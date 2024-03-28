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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1999200020012002
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:52

Пане BIGor - дякую за посилання подивлюся - я відоски від пана Андрія завжди дивився - а це вже місяць не бачив.
Зараз подивлюся.
Цікава людина: живуть в самому дорогому місті Канади - Ванкувер. Змінив здається вже 3 роботи та три квартири. Наводив весь час свої витрати та прибутки.
Дякую, що нагадали подивлюся, що він говорить.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:54

BIGor Ну от, ще один не хоче жити в кредитному рабстві. Це питання менталітету. Наш краще підходить до життя в кризові часи, американський - в спокійні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:58

Ну а кого Ви маєте на увазі в "кредитному рабстві": он в тому відео на 3-ій хвиліин говорить Андрій, що то НЕПРАВДА що у Ванкувер треба приїхати з 50 000 доларів. Можна приїхати і із 100 доларами. Він приїхав з Польщі з мінімальним мінімумом.
Ну а бомба вже на 04:40: НОВЕНЬКИЙ АЙФОН 15.
В МЕНЕ І ТО 13 Pro...

Ось вам і "кредитне рабство" - не знаю, де Ви взяли той цікавий термін...

Цікаве говорить на 05:40:
Ванкувер - місто для багатих.
Ну і це зрозуміло: ну не всім же жити в Монако, Києві, або в Ніцці - де живуть виключно українці та їх родини. Ну ще Куршавель.
Комусь - як другий ґатунок - Ванкувер...
Цікаві роздуми про зарплатню на 06:40.
Саме цікаве на 07:00 - квартира у Ванкувері 700 000 доларів канадських.
Ну то для Києва - звичайна ціна нічого особливого. На днях "Українська правда" писала що безробітні та пенсіонери в Києві купують і по 2-4-6 квартир в найпрестижніших ЖК Києва...
А там да: 700 000 - то нормальна ціна. Ванкувер місто дороге...
Дивуватися може тільки той, хто не був близенько - через кордон там ледве не 200 км - в Seattle або в Portland, або San Francisco - за таку ціну ви зможете купити щось житлове виключно десь в селі - скажімо в Roseville (Калiфорнія).
https://maps.app.goo.gl/brvsL7R4efTQQ5zFA
Там щось дешевше - припустимо за 550 000 USD or 715 000 CAD - візьмете.
Маленьке. Сільське.

Шикарно та досить зрозуміло на 08:50: це стандартні роздуми "робітничого класу" або "пролетаріату" про те, що краще:
Бути багатим, але здоровим, чи бідним але хворим...
І далі:
А чому це багаті є багатими? А бідні - бідними...

Моя мама-полтавчанка так говорила:
"Багатий - бо жадібний. А бідний - бо дурний..."
akurt
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  #<1 ... 1999200020012002
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