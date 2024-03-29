akurt написав:Наступний раз купуєте квитки за 520 доларів туди та назад та прилітаєте до мене в гості.
Тому що зараз займаюся саме тим, чим займаєтеся ви:
- пішов на чистку зубів - відвідую стоматолога десь раз на рік - 30 доларів.
- після чистки зубів як правило виявляють проблеми - проблем немає, але стоматолог порадила змінити 6 коронок - в деяких вже поверхня оголилася до металу. Назвала цифру заміни на цирконій: 6х4000 лір =24 000 лір або приблизно 700 доларів за все.
- думав недовго, бо якраз отримав фразу від нашої людини в США, шо стоматолог порадив поставити на 1 зуб коронку - всього за 900 доларів.
- миттєво подзвонив в клініку та сказав що я готовий. дали рандеву на прийом в головного лікаря.
Прийшов. Той подивився та запропонував змінити коронки на на 6 зубах, а на 6+3 бо "...однаково скоро прийдете їх міняти". Назвав ціну за все з урахуванням знижки - 900 доларів. Тобто по 100 доларів за одну коронку - це з матеріалом та з роботою. Я погодився.
- далі був клопіт - зняли всі коронки (робили 4 уколи) - потім три дня полоскання розчином соди та сіллю. Візит на зняття мірки та зліпок щелепи, візит на примірку, підгонку. Вчора все приміряли - віддали коронки на остаточну обробку (чимось вкривають їх та полірують).
- пишу цей текст о 10 ранку - сьогодні на 14-00 встановлення всіх нових коронок з цирконію.
Все обійдеться в 900 доларів.
Цікавий к.к.д. долучився: те, що в США вартує 900 доларів - в Туреччині за ті самі гроші - 9 коронок і всі - з цирконію.
У мене в 77 років усі зуби свої без коронок. Живу в Україні.