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#<1 ... 2002200320042005> Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:00 cherchiltank написав: rjkz написав: Про американскую медицину.

Давно не было времени зайти к зубному.

Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.

Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".

Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.

Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.

Пломбу страховка покрывает.

Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.

В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.

Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов. Про американскую медицину.Давно не было времени зайти к зубному.Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.Пломбу страховка покрывает.Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.

Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн) Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)



Я может не очень ясно выразился.

Мне сделали чистку. Обычную.

Мне это стоило ничего.

Камни сняли, зубы отбелили.

А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.

И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.

Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.

А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.

Может у них кризис.

"Нет зубным врачам пути

Слишком много просятся

А где на всех зубов найти?

Значить - безработица"

(Высоцкий).

Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать. Я может не очень ясно выразился.Мне сделали чистку. Обычную.Мне это стоило ничего.Камни сняли, зубы отбелили.А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.Может у них кризис."Нет зубным врачам путиСлишком много просятсяА где на всех зубов найти?Значить - безработица"(Высоцкий).Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать. rjkz

Повідомлень: 16389 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8279 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:49 airmax78 написав: До речі, ще одне спостереження: найбільші патріоти США - наші емігранти в перші 3-5 років, коли їм вже не загрожує депортація. І вони ж - найбільші ізоляціоністи: США не гумові! До речі, ще одне спостереження: найбільші патріоти США - наші емігранти в перші 3-5 років, коли їм вже не загрожує депортація. І вони ж - найбільші ізоляціоністи: США не гумові!



Так 3 или 5 ?

"Извольте изъясняться яснее" (с)

Что значит УЖЕ не угрожает депортация?

Она или угрожает или нет.

Это не имеет значения сколько человек находится в США.

Это имеет отношение к его статусу и/или к тому что он сделал в США противозаконного.

И я уже не в первый раз прошу разбавить ненавистную ветку байками с венского фронта. Пока не дождадся.

Кстати, а как там дело обстоит с нелегалами?

Особенно нелегалами с эталонным эстетическим вкусом? Так 3 или 5 ?"Извольте изъясняться яснее" (с)Что значит УЖЕ не угрожает депортация?Она или угрожает или нет.Это не имеет значения сколько человек находится в США.Это имеет отношение к его статусу и/или к тому что он сделал в США противозаконного.И я уже не в первый раз прошу разбавить ненавистную ветку байками с венского фронта. Пока не дождадся.Кстати, а как там дело обстоит с нелегалами?Особенно нелегалами с эталонным эстетическим вкусом? rjkz

Повідомлень: 16389 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8279 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 08:46 Еміграція, заробітчанство



News from Antalya



Ось здавалося б: що може бути кращим: виїхала людина з України ще десь в 2020 році, взяла в оренду чудову квартиру в чудовому ЖК в одному з найвідоміших курортних міст Середземного моря, працює віддалено ІТ-ником, приймає в гостях то маму, яка приїздить з України, то дівчат, які приїжджають з України... має ВНП в Туреччині, має такого приятеля як автор рядків, з якими разом їздить в гірськолижний центр взимку, або як сьогодні - вдень в гори - до руїн християнського монастиря 9-го сторіччя - на пікнік...

Ну чого тобі ще треба в цьому житті?



Все кардинально змінилося після поїздки на 2 тижня - подивитися - помацати - в Канаду.

Тут мене трохи здивував: якось знайшов квитки в Канаду із Стамбула - туди і назад всього за 350 доларів - а/к KLM - цілих 2 тижня мацав Канаду - але не залишився тому, що сплачено за оренду квартири в Анталії до липня... Спочатку вирішив дочекатися липня і вже тоді переїхати в Канаду (так можна, бо під час першого візиту отримав Work Perrmit з терміном дії 3 роки. Можна повернутися в будь-який момент...)



Але щось таке в серці залишилося від американського континенту...

Раптом почав мене питати, що я знаю про Програму прийому українців U4U...

Хм... ось куди думка тепер спрямована...

Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"...

І не боїться... akurt

Повідомлень: 9473 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 10:19 "А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"

(з кінофильма другої половини ХХ сторіччя і досить популярного в Україні)



На сьогодні так і не визначеним залишилося питання про те, яка ж країна є кращою для життя або еміграції.

Один з варіантів - спитати у досвідчених людей, де вони прикопують під грушами свої гроші.

Цікаве дослідження оприлюднено агенцією Hurun Global Wealth Report

https://www.hurun.net/en-us/info/detail ... 51WM942LBU



Згідно зі списком, станом на січень 2024 року кількість доларових мільярдерів у світі зросла до 3279. Країною з найбільшою кількістю мільярдерів у світі став Китай - 814 осіб, а США посіли друге місце - 800 осіб.

Туреччина з її 25 доларовими мільярдерами увійшла до 20 найкращих у світі та 5 найкращих у Європі, ставши однією з найшвидше зростаючих країн-мільярдерів у світі. Кількість доларових мільярдерів у Туреччині зросла на 5 порівняно з минулим роком.



Основні моменти звіту полягали в наступному:

* До числа мільярдерів у світі додалося ще 167 осіб, і загальна кількість мільярдерів досягла 3279.

* Економіка, створена технологією штучного інтелекту, була ефективною для появи нових мільярдерів. Більше половини всіх нових багатств було створено економікою, зосередженою на ШІ.

* Додано ще 109 мільярдерів у США, довівши загальну кількість до 800.

* Китай втратив 155 мільярдерів, але все ще є першим у світі з 814 мільярдерами.

* Індія стала країною з найбільшою кількістю мільярдерів після США, з 271 мільярдером, збільшення на 84%.

* Англія піднялася на четверте місце, залишивши позаду Німеччину з 146 мільярдерами. Німеччина прийняла 140 мільярдерів.

* Нью-Йорк вперше за 7 років повернув собі статус світової «столиці мільярдерів»: там обрали жити 119 мільярдерів, тоді як Лондон слідував за Нью-Йорком із 97 мільярдерами. Пекін опустився на четверте місце, упавши з першого місця минулого року.



Ну ось, тепер обирати буде легше...



P.S. Місце 6 - Швейцарія, 8 - Італія, 9 - Франція, 10 - Бразилія ("там, де багато-багато мавп" - так раніше сміялися, а воно бач воно як...). місце 11 - Канада.Несподівано: 19 - Ізраїль. Місяця 20 ділять Швеція та Туреччина. Досить несподівано, місце 23 - Мексика... І що зрозуміло та ми так і думали: місце 25 - Філіппіни (!). Ну, тепер все стало на свої місця... (з кінофильма другої половини ХХ сторіччя і досить популярного в Україні)На сьогодні так і не визначеним залишилося питання про те, яка ж країна є кращою для життя або еміграції.Один з варіантів - спитати у досвідчених людей, де вони прикопують під грушами свої гроші.Цікаве дослідження оприлюднено агенцією Hurun Global Wealth ReportЗгідно зі списком, станом на січень 2024 року кількість доларових мільярдерів у світі зросла до 3279. Країною з найбільшою кількістю мільярдерів у світі став Китай - 814 осіб, а США посіли друге місце - 800 осіб.Туреччина з її 25 доларовими мільярдерами увійшла до 20 найкращих у світі та 5 найкращих у Європі, ставши однією з найшвидше зростаючих країн-мільярдерів у світі. Кількість доларових мільярдерів у Туреччині зросла на 5 порівняно з минулим роком.Основні моменти звіту полягали в наступному:* До числа мільярдерів у світі додалося ще 167 осіб, і загальна кількість мільярдерів досягла 3279.Більше половини всіх нових багатств було створено економікою, зосередженою на ШІ.* Додано ще 109 мільярдерів у США, довівши загальну кількість до 800.* Китай втратив 155 мільярдерів, але все ще є першим у світі з 814 мільярдерами.* Індія стала країною з найбільшою кількістю мільярдерів після США, з 271 мільярдером, збільшення на 84%.* Англія піднялася на четверте місце, залишивши позаду Німеччину з 146 мільярдерами. Німеччина прийняла 140 мільярдерів.там обрали жити 119 мільярдерів, тоді як Лондон слідував за Нью-Йорком із 97 мільярдерами. Пекін опустився на четверте місце, упавши з першого місця минулого року.Ну ось, тепер обирати буде легше...Місце 6 - Швейцарія, 8 - Італія, 9 - Франція, 10 - Бразилія ("там, де багато-багато мавп" - так раніше сміялися, а воно бач воно як...). місце 11 - Канада.Несподівано: 19 - Ізраїль. Місяця 20 ділять Швеція та Туреччина. Досить несподівано, місце 23 - Мексика... І що зрозуміло та ми так і думали:(!). Ну, тепер все стало на свої місця... Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 бер, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9473 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 10:30 akurt ИМХО для пересічного з такого дослідження толку як із польотів на Марс. От дослідження кількості мільйонерів було б значно цікавішим і ревалентним.

akurt написав: Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"...

І не боїться... Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"...І не боїться...

А може причина в тенденціях погіршення життя в Туреччині?

З Китаю он теж народ почав тікати на перспективу. Це як втеча з України восени 2021... ИМХО для пересічного з такого дослідження толку як із польотів на Марс. От дослідження кількості мільйонерів було б значно цікавішим і ревалентним.А може причина в тенденціях погіршення життя в Туреччині?З Китаю он теж народ почав тікати на перспективу. Це як втеча з України восени 2021... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2643 З нами з: 29.07.22 Подякував: 482 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 10:42 У вашому дописі вище невеличка помилка:

Там же головне не на тому, що Ви написали, а на 29:41:

«Я оказался НЕ на том месте – не в то время…»

Ой, пане флаймане, не ті "відоски" Ви продовжуєте дивитися, нашо воно Вам: «Простой разговорный контент на разные темы. Мысли автора без монтажа, фальша и дурацкий цитат из таких же пабликов и каналов.»

Що корисного Ви звідти можете придбати? akurt

Повідомлень: 9473 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 10:50 Дюрі-бачі написав: А може причина в тенденціях погіршення життя в Туреччині?

З Китаю он теж народ почав тікати на перспективу. Це як втеча з України восени 2021... А може причина в тенденціях погіршення життя в Туреччині?З Китаю он теж народ почав тікати на перспективу. Це як втеча з України восени 2021...

Цікаве зауваження на тему ваших дописів, моїх, та інших учасників форуму: де ж воно краще.

Здавалося б:

У четвертому кварталі 2023 року економіка США зросла вище очікувань на 3,4 відсотка. Зростання економіки США в четвертому кварталі минулого року в основному було зумовлене збільшенням споживчих витрат, витрат штатів і місцевих органів влади, експорту, інвестицій в нежитловий капітал, витрат федерального уряду та інвестицій в нерухоме будівництво. Протягом того ж періоду приватні інвестиції в запаси зменшилися, а імпорт зріс.



Тобто здавалося б: треба їхати в США. Але і Ви, і ніші учасники форуму - з числа тих, які ніколи в житті не були США і вже навряд чи будуть - аргументовано довели, що США нам є потрібними тільки для того, щоби випросити - стоячі на колінах - у наївних та довірливих американців жалюгідні 60 мільярдів доларів.



Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Ну один з критерієв - куди мільярдери сунуться та сунуться.

А чого: цікавий рейтинг... багато країн - на несподіваних місцях. Цікаве зауваження на тему ваших дописів, моїх, та інших учасників форуму: де ж воно краще.Здавалося б:У четвертому кварталі 2023 року економіка США зросла вище очікувань на 3,4 відсотка.в четвертому кварталі минулого року в основному було зумовленевитрат штатів і місцевих органів влади, експорту, інвестицій в нежитловий капітал, витрат федерального уряду та інвестицій в нерухоме будівництво. Протягом того ж періоду приватні інвестиції в запаси зменшилися, а імпорт зріс.Тобто здавалося б: треба їхати в США. Але і Ви, і ніші учасники форуму - з числа тих, які ніколи в житті не були США і вже навряд чи будуть -довели, що США нам є потрібними тільки для того, щоби випросити - стоячі на колінах - у наївних та довірливих американців жалюгідні 60 мільярдів доларів.Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?Ну один з критерієв - куди мільярдери сунуться та сунуться.А чого: цікавий рейтинг... багато країн - на несподіваних місцях. akurt

Повідомлень: 9473 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 10:57 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще? Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.

ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію. Все дуже індивідуально.ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2643 З нами з: 29.07.22 Подякував: 482 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 11:16

Тому я більш-менш докладно розказую про експеримент родини племінниці з переїздом в Канаду.

Здавалося б: все суперво і все налагоджено:

- проживання в місті-курорті;

- 3-к квартира як подарунок батьків на весілля;

- родина батьків завжди візьме "на перетримку" дітей;

- автівка була, але чоловік - іноземець - продав та вклав гроші чи в депозити, чи в крипту - але десь прилаштував та якось непогано ніби-то.

- чоловік займає посаду заступника директора готеля "5 зірок" з досить непоганою зарплатнею, безкоштовним трансфером на роботу та з безкоштовним харчуванням в готелі 5 зірок.



Але ж взяли і пробують все різко змінити...



Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.

Моя думка: тільки заради цього воно того варто...



До речі: 27 квітня в Києві евент для тих, хто бажає навчатися в США:

https://educationusa.org.ua/events/kyiv-alumni-fair/

І у Львові також 10 травня:

https://educationusa.org.ua/events/lviv-alumni-fair/ Саме так: індивідуально...Тому я більш-менш докладно розказую про експеримент родини племінниці з переїздом в Канаду.Здавалося б: все суперво і все налагоджено:- проживання в місті-курорті;- 3-к квартира як подарунок батьків на весілля;- родина батьків завжди візьме "на перетримку" дітей;- автівка була, але чоловік - іноземець - продав та вклав гроші чи в депозити, чи в крипту - але десь прилаштував та якось непогано ніби-то.- чоловік займає посаду заступника директора готеля "5 зірок" з досить непоганою зарплатнею, безкоштовним трансфером на роботу та з безкоштовним харчуванням в готелі 5 зірок.Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.Моя думка: тільки заради цього воно того варто...До речі: 27 квітня в Києві евент для тих, хто бажає навчатися в США:І у Львові також 10 травня: akurt

Повідомлень: 9473 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 11:40 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще? Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.

ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію. Все дуже індивідуально.ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

це дискусія без кінця - бо не сформульовано формалізовані критерії, що таке краще.



який мільйон назбирати? що за фантазії?. програма максимум - викупити житло та забезпечити пенсію. можливо освіту дітям.



який переїзд? скільки піде часу на опанування мови? а потім на старості норвезьку або фінську - фантазії. й згоден - якщо не жили у північним країнах, то не треба й намагатися. вже Канада надто холодна для багатьох. це дискусія без кінця - бо не сформульовано формалізовані критерії, що таке краще.який мільйон назбирати? що за фантазії?. програма максимум - викупити житло та забезпечити пенсію. можливо освіту дітям.який переїзд? скільки піде часу на опанування мови? а потім на старості норвезьку або фінську - фантазії. й згоден - якщо не жили у північним країнах, то не треба й намагатися. вже Канада надто холодна для багатьох. Shaman

Повідомлень: 5717 З нами з: 29.09.19 Подякував: 566 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2002200320042005> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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