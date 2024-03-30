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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2002200320042005>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:00

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:Про американскую медицину.
Давно не было времени зайти к зубному.
Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками.
Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка".
Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл.
Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок.
Пломбу страховка покрывает.
Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата.
В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет.
Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.

Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)


Я может не очень ясно выразился.
Мне сделали чистку. Обычную.
Мне это стоило ничего.
Камни сняли, зубы отбелили.
А для нафига мне "глубокая чистка" - хз.
И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров.
Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался.
А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель.
Может у них кризис.
"Нет зубным врