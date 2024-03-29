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Сьогодні в ZOOM прийняв участь в широкому обговоренні питання: "Кому в Канаді гарно". В обговоренні прийняло участь дуже багато наших українців, які зараз в Канаді. Тобто результати більш/менш репрезентативні. Є дуже цікаві думки. Серед учасників був мій приятель - досить відомий в Україні письменник, який щойно повернувся з 3-и тижневої подорожі Канадою. В нього окрема думка більше як туриста-спостергіача, який відвідав багато країн. Про його думки - пізніше. Бо там їх так багато, що треба вибирати цитати.
Думки наших людей, які ЗАРАЗ перебувають в Канаді - полярно розділилися.
Одні сказали, що "Ж" повна. Інші сказали, що нарешті попали в країну чудес.
Панове! Хочете ви чи не хочете - а факт залишається фактом: карколомна еміграція українців. Це факт. І з цим фактом треба жити.
Я це спостерігаю і за українською діаспорою в Туреччині: почали прибувати "новачки". Досить помітно прибувають... ну не сотні тисяч, як в Канаду, але прибувають... Я ще не готовий викласти вам полярні думки, дам тільки одне фото, але воно показове. Це скрін екрану відео, яке мені надіслав наш український хлопець, який з батьками виїхав з України влітку 2021 року - кинувши навчання на третьому курсі одного приватного - Бог знає якого - "університету" в Україні. Ось реально саме так: досить успішна родина (батько працював ріелтором та продав мабуть і учасникам цього форуму квартири) взяла все розпродала у великому обласному центрі - взяла валізи та всі разом - це було літо 2021 року - виїхала - емігрували...
В Туреччині хлопець 20 років працював НЕЛЕГАЛЬНО (без робочої візи). Я йому говорив, що це невірно - хоча і варіант - заробляти так гроші (навіть надсилав за профілем його батька та його професії клієнтів - реально вони з батьком справлялися краще за інших). Я його питав, що, "...він до пенсії збираються в свої 20 років займатися тим відверто скажімо низькоквалфікованим - хоча і таким, що вимагає знать та умінням - ділом?" - Ні до пенсії я не згоден... - Тоді оформлюємо візу в Канаду та їдь... починай нове життя...
Він виїхав з Анталії в листопаді 2022 року. З січня 2023 року працював цілий рік в будівельній компанії, яка виконувала контракти навіть за - увага - полярним колом - в поселеннях ескімосів (!). заробляв досить непогано - реально працьовитий та не ледачій - почав працювати з 15-ти років - але і мерз більш ніж сильно. Пропрацював один рік та звільнився. Тиждень пошуку вроботи - і вже другий місяць працює в автосалні КІА у відділі продажів автівок... Ну ось тепер фото... Це скрін екрану надісланого відео... Нічого особливого. Просто про настрій та ситуацію...
rjkz написав:Про американскую медицину. Давно не было времени зайти к зубному. Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками. Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка". Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл. Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок. Пломбу страховка покрывает. Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата. В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет. Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.
rjkz написав:Про американскую медицину. Давно не было времени зайти к зубному. Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками. Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка". Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл. Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок. Пломбу страховка покрывает. Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата. В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет. Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.
Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)
Мій стоматолог бере за чистку 500 грн, донці очистив у іншого стоматолога 1000 грн(і ще думав, що то дорого)
За останніми терміновими даними Уряд Канади пішов на зустріч українцям та прийняв рішення про те, що Work Permit будуть видавати українцям при перетині кордону після 31 березня 2024 року, коли припиняє дію Програма CUAET. Мудре рішення: в ці хвилини люди буквально атакують Посольства Канади та Візові центри в надії отримати вклеєну в паспорт візу. Як мені повідомили мої респонденти, наші українці хочуть приїжджати в аеропорт Торонто щоби подивитися, що буде коїтися у другій половині дня неділі.
За останніми терміновими даними Уряд Канади пішов на зустріч українцям та прийняв рішення про те, що Work Permit будуть видавати українцям при перетині кордону після 31 березня 2024 року, коли припиняє дію Програма CUAET. .
rjkz написав:Про американскую медицину. Давно не было времени зайти к зубному. Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками. Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка". Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл. Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок. Пломбу страховка покрывает. Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата. В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет. Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.
Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)
Глибока чистка дорожче, якщо все то 6-8 тис.
Глибоке очищення, також відоме як масштабування і згладжування кореня зуба, – це процедура, при якій віддаляються зубні камені під яснами – тверді кальціоновані відкладення, що викликають хронічне подразнення і втрату кісткової тканини. Чистка ясен від каменів виконується за допомогою стоматологічного приладдя, таких як ультразвуковий іригатор і / або ручні інструменти для видалення зубного каменю.Під’ясенна чистка (закритий кюретаж) 1-ої щелепи – 4100 грн https://kievsmile.com.ua/chistka-pod-desnami-2/
Цирконієва коронка 150 euro, в Польщі родич робив за +800 euro/шт.
За останніми терміновими даними Уряд Канади пішов на зустріч українцям та прийняв рішення про те, що Work Permit будуть видавати українцям при перетині кордону після 31 березня 2024 року, коли припиняє дію Програма CUAET. .
разве для всех?
За моїми даними для тих, у кого вклеєна віза класу WORKER (робоча). До цього видавали і тим, у кого “Turistic”.
За останніми терміновими даними Уряд Канади пішов на зустріч українцям та прийняв рішення про те, що Work Permit будуть видавати українцям при перетині кордону після 31 березня 2024 року, коли припиняє дію Програма CUAET. Мудре рішення: в ці хвилини люди буквально атакують Посольства Канади та Візові центри в надії отримати вклеєну в паспорт візу. Як мені повідомили мої респонденти, наші українці хочуть приїжджати в аеропорт Торонто щоби подивитися, що буде коїтися у другій половині дня неділі.
Як це "по-емігрантські": вже через тиждень зверхньо дивитись на інших понаїхів. Приїдуть блд вони в еропорт. Типу як в зоопарк. Фублд.