Додано: Чет 28 бер, 2024 10:13

Еміграція, заробітчанство



News from Canada+Ukraine+Turkey



Сьогодні спілкувався відразу з двома знайомими.

Спілкування на "гарячу тему дня": Завершення дії Програми CUAET.



Реально на дні, що залишилися до опівночі з 31 березня до 01 квітня авіаквитків в Канаду вже майже не знайти ні по якій ціні: все розкупили летять та летять... Не менш цікаво, що - починаючі з травня - авіаквитки такі дешеві, що буде гріх не полетіти просто так... подивитися на чудові озера або на чудові водоспади... Випити канадського пива або відвідати фірмову мережу Tim Hortons (100 000 співробітників та прибуток в 700 мільярдів доларів...)

Але зараз питання гаряче (нижче цитати по пам"яті. В розмові приймає участь людина, яка реально зараз в Канаді + людина, яка реально зараз в Туреччині, та людина, яка зараз умовно в Україні):

- Без образи і претензій до Канади, ніхто нам нічого не винен, а тим часом ми залишаємося зневіреними і шукаємо нові варіанти...

- Якщо хтось опинився в такій самій ситуації, пропоную об'єднатися і мозковий штурм вибору нової країни.

- Дивлюся зараз США і працюю над спонсором. Хтось вважав США альтернативою Канаді?

- Нове складне завдання обрати держави для життя.

- А є якісь перспективи отримати постійні документи в США? На рахунок який штат вибрати це так як питати яку машину купувати. Чорну чи срібну)) тут все дуже індивідуально і залежить від конкретної людини (професія, знання мови, бажання навчатися, права і тп)

- Перспективи отримати постійні документи поки що туманні. Подаватися на TPS, а далі спостерігати за розвитком подій, але не думаю, що після закінчення війни уряд попросить на вихід 270 тис осіб.



P.S. Щойно був дзвінок з Анкари, наша людина вчора 27 березня здала паспорт на вклейку візи у візовий центр, при ньому завантажували документи в авто можливо з наміром (мабуть) відвезти в Посольство Канади в Туреччині - сьогодні піде на особистий прийом. Сподівається, що віддадуть паспорт з візою та сподівається встигнути відлетіти з жінкою. Двох дітей - ще немає узгодження на візу - тимчасово залишать в Туреччині на матір.

Ну на знаю... Посольство Канади йде назустріч, якщо показати авіаквитки...

Чи вдасться йому їх купити... Я сьогодні шукав, единий нормальний варіант щоби встигнути забезпечує Turkish Airlines - виліт 29 березня, квитки в один бік 1100 доларів...

Якісь цигани а не люди)

Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин) Якісь цигани а не люди)Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин) cherchiltank

Додано: Чет 28 бер, 2024 10:33

cherchiltank написав: Якісь цигани а не люди)

Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин)

Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин) Якісь цигани а не люди)Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин)

Можливо ви праві: часи такі, що українці стали циганами... Мільйони циган по всьому світові...

Яку країну Ви порадите - реально цікаво...



P.S. Здається до цього часу найбільшою діаспорою в світі була

вірменська: Вірменська діаспора, Спюрк (арм. Հայկական սփյուռք, սփիւռք) — громади вірмен, які проживають за межами Вірменії. Загальна чисельність вірмен світу становить 14—18 млн, тим часом населення самої Вірменії становить бл. 2,96 млн (початок 2021). Загальна чисельність вірменської діаспори оцінюється в 12 - 16 млн.

(З Вікіпедії).

Кількість вірмен в США оцінюється від 500 000 до 2 000 000.

Додано: Чет 28 бер, 2024 11:22

akurt написав: cherchiltank написав: Якісь цигани а не люди)

Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин)

Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин) Якісь цигани а не люди)Порадьте їм зробити кругосвітню подорож - в світі багато країн, необовʼязково зразу летіти за 10 годин)

Можливо ви праві: часи такі, що українці стали циганами... Мільйони циган по всьому світові...

Яку країну Ви порадите - реально цікаво...



P.S. Здається до цього часу найбільшою діаспорою в світі була

вірменська: Вірменська діаспора, Спюрк (арм. Հայկական սփյուռք, սփիւռք) — громади вірмен, які проживають за межами Вірменії. Загальна чисельність вірмен світу становить 14—18 млн, тим часом населення самої Вірменії становить бл. 2,96 млн (початок 2021). Загальна чисельність вірменської діаспори оцінюється в 12 - 16 млн.

(З Вікіпедії).

Кількість вірмен в США оцінюється від 500 000 до 2 000 000.

Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дуже

Або Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)

Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах) Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дужеАбо Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах) cherchiltank

Додано: Чет 28 бер, 2024 12:53

cherchiltank написав: Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дуже

Або Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)

Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах)

Або Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)

Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах) Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дужеАбо Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах)

May be...

Я як відчував Вашу пораду про Іспанію та зранку реально дивився на акційні ціни на переліт з Туреччини, де я проживаю, в Іспанію.

