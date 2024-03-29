News from Canada
Сьогодні в ZOOM прийняв участь в широкому обговоренні питання: "Кому в Канаді гарно".
В обговоренні прийняло участь дуже багато наших українців, які зараз в Канаді. Тобто результати більш/менш репрезентативні. Є дуже цікаві думки.
Серед учасників був мій приятель - досить відомий в Україні письменник, який щойно повернувся з 3-и тижневої подорожі Канадою. В нього окрема думка більше як туриста-спостергіача, який відвідав багато країн. Про його думки - пізніше. Бо там їх так багато, що треба вибирати цитати.
Думки наших людей, які ЗАРАЗ перебувають в Канаді - полярно розділилися.
Одні сказали, що "Ж" повна. Інші сказали, що нарешті попали в країну чудес.
Панове! Хочете ви чи не хочете - а факт залишається фактом: карколомна еміграція українців.
Це факт. І з цим фактом треба жити.
Я це спостерігаю і за українською діаспорою в Туреччині: почали прибувати "новачки". Досить помітно прибувають... ну не сотні тисяч, як в Канаду, але прибувають...
Я ще не готовий викласти вам полярні думки, дам тільки одне фото, але воно показове.
Це скрін екрану відео, яке мені надіслав наш український хлопець, який з батьками виїхав з України влітку 2021 року - кинувши навчання на третьому курсі одного приватного - Бог знає якого - "університету" в Україні.
Ось реально саме так: досить успішна родина (батько працював ріелтором та продав мабуть і учасникам цього форуму квартири) взяла все розпродала у великому обласному центрі - взяла валізи та всі разом - це було літо 2021 року - виїхала - емігрували...
В Туреччині хлопець 20 років працював НЕЛЕГАЛЬНО (без робочої візи).
Я йому говорив, що це невірно - хоча і варіант - заробляти так гроші (навіть надсилав за профілем його батька та його професії клієнтів - реально вони з батьком справлялися краще за інших).
Я його питав, що, "...він до пенсії збираються в свої 20 років займатися тим відверто скажімо низькоквалфікованим - хоча і таким, що вимагає знать та умінням - ділом?"
- Ні до пенсії я не згоден...
- Тоді оформлюємо візу в Канаду та їдь... починай нове життя...
Він виїхав з Анталії в листопаді 2022 року. З січня 2023 року працював цілий рік в будівельній компанії, яка виконувала контракти навіть за - увага - полярним колом - в поселеннях ескімосів (!).
заробляв досить непогано - реально працьовитий та не ледачій - почав працювати з 15-ти років - але і мерз більш ніж сильно. Пропрацював один рік та звільнився.
Тиждень пошуку вроботи - і вже другий місяць працює в автосалні КІА у відділі продажів автівок...
Ну ось тепер фото... Це скрін екрану надісланого відео...
Нічого особливого.
Просто про настрій та ситуацію...