
Що ж, вивчаєм далі цікаве життя "прилипал"
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flyman
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Додано: Сер 27 бер, 2024 10:38
На жаль допомогти Вам із купівлею йогурта не можу - щойно закінчили збирання коштів по 250 гривень на Програму утримання дітей (у Вашій версії - то "лічинки" - ну то зрозуміло) родин воїнів ЗСУ - близько 400 дітей перебувають в Анталії.
Зараз зібрали досить швидко 100х250=25 000 гривень.
Починаємо зібрання коштів на ремонт мікроавтобуса польського волонтера - повертався з Херсона - туди віз коробки з гуманітаркою, назад забирали інвалідів - в салоні було всього 9 осіб - в лобову на зустріч на трасі врізалося інше авто.
В мікроавтобусі - один в реанімації. Один зламав ніс. Інші живі. Мікроавтобус будуть перевозити в Польщу на ремонт.
Так що Вам на пляшку йогурта - щоби нарешті щось в жити з"іли - не можу зараз нічого дати.
Не на часі... якось пізніше...
Ну добре, немає часу: виїжджати треба кататися вздовж Середземного моря на ровері. Зараз +18, обіцяють +20, сухо. Катаючись на ровері, згадую, що у пана Флаймана теж є ровер - якби в 2018-2020 роках не попав під вплив людей із важкими психо-фінансовими травмами та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці (співробітничав дуже активно) - то каталися б зараз разОм...
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akurt
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:25
akurt написав:
Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок... airmax78
просто майстер на приколи...
Продовжуємо, панове...
Там мало слов и оба предложения сформулированы неверно. Но цитаты есть цитаты.
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stm
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:41
И все то ви знаєте…
Почніть вчити англійську: пригодиться…
Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.
Бачите: все вивчають в ігровій формі. І 20 учнів в класі…
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akurt
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:57
akurt написав:
И все то ви знаєте…
Почніть вчити англійську: пригодиться…
Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.
Бачите: все вивчають в ігровій формі. І 20 учнів в класі…
Очень хорошее обучение. И приятно что оба предложения - диалог на равных.
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