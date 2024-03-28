akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from Canada+Ukraine+Turkey
Сьогодні спілкувався відразу з двома знайомими.
Спілкування на "гарячу тему дня": Завершення дії Програми CUAET.
Реально на дні, що залишилися до опівночі з 31 березня до 01 квітня авіаквитків в Канаду вже майже не знайти ні по якій ціні: все розкупили летять та летять... Не менш цікаво, що - починаючі з травня - авіаквитки такі дешеві, що буде гріх не полетіти просто так... подивитися на чудові озера або на чудові водоспади... Випити канадського пива або відвідати фірмову мережу Tim Hortons (100 000 співробітників та прибуток в 700 мільярдів доларів...)
Але зараз питання гаряче (нижче цитати по пам"яті. В розмові приймає участь людина, яка реально зараз в Канаді + людина, яка реально зараз в Туреччині, та людина, яка зараз умовно в Україні):
- Без образи і претензій до Канади, ніхто нам нічого не винен, а тим часом ми залишаємося зневіреними і шукаємо нові варіанти...
- Якщо хтось опинився в такій самій ситуації, пропоную об'єднатися і мозковий штурм вибору нової країни.
- Дивлюся зараз США і працюю над спонсором. Хтось вважав США альтернативою Канаді?
- Нове складне завдання обрати держави для життя.
- А є якісь перспективи отримати постійні документи в США? На рахунок який штат вибрати це так як питати яку машину купувати. Чорну чи срібну)) тут все дуже індивідуально і залежить від конкретної людини (професія, знання мови, бажання навчатися, права і тп)
- Перспективи отримати постійні документи поки що туманні. Подаватися на TPS, а далі спостерігати за розвитком подій, але не думаю, що після закінчення війни уряд попросить на вихід 270 тис осіб.
P.S. Щойно був дзвінок з Анкари, наша людина вчора 27 березня здала паспорт на вклейку візи у візовий центр, при ньому завантажували документи в авто можливо з наміром (мабуть) відвезти в Посольство Канади в Туреччині - сьогодні піде на особистий прийом. Сподівається, що віддадуть паспорт з візою та сподівається встигнути відлетіти з жінкою. Двох дітей - ще немає узгодження на візу - тимчасово залишать в Туреччині на матір.
Ну на знаю... Посольство Канади йде назустріч, якщо показати авіаквитки...
Чи вдасться йому їх купити... Я сьогодні шукав, единий нормальний варіант щоби встигнути забезпечує Turkish Airlines - виліт 29 березня, квитки в один бік 1100 доларів...
Вилітати 31 березня - то вже пізно... До опівночі не встигнуть...
Якісь цигани а не люди)
Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин)