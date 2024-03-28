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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 бер, 2024 10:13
akurt написав:Еміграція, заробітчанствоNews from Canada+Ukraine+Turkey
Сьогодні спілкувався відразу з двома знайомими.
Спілкування на "гарячу тему дня": Завершення дії Програми CUAET
.
Реально на дні, що залишилися до опівночі з 31 березня до 01 квітня авіаквитків в Канаду вже майже не знайти ні по якій ціні: все розкупили летять та летять... Не менш цікаво, що - починаючі з травня - авіаквитки такі дешеві, що буде гріх не полетіти просто так... подивитися на чудові озера або на чудові водоспади... Випити канадського пива або відвідати фірмову мережу Tim Hortons (100 000 співробітників та прибуток в 700 мільярдів доларів...)
Але зараз питання гаряче (нижче цитати по пам"яті. В розмові приймає участь людина, яка реально зараз в Канаді + людина, яка реально зараз в Туреччині, та людина, яка зараз умовно в Україні):
- Без образи і претензій до Канади, ніхто нам нічого не винен, а тим часом ми залишаємося зневіреними і шукаємо нові варіанти...
- Якщо хтось опинився в такій самій ситуації, пропоную об'єднатися і мозковий штурм вибору нової країни.
- Дивлюся зараз США і працюю над спонсором. Хтось вважав США альтернативою Канаді?
- Нове складне завдання обрати держави для життя.
- А є якісь перспективи отримати постійні документи в США? На рахунок який штат вибрати це так як питати яку машину купувати. Чорну чи срібну)) тут все дуже індивідуально і залежить від конкретної людини (професія, знання мови, бажання навчатися, права і тп)
- Перспективи отримати постійні документи поки що туманні.
Подаватися на TPS,
а далі спостерігати за розвитком подій, але не думаю, що після закінчення війни уряд попросить на вихід 270 тис осіб.
P.S. Щойно був дзвінок з Анкари, наша людина вчора 27 березня здала паспорт на вклейку візи у візовий центр, при ньому завантажували документи в авто можливо з наміром (мабуть) відвезти в Посольство Канади в Туреччині - сьогодні піде на особистий прийом. Сподівається, що віддадуть паспорт з візою та сподівається встигнути відлетіти з жінкою. Двох дітей - ще немає узгодження на візу - тимчасово залишать в Туреччині на матір.
Ну на знаю... Посольство Канади йде назустріч, якщо показати авіаквитки...
Чи вдасться йому їх купити... Я сьогодні шукав, единий нормальний варіант щоби встигнути забезпечує Turkish Airlines - виліт 29 березня, квитки в один бік 1100 доларів...
Вилітати 31 березня - то вже пізно... До опівночі не встигнуть...
Якісь цигани а не люди)
Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:33
cherchiltank написав:
Якісь цигани а не люди)
Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин)
Можливо ви праві: часи такі, що українці стали циганами... Мільйони циган по всьому світові...
Яку країну Ви порадите - реально цікаво...
P.S. Здається до цього часу найбільшою діаспорою в світі була
вірменська: Вірменська діаспора, Спюрк (арм. Հայկական սփյուռք, սփիւռք) — громади вірмен, які проживають за межами Вірменії.
Загальна чисельність вірмен світу становить 14—18 млн, тим часом населення самої Вірменії становить бл. 2,96 млн (початок 2021). Загальна чисельність вірменської діаспори оцінюється в 12 - 16 млн.
(З Вікіпедії).
Кількість вірмен в США оцінюється від 500 000 до 2 000 000.
Кількість українців в США за даними офіційних органів США складає близько 500 000.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 11:22
akurt написав: cherchiltank написав:
Якісь цигани а не люди)
Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин)
Можливо ви праві: часи такі, що українці стали циганами... Мільйони циган по всьому світові...
Яку країну Ви порадите - реально цікаво...
P.S. Здається до цього часу найбільшою діаспорою в світі була
вірменська: Вірменська діаспора, Спюрк (арм. Հայկական սփյուռք, սփիւռք) — громади вірмен, які проживають за межами Вірменії.
Загальна чисельність вірмен світу становить 14—18 млн, тим часом населення самої Вірменії становить бл. 2,96 млн (початок 2021). Загальна чисельність вірменської діаспори оцінюється в 12 - 16 млн.
(З Вікіпедії).
Кількість вірмен в США оцінюється від 500 000 до 2 000 000.
Кількість українців в США за даними офіційних органів США складає близько 500 000.
Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дуже
Або Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)
Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 12:53
cherchiltank написав:
Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дуже
Або Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)
Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах)
May be...
Я як відчував Вашу пораду про Іспанію та зранку реально дивився на акційні ціни на переліт з Туреччини, де я проживаю, в Іспанію.
Як і в кожній країні треба дослідити цікавинки, наприклад : "Чому 80% території Іспанії не є заселеною ніким..."
Мені в Іспанії дуже сподобалися ціни на все підряд - в тому числі на проїзд в метро та електричках (я спробував всі види транспорту). Сподобалися автотраси - реально на рівні нових трас Польщі (ми проїхали на авто від Барселони через Валенсію (ночівля в готелі) до Мадрида.
В Іспанії вирішив залишитися колега по роботі одного з синів: думав, що це тимчасова зупинка перед переїздом до Канади - але попав вдало на Програму прийому програмістів - і вже "зачепився" конкретно. Десь за тиждень до можливого початку війни він - як і більшість співробітників його фірми в Україні - отримали команду "виїхати тимчасово".
Але є і іншій бік медалі: троє з моїх приятелів мають негативний досвід купівлі нерухомості та проживання в Іспанії. У одних - правда - все ОК: купували нерухомість десь 6 років тому за 170 000 євро (дуже маленька квартира але з лоджією в 14 кв.м.) зараз у них хочуть викупити за 240 000 євро. Я висловив думку що варто продати.
Поцікавлюся яке прийняли рішення... Там грошви стільки, що вже не знають, під яку грушу закопувати. В місті барабашова
зараз продають квартиру за 200 000 доларів - ЖК "Женева".
Під Львовом купили ділянку землі та будинок під реконструкцію. Так ось що цікаво: якось їх в Іспанію ЗОВСІМ не тягне... Не зважаючи на наявність квартири в одному з курортних міст...
Мабуть і так буває...
Весь час іде реклама послуг з отримання громадянства чи ВНП Португалії - ніби то всього за 3 місяця.
Підозріло якось...
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Додано: Чет 28 бер, 2024 13:08
akurt написав:
Весь час іде реклама послуг з отримання громадянства чи ВНП Португалії - ніби то всього за 3 місяця.
Підозріло якось...
Ну подивились на Мадяр, Румунів, Поляків, та й собі захотіли дешево підправити демографію.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:05
akurt написав: cherchiltank написав:
Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дуже
Або Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)
Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах)
May be...
Я як відчував Вашу пораду про Іспанію та зранку реально дивився на акційні ціни на переліт з Туреччини, де я проживаю, в Іспанію.
Як і в кожній країні треба дослідити цікавинки, наприклад : "Чому 80% території Іспанії не є заселеною ніким..."
Мені в Іспанії дуже сподобалися ціни на все підряд - в тому числі на проїзд в метро та електричках (я спробував всі види транспорту). Сподобалися автотраси - реально на рівні нових трас Польщі (ми проїхали на авто від Барселони через Валенсію (ночівля в готелі) до Мадрида.
В Іспанії вирішив залишитися колега по роботі одного з синів: думав, що це тимчасова зупинка перед переїздом до Канади - але попав вдало на Програму прийому програмістів - і вже "зачепився" конкретно. Десь за тиждень до можливого початку війни він - як і більшість співробітників його фірми в Україні - отримали команду "виїхати тимчасово".
Але є і іншій бік медалі: троє з моїх приятелів мають негативний досвід купівлі нерухомості та проживання в Іспанії. У одних - правда - все ОК: купували нерухомість десь 6 років тому за 170 000 євро (дуже маленька квартира але з лоджією в 14 кв.м.) зараз у них хочуть викупити за 240 000 євро. Я висловив думку що варто продати.
Поцікавлюся яке прийняли рішення... Там грошви стільки, що вже не знають, під яку грушу закопувати. В місті барабашова
зараз продають квартиру за 200 000 доларів - ЖК "Женева".
Під Львовом купили ділянку землі та будинок під реконструкцію. Так ось що цікаво: якось їх в Іспанію ЗОВСІМ не тягне... Не зважаючи на наявність квартири в одному з курортних міст...
Мабуть і так буває...
Весь час іде реклама послуг з отримання громадянства чи ВНП Португалії - ніби то всього за 3 місяця.
Підозріло якось...
В Іспанії роботи небагато, платять мало, зимою - в тих районах де ніхто не живе - скучно і нічого нема крім магазину за 30 км що працює 4 години вдень)
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