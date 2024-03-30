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#<1 ... 2001200220032004 Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:00 cherchiltank написав: rjkz написав: Про американскую медицину.

Давно не было времени зайти к зубному.

Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.

Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".

Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.

Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.

Пломбу страховка покрывает.

Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.

В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.

Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов. Про американскую медицину.Давно не было времени зайти к зубному.Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.Пломбу страховка покрывает.Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.

Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн) Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)



Я может не очень ясно выразился.

Мне сделали чистку. Обычную.

Мне это стоило ничего.

Камни сняли, зубы отбелили.

А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.

И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.

Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.

А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.

Может у них кризис.

"Нет зубным врачам пути

Слишком много просятся

А где на всех зубов найти?

Значить - безработица"

(Высоцкий).

Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать. Я может не очень ясно выразился.Мне сделали чистку. Обычную.Мне это стоило ничего.Камни сняли, зубы отбелили.А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.Может у них кризис."Нет зубным врачам путиСлишком много просятсяА где на всех зубов найти?Значить - безработица"(Высоцкий).Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать. rjkz

Повідомлень: 16389 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8279 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:49 airmax78 написав: До речі, ще одне спостереження: найбільші патріоти США - наші емігранти в перші 3-5 років, коли їм вже не загрожує депортація. І вони ж - найбільші ізоляціоністи: США не гумові! До речі, ще одне спостереження: найбільші патріоти США - наші емігранти в перші 3-5 років, коли їм вже не загрожує депортація. І вони ж - найбільші ізоляціоністи: США не гумові!



Так 3 или 5 ?

"Извольте изъясняться яснее" (с)

Что значит УЖЕ не угрожает депортация?

Она или угрожает или нет.

Это не имеет значения сколько человек находится в США.

Это имеет отношение к его статусу и/или к тому что он сделал в США противозаконного.

И я уже не в первый раз прошу разбавить ненавистную ветку байками с венского фронта. Пока не дождадся.

Кстати, а как там дело обстоит с нелегалами?

Особенно нелегалами с эталонным эстетическим вкусом? Так 3 или 5 ?"Извольте изъясняться яснее" (с)Что значит УЖЕ не угрожает депортация?Она или угрожает или нет.Это не имеет значения сколько человек находится в США.Это имеет отношение к его статусу и/или к тому что он сделал в США противозаконного.И я уже не в первый раз прошу разбавить ненавистную ветку байками с венского фронта. Пока не дождадся.Кстати, а как там дело обстоит с нелегалами?Особенно нелегалами с эталонным эстетическим вкусом? rjkz

Повідомлень: 16389 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8279 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 08:46 Еміграція, заробітчанство



News from Antalya



Ось здавалося б: що може бути кращим: виїхала людина з України ще десь в 2020 році, взяла в оренду чудову квартиру в чудовому ЖК в одному з найвідоміших курортних міст Середземного моря, працює віддалено ІТ-ником, приймає в гостях то маму, яка приїздить з України, то дівчат, які приїжджають з України... має ВНП в туречичні, має такого приятеля як автор рядків, з якими разом їздить в гірськолижний центр взимку, або як сьогодні - вдень в гори - до руїн християнського монастиря 9-го сторіччя - на пікнік...

Ну чого тобі ще треба в цьому житті?



Все кардинально змінилося після поїздки на 2 тижня - подивитися - помацати - в Канаду.

Тут мене трохи здивував: якось знайшов квитки в Канаду із Стамбула - туди і назад всього за 350 доларів - а/к KLM - цілих 2 тижня мацав Канаду - але не залишився тому, що сплачено за оренду квартири в Анталії до липня... Спочатку вирішив дочекатися липня і вже тоді переїхати в Канаду (так можна, бо під час першого візиту отримав Work Perrmit з терміном дії 3 роки. Можна повернутися в будь-який момент...)



Але щось таке в серці залишилося від американського континенту...

Раптом почав мене питати, що я знаю про Програму прийому українців U4U...

Хм... ось куди думка тепер спрямована...

Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"...

І не боїться... akurt

Повідомлень: 9470 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3534 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 08:59 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



З Канади повернувся приятель. Не простий. Багато років жив та працював в Еміратах.

Мені здалося, що є цікавою його думка про Канаду.

Думок у нього багато.

Але цей фрагмент мабуть є інформативним.

Попереджаю: думка суд"єктивна від людини, яка влаштувалася в житті досить непогано - і що важливо не так, як воєнкоми в Рівному, а за рахунок свого мозку та наповнення черепної порожнини.



"Це країна можливостей, якщо у тебе залізні яйця і бажання стати твердим середнім класом у благополучній країні (що для українців якраз і має бути пріоритетом).



...Зразу скажу власну обґрунтовану думку: без середньої англійської буде надзвичайно важко. З робіт будуть доступні хіба що прибирання, відкривання снігу, вантажники чи інші професії фізичної праці. Прикол, що деякі канадці настільки ліниві, що говорять майже не рухаючи губами і не відкриваючи рота. Я покайфував як філолог, адже це був такий собі квест вгадувати із невнятних звуків англійське слово, але тим, хто не чув таких нейтівів це шок."



Цікаві роздуми про те, навіщо Канада:

"Якщо у вас є робота на повну ставку - через три місяці ви можете брати іпотеку на житло та кредит на машину, через рік подавати на постійне внж (перманент резіденшип), а через 5 років - на громадянство Канади.

У вас буде хороший соцпакет, перспектива кар'єрного росту (адже толкові українці тут в ціні), податкові пільги та повернення податків і приховані виплати.

...Мало хто знає про компенсацію в приблизно 1000 доларів на рік в тих провінціях, де є заводи, що трохи псують клімат, про податкові пільги на депозит, який можна використати для першого внеску за власне житло), про пільги сім'ям з дітьми на першу оренду житла, про майже безплатний громадський транспорт в перші місяці, поки шукаєте роботу." akurt

Повідомлень: 9470 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3534 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2001200220032004 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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