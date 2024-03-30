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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:00
cherchiltank написав: rjkz написав:
Про американскую медицину.
Давно не было времени зайти к зубному.
Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.
Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".
Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.
Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.
Пломбу страховка покрывает.
Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.
В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.
Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.
Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)
Я может не очень ясно выразился.
Мне сделали чистку. Обычную.
Мне это стоило ничего.
Камни сняли, зубы отбелили.
А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.
И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.
Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.
А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.
Может у них кризис.
"Нет зубным врачам пути
Слишком много просятся
А где на всех зубов найти?
Значить - безработица"
(Высоцкий).
Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:49
airmax78 написав:
До речі, ще одне спостереження: найбільші патріоти США - наші емігранти в перші 3-5 років, коли їм вже не загрожує депортація. І вони ж - найбільші ізоляціоністи: США не гумові!
Так 3 или 5 ?
"Извольте изъясняться яснее" (с)
Что значит УЖЕ не угрожает депортация?
Она или угрожает или нет.
Это не имеет значения сколько человек находится в США.
Это имеет отношение к его статусу и/или к тому что он сделал в США противозаконного.
И я уже не в первый раз прошу разбавить ненавистную ветку байками с венского фронта. Пока не дождадся.
Кстати, а как там дело обстоит с нелегалами?
Особенно нелегалами с эталонным эстетическим вкусом?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 08:46
Еміграція, заробітчанство
News from Antalya
Ось здавалося б: що може бути кращим: виїхала людина з України ще десь в 2020 році, взяла в оренду чудову квартиру в чудовому ЖК в одному з найвідоміших курортних міст Середземного моря, працює віддалено ІТ-ником, приймає в гостях то маму, яка приїздить з України, то дівчат, які приїжджають з України... має ВНП в туречичні, має такого приятеля як автор рядків, з якими разом їздить в гірськолижний центр взимку, або як сьогодні - вдень в гори - до руїн християнського монастиря 9-го сторіччя - на пікнік...
Ну чого тобі ще треба в цьому житті?
Все кардинально змінилося після поїздки на 2 тижня - подивитися - помацати - в Канаду.
Тут мене трохи здивував: якось знайшов квитки в Канаду із Стамбула - туди і назад всього за 350 доларів - а/к KLM - цілих 2 тижня мацав Канаду - але не залишився тому, що сплачено за оренду квартири в Анталії до липня... Спочатку вирішив дочекатися липня і вже тоді переїхати в Канаду (так можна, бо під час першого візиту отримав Work Perrmit з терміном дії 3 роки. Можна повернутися в будь-який момент...)
Але щось таке в серці залишилося від американського континенту...
Раптом почав мене питати, що я знаю про Програму прийому українців U4U...
Хм... ось куди думка тепер спрямована...
Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"...
І не боїться...
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Додано: Суб 30 бер, 2024 08:59
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
З Канади повернувся приятель. Не простий. Багато років жив та працював в Еміратах.
Мені здалося, що є цікавою його думка про Канаду.
Думок у нього багато.
Але цей фрагмент мабуть є інформативним.
Попереджаю: думка суд"єктивна від людини, яка влаштувалася в житті досить непогано - і що важливо не так, як воєнкоми в Рівному, а за рахунок свого мозку та наповнення черепної порожнини.
"Це країна можливостей, якщо у тебе залізні яйця і бажання стати твердим середнім класом у благополучній країні (що для українців якраз і має бути пріоритетом).
...Зразу скажу власну обґрунтовану думку: без середньої англійської буде надзвичайно важко. З робіт будуть доступні хіба що прибирання, відкривання снігу, вантажники чи інші професії фізичної праці. Прикол, що деякі канадці настільки ліниві, що говорять майже не рухаючи губами і не відкриваючи рота. Я покайфував як філолог, адже це був такий собі квест вгадувати із невнятних звуків англійське слово, але тим, хто не чув таких нейтівів це шок."
Цікаві роздуми про те, навіщо Канада:
"Якщо у вас є робота на повну ставку - через три місяці ви можете брати іпотеку на житло та кредит на машину, через рік подавати на постійне внж (перманент резіденшип), а через 5 років - на громадянство Канади.
У вас буде хороший соцпакет, перспектива кар'єрного росту (адже толкові українці тут в ціні), податкові пільги та повернення податків і приховані виплати.
...Мало хто знає про компенсацію в приблизно 1000 доларів на рік в тих провінціях, де є заводи, що трохи псують клімат, про податкові пільги на депозит, який можна використати для першого внеску за власне житло), про пільги сім'ям з дітьми на першу оренду житла, про майже безплатний громадський транспорт в перші місяці, поки шукаєте роботу."
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