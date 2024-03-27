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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1997199819992000
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:38

На жаль допомогти Вам із купівлею йогурта не можу - щойно закінчили збирання коштів по 250 гривень на Програму утримання дітей (у Вашій версії - то "лічинки" - ну то зрозуміло) родин воїнів ЗСУ - близько 400 дітей перебувають в Анталії.
Зараз зібрали досить швидко 100х250=25 000 гривень.

Починаємо зібрання коштів на ремонт мікроавтобуса польського волонтера - повертався з Херсона - туди віз коробки з гуманітаркою, назад забирали інвалідів - в салоні було всього 9 осіб - в лобову на зустріч на трасі врізалося інше авто.
В мікроавтобусі - один в реанімації. Один зламав ніс. Інші живі. Мікроавтобус будуть перевозити в Польщу на ремонт.
Так що Вам на пляшку йогурта - щоби нарешті щось в жити з"іли - не можу зараз нічого дати.
Не на часі... якось пізніше...
Ну добре, немає часу: виїжджати треба кататися вздовж Середземного моря на ровері. Зараз +18, обіцяють +20, сухо. Катаючись на ровері, згадую, що у пана Флаймана теж є ровер - якби в 2018-2020 роках не попав під вплив людей із важкими психо-фінансовими травмами та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці (співробітничав дуже активно) - то каталися б зараз разОм...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:25

  akurt написав:Прикол в тому, що там не одна цитата, а дві - з різних частин тексту - і в жодній фразі НЕМАЄ помилок... airmax78 просто майстер на приколи...
Продовжуємо, панове...

Там мало слов и оба предложения сформулированы неверно. Но цитаты есть цитаты.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:41

И все то ви знаєте…
Почніть вчити англійську: пригодиться…
Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.
Бачите: все вивчають в ігровій формі. І 20 учнів в класі…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:57

  akurt написав:И все то ви знаєте…
Почніть вчити англійську: пригодиться…
Слів там якраз достатньо: як хлопчик наших українців вчиться в школі. New York.
Бачите: все вивчають в ігровій формі. І 20 учнів в класі…

Очень хорошее обучение. И приятно что оба предложения - диалог на равных.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:48

Re: Еміграція, заробітчанство

36 хвилина, як виселити легально окупасів в NY:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:50

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drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 03:32

  drevlyanin написав::arrow:


Очень оригинально.
НО!
Проблема в самом НЙС не в сквоттерах, а в теннантах, которые отказываются платить и выселить их еще сложней чем сквоттеров.
И тут не пройдет, я думаю, схема с подселением, так как у теннантов на руках лиз. Формально, доказать, что кто-то левый живет в апартменте в то время как у теннанта есть формальное право - очень сложно.
По аналогии, впустить туда еще теннантов - заведут дело против лендлорда о мошеннчестве.

И еще, в отличии от Украины, кроме лиза (договора аренды) на руках теннанта, есть еще такое понятие как праймари резиденс, то есть основное место жительства.
Это вообще отдельное юридическое понятие, имеющее колоссальный вес.
С этим связано буквально все - начиная от просто доставки корреспонденции и заканчивая школами для детей, налоги, права, врачей и тд. И лишить человека этого самого праймари резиденс очень непросто, особенно, если у него дети.
rjkz
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  #<1 ... 1997199819992000
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