Як і в кожній країні треба дослідити цікавинки, наприклад : "Чому 80% території Іспанії не є заселеною ніким..."

Мені в Іспанії дуже сподобалися ціни на все підряд - в тому числі на проїзд в метро та електричках (я спробував всі види транспорту). Сподобалися автотраси - реально на рівні нових трас Польщі (ми проїхали на авто від Барселони через Валенсію (ночівля в готелі) до Мадрида.



В Іспанії вирішив залишитися колега по роботі одного з синів: думав, що це тимчасова зупинка перед переїздом до Канади - але попав вдало на Програму прийому програмістів - і вже "зачепився" конкретно. Десь за тиждень до можливого початку війни він - як і більшість співробітників його фірми в Україні - отримали команду "виїхати тимчасово".



Але є і іншій бік медалі: троє з моїх приятелів мають негативний досвід купівлі нерухомості та проживання в Іспанії. У одних - правда - все ОК: купували нерухомість десь 6 років тому за 170 000 євро (дуже маленька квартира але з лоджією в 14 кв.м.) зараз у них хочуть викупити за 240 000 євро. Я висловив думку що варто продати.

Поцікавлюся яке прийняли рішення... Там грошви стільки, що вже не знають, під яку грушу закопувати. В місті барабашова зараз продають квартиру за 200 000 доларів - ЖК "Женева".

Під Львовом купили ділянку землі та будинок під реконструкцію. Так ось що цікаво: якось їх в Іспанію ЗОВСІМ не тягне... Не зважаючи на наявність квартири в одному з курортних міст...

Мабуть і так буває...



Весь час іде реклама послуг з отримання громадянства чи ВНП Португалії - ніби то всього за 3 місяця.

Додано: Чет 28 бер, 2024 13:08

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав: Весь час іде реклама послуг з отримання громадянства чи ВНП Португалії - ніби то всього за 3 місяця.

Підозріло якось...

Підозріло якось... Весь час іде реклама послуг з отримання громадянства чи ВНП Португалії - ніби то всього за 3 місяця.Підозріло якось...

Ну подивились на Мадяр, Румунів, Поляків, та й собі захотіли дешево підправити демографію. Ну подивились на Мадяр, Румунів, Поляків, та й собі захотіли дешево підправити демографію. Дюрі-бачі

Додано: Чет 28 бер, 2024 14:05

akurt написав: cherchiltank написав: Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дуже

Або Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)

Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах)

Або Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)

Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах) Пораджу Іспанію - там хоч тепло правда з роботою не дужеАбо Португалію - там дешево і перша країна в яку їхали наші заробітчани)Не бачив українців з табором і конями та гадалками на вокзалах)

May be...

Я як відчував Вашу пораду про Іспанію та зранку реально дивився на акційні ціни на переліт з Туреччини, де я проживаю, в Іспанію.

Як і в кожній країні треба дослідити цікавинки, наприклад : "Чому 80% території Іспанії не є заселеною ніким..."

Мені в Іспанії дуже сподобалися ціни на все підряд - в тому числі на проїзд в метро та електричках (я спробував всі види транспорту). Сподобалися автотраси - реально на рівні нових трас Польщі (ми проїхали на авто від Барселони через Валенсію (ночівля в готелі) до Мадрида.



В Іспанії вирішив залишитися колега по роботі одного з синів: думав, що це тимчасова зупинка перед переїздом до Канади - але попав вдало на Програму прийому програмістів - і вже "зачепився" конкретно. Десь за тиждень до можливого початку війни він - як і більшість співробітників його фірми в Україні - отримали команду "виїхати тимчасово".



Але є і іншій бік медалі: троє з моїх приятелів мають негативний досвід купівлі нерухомості та проживання в Іспанії. У одних - правда - все ОК: купували нерухомість десь 6 років тому за 170 000 євро (дуже маленька квартира але з лоджією в 14 кв.м.) зараз у них хочуть викупити за 240 000 євро. Я висловив думку що варто продати.

Поцікавлюся яке прийняли рішення... Там грошви стільки, що вже не знають, під яку грушу закопувати. В місті барабашова зараз продають квартиру за 200 000 доларів - ЖК "Женева".

Під Львовом купили ділянку землі та будинок під реконструкцію. Так ось що цікаво: якось їх в Іспанію ЗОВСІМ не тягне... Не зважаючи на наявність квартири в одному з курортних міст...

Мабуть і так буває...



Весь час іде реклама послуг з отримання громадянства чи ВНП Португалії - ніби то всього за 3 місяця.

В Іспанії роботи небагато, платять мало, зимою - в тих районах де ніхто не живе - скучно і нічого нема крім магазину за 30 км що працює 4 години вдень) В Іспанії роботи небагато, платять мало, зимою - в тих районах де ніхто не живе - скучно і нічого нема крім магазину за 30 км що працює 4 години вдень) cherchiltank

Додано: Чет 28 бер, 2024 16:28

Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Надійшли цікаві новини з Канади. Там облаштовується родина племінниці (чоловік+дружина+2 хлопчиків 9 та 11 років).

Я знаю, будете лаятися, але невеличке (а можливо і стійке) враження, що попали в рай.



Представник української діаспори відвезла їх на склад меблів, де отримали в нову квартиру:

- стіл кухонний;

- 6 стільців

- 2 крісла-гойдалки

- одне крісло шкіряне велике схоже на "масажне" - не інакше чоловіку ввечері сидіти з банкою пива та давати команди жінці.



Отримали ще продуктовий пайок:

- 12 банок тунця; банки з консервованими персиками; хліб; макарони. Щось іще.

Сказали що харчами, які отримують безкоштовно, вже забито весь холодильник та всі кладовки.



З цікавого: в них недалеко є пункт харчування для безхатченків. Не лайтеся: пішли гуляти та як на екскурсію зазирнули. Чоловіки відмовилися заглядувати, а жінки заглядували, було цікаво. Так ось здивувалися: безхатченків годують три рази на день гарячою їжею. Тому вони всім задоволені тихі та мирні. Це розцінили як позитив і вирішили, що не даремно заглядували: тепер стало спокійніше, бо все лякали бомжами та наркоманами. наркоманів не бачили, а бомжі нагадують ласкавих телят.



З цікавого: пройшли тестування на запис в групи вивчення англійської мови. Безкоштовно.



Про школу: на дітей не прийшли якісь медичні документи, тому чекають - і тому в класи ще не записали.



В мене враження - я то знаю - що зараз живуть краще, ніж жили до Канади.

Мали трикімнатну квартиру, яку подарували на весілля батьки - їй вже 12 років, з ремонтом, якому вже 10 років. Меблі вже виглядали несвіжим (крім дитячої, де оновили меблі 2 роки тому).

На сьогодні:

- дворівнева з сучасним ремонтом дуже охайна квартира з власним садочком (газон та невеличкою територією); На сьогодні повністю обладнана меблями та новою постільною білизною;

- сучасна побутова техніка; холодильник Side-by-side.

- натуральна дерев"яна підолога. Дерев"яні сходи на другий поверх;

- велика веранда (вже стоять два стільця та столик для ранішньої кави);

- в квартирі дуже тепло - аж занадто. Оплати за опалення, воду та інтернет немає - входить у вартість оренди.

- платити додатково будуть тільки за спожиту електрчину енергію.



Ціна оренди: 1600 CAD, від Уряду Канади отримали допомоги 9000 - на 1/2 року оренди вистачить.

Харчування практично реально безкоштовне (!). Без жартів.



Попереду саме цікаве - куди та як влаштуються на роботу.

Я реально спитав, чи не хочуть додому.

Жінка з подружжя сказала, що в перші два тижня, коли було не вирішеним питання з житлом, сильно нервувалася і навіть думала, що можливо варто повернутися.

Чоловік був спокійним - як на мене навіть занадто спокійними.

Тепер - жартуючи - сказав, що додому НЕ поїде, це гріх при ціні на банку пива в 1/2 долара...



P.S. Я знаю, що і Ви, і я чули що Канаді все погано і всі повертаються. Все важко.

Цій родині перші два тижня і особливо після того, як "попросили" з готеля безкоштовного теж було дуже важко, але все залежить від людини. Від відношення. Від спілкування. Від соціуму.

Відомо ж: "Язик до Києва доведе!"

В даному випадку: до Канади...

Але я не розслабляюся: все це добре, поки не кинулися шукати роботу...

Ото буде саме цікаве! akurt

Додано: Чет 28 бер, 2024 16:44

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав: Ціна оренди: 1600 CAD

Додано: Чет 28 бер, 2024 16:45

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав: News from Canada

Але от тут інша думка - хлопець каже, що людина навіть з зарплатою в 50 дол/годину (не соціальщик) не дуже має перспектив в Канаді.

Але от тут інша думка - хлопець каже, що людина навіть з зарплатою в 50 дол/годину (не соціальщик) не дуже має перспектив в Канаді. BIGor

Додано: Чет 28 бер, 2024 16:49

Дюрі-бачі написав: akurt написав: Ціна оренди: 1600 CAD

Прихованих платежів немає: орендна плата +рахунок за електрику.

Все - навіть опалення - сказали сьогодні що жарко - входить.

Застава якась була здається в районі 500 чи 700 канадських доларів (говорили, але я забув).

Цікаво, що заставу треба було віддавати НЕ готівкою, а на рахунок. Прихованих платежів немає:Все - навіть опалення - сказали сьогодні що жарко - входить.Застава якась була здається в районі 500 чи 700 канадських доларів (говорили, але я забув).Цікаво, що заставу треба було віддавати НЕ готівкою, а на рахунок. akurt

