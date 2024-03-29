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Пане BIGor - дякую за посилання подивлюся - я відоски від пана Андрія завжди дивився - а це вже місяць не бачив. Зараз подивлюся. Цікава людина: живуть в самому дорогому місті Канади - Ванкувер. Змінив здається вже 3 роботи та три квартири. Наводив весь час свої витрати та прибутки. Дякую, що нагадали подивлюся, що він говорить.
Ну а кого Ви маєте на увазі в "кредитному рабстві": он в тому відео на 3-ій хвиліин говорить Андрій, що то НЕПРАВДА що у Ванкувер треба приїхати з 50 000 доларів. Можна приїхати і із 100 доларами. Він приїхав з Польщі з мінімальним мінімумом. Ну а бомба вже на 04:40: НОВЕНЬКИЙ АЙФОН 15. В МЕНЕ І ТО 13 Pro...
Ось вам і "кредитне рабство" - не знаю, де Ви взяли той цікавий термін...
Цікаве говорить на 05:40: Ванкувер - місто для багатих. Ну і це зрозуміло: ну не всім же жити в Монако, Києві, або в Ніцці - де живуть виключно українці та їх родини. Ну ще Куршавель. Комусь - як другий ґатунок - Ванкувер... Цікаві роздуми про зарплатню на 06:40. Саме цікаве на 07:00 - квартира у Ванкувері 700 000 доларів канадських. Ну то для Києва - звичайна ціна нічого особливого. На днях "Українська правда" писала що безробітні та пенсіонери в Києві купують і по 2-4-6 квартир в найпрестижніших ЖК Києва... А там да: 700 000 - то нормальна ціна. Ванкувер місто дороге... Дивуватися може тільки той, хто не був близенько - через кордон там ледве не 200 км - в Seattle або в Portland, або San Francisco - за таку ціну ви зможете купити щось житлове виключно десь в селі - скажімо в Roseville (Калiфорнія). https://maps.app.goo.gl/brvsL7R4efTQQ5zFA Там щось дешевше - припустимо за 550 000 USD or 715 000 CAD - візьмете. Маленьке. Сільське.
Шикарно та досить зрозуміло на 08:50: це стандартні роздуми "робітничого класу" або "пролетаріату" про те, що краще: Бути багатим, але здоровим, чи бідним але хворим... І далі: А чому це багаті є багатими? А бідні - бідними...
Моя мама-полтавчанка так говорила: "Багатий - бо жадібний. А бідний - бо дурний..."
Про американскую медицину. Давно не было времени зайти к зубному. Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками. Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка". Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл. Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок. Пломбу страховка покрывает. Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата. В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет. Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.
Наступний раз купуєте квитки за 520 доларів туди та назад та прилітаєте до мене в гості. Тому що зараз займаюся саме тим, чим займаєтеся ви: - пішов на чистку зубів - відвідую стоматолога десь раз на рік - 30 доларів. - після чистки зубів як правило виявляють проблеми - проблем немає, але стоматолог порадила змінити 6 коронок - в деяких вже поверхня оголилася до металу. Назвала цифру заміни на цирконій: 6х4000 лір =24 000 лір або приблизно 700 доларів за все. - думав недовго, бо якраз отримав фразу від нашої людини в США, шо стоматолог порадив поставити на 1 зуб коронку - всього за 900 доларів. - миттєво подзвонив в клініку та сказав що я готовий. дали рандеву на прийом в головного лікаря. Прийшов. Той подивився та запропонував змінити коронки на на 6 зубах, а на 6+3 бо "...однаково скоро прийдете їх міняти". Назвав ціну за все з урахуванням знижки - 900 доларів. Тобто по 100 доларів за одну коронку - це з матеріалом та з роботою. Я погодився. - далі був клопіт - зняли всі коронки (робили 4 уколи) - потім три дня полоскання розчином соди та сіллю. Візит на зняття мірки та зліпок щелепи, візит на примірку, підгонку. Вчора все приміряли - віддали коронки на остаточну обробку (чимось вкривають їх та полірують). - пишу цей текст о 10 ранку - сьогодні на 14-00 встановлення всіх нових коронок з цирконію. Все обійдеться в 900 доларів.
Цікавий к.к.д. долучився: те, що в США вартує 900 доларів - в Туреччині за ті самі гроші - 9 коронок і всі - з цирконію. Цікаво, що на примірку коронок приходив особисто технік, який то виробляв. Тобто мною займалися відразу три особи: стоматолог (головний лікар клініки), технік, медична сестра.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 бер, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.