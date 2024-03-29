RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2000200120022003
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:22

  akurt написав:Наступний раз купуєте квитки за 520 доларів туди та назад та прилітаєте до мене в гості.
Тому що зараз займаюся саме тим, чим займаєтеся ви:
- пішов на чистку зубів - відвідую стоматолога десь раз на рік - 30 доларів.
- після чистки зубів як правило виявляють проблеми - проблем немає, але стоматолог порадила змінити 6 коронок - в деяких вже поверхня оголилася до металу. Назвала цифру заміни на цирконій: 6х4000 лір =24 000 лір або приблизно 700 доларів за все.
- думав недовго, бо якраз отримав фразу від нашої людини в США, шо стоматолог порадив поставити на 1 зуб коронку - всього за 900 доларів.
- миттєво подзвонив в клініку та сказав що я готовий. дали рандеву на прийом в головного лікаря.
Прийшов. Той подивився та запропонував змінити коронки на на 6 зубах, а на 6+3 бо "...однаково скоро прийдете їх міняти". Назвав ціну за все з урахуванням знижки - 900 доларів. Тобто по 100 доларів за одну коронку - це з матеріалом та з роботою. Я погодився.
- далі був клопіт - зняли всі коронки (робили 4 уколи) - потім три дня полоскання розчином соди та сіллю. Візит на зняття мірки та зліпок щелепи, візит на примірку, підгонку. Вчора все приміряли - віддали коронки на остаточну обробку (чимось вкривають їх та полірують).
- пишу цей текст о 10 ранку - сьогодні на 14-00 встановлення всіх нових коронок з цирконію.
Все обійдеться в 900 доларів.

Цікавий к.к.д. долучився: те, що в США вартує 900 доларів - в Туреччині за ті самі гроші - 9 коронок і всі - з цирконію.

У мене в 77 років усі зуби свої без коронок. Живу в Україні.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9779
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:26

Це чудово. Перехрестіться. Вам реально повезло в житті: гарна генетика...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9467
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3534 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:55

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Сьогодні в ZOOM прийняв участь в широкому обговоренні питання: "Кому в Канаді гарно".
В обговоренні прийняло участь дуже багато наших українців, які зараз в Канаді. Тобто результати більш/менш репрезентативні. Є дуже цікаві думки.
Серед учасників був мій приятель - досить відомий в Україні письменник, який щойно повернувся з 3-и тижневої подорожі Канадою. В нього окрема думка більше як туриста-спостергіача, який відвідав багато країн. Про його думки - пізніше. Бо там їх так багато, що треба вибирати цитати.

Думки наших людей, які ЗАРАЗ перебувають в Канаді - полярно розділилися.

Одні сказали, що "Ж" повна. Інші сказали, що нарешті попали в країну чудес.

Панове! Хочете ви чи не хочете - а факт залишається фактом: карколомна еміграція українців.
Це факт. І з цим фактом треба жити.

Я це спостерігаю і за українською діаспорою в Туреччині: почали прибувати "новачки". Досить помітно прибувають... ну не сотні тисяч, як в Канаду, але прибувають...
Я ще не готовий викласти вам полярні думки, дам тільки одне фото, але воно показове.
Це скрін екрану відео, яке мені надіслав наш український хлопець, який з батьками виїхав з України влітку 2021 року - кинувши навчання на третьому курсі одного приватного - Бог знає якого - "університету" в Україні.
Ось реально саме так: досить успішна родина (батько працював ріелтором та продав мабуть і учасникам цього форуму квартири) взяла все розпродала у великому обласному центрі - взяла валізи та всі разом - це було літо 2021 року - виїхала - емігрували...

В Туреччині хлопець 20 років працював НЕЛЕГАЛЬНО (без робочої візи).
Я йому говорив, що це невірно - хоча і варіант - заробляти так гроші (навіть надсилав за профілем його батька та його професії клієнтів - реально вони з батьком справлялися краще за інших).
Я його питав, що, "...він до пенсії збираються в свої 20 років займатися тим відверто скажімо низькоквалфікованим - хоча і таким, що вимагає знать та умінням - ділом?"
- Ні до пенсії я не згоден...
- Тоді оформлюємо візу в Канаду та їдь... починай нове життя...

Він виїхав з Анталії в листопаді 2022 року. З січня 2023 року працював цілий рік в будівельній компанії, яка виконувала контракти навіть за - увага - полярним колом - в поселеннях ескімосів (!).
заробляв досить непогано - реально працьовитий та не ледачій - почав працювати з 15-ти років - але і мерз більш ніж сильно. Пропрацював один рік та звільнився.
Тиждень пошуку вроботи - і вже другий місяць працює в автосалні КІА у відділі продажів автівок...
Ну ось тепер фото... Це скрін екрану надісланого відео...
Нічого особливого.
Просто про настрій та ситуацію...
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9467
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3534 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2000200120022003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2855)
29.03.2024 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.