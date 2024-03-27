На жаль допомогти Вам із купівлею йогурта не можу - щойно закінчили збирання коштів по 250 гривень на Програму утримання дітей (у Вашій версії - то "лічинки" - ну то зрозуміло) родин воїнів ЗСУ - близько 400 дітей перебувають в Анталії.
Зараз зібрали досить швидко 100х250=25 000 гривень.
Починаємо зібрання коштів на ремонт мікроавтобуса польського волонтера - повертався з Херсона - туди віз коробки з гуманітаркою, назад забирали інвалідів - в салоні було всього 9 осіб - в лобову на зустріч на трасі врізалося інше авто.
В мікроавтобусі - один в реанімації. Один зламав ніс. Інші живі. Мікроавтобус будуть перевозити в Польщу на ремонт.
Так що Вам на пляшку йогурта - щоби нарешті щось в жити з"іли - не можу зараз нічого дати.
Не на часі... якось пізніше...
Ну добре, немає часу: виїжджати треба кататися вздовж Середземного моря на ровері. Зараз +18, обіцяють +20, сухо. Катаючись на ровері, згадую, що у пана Флаймана теж є ровер - якби в 2018-2020 роках не попав під вплив людей із важкими психо-фінансовими травмами та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці (співробітничав дуже активно) - то каталися б зараз разОм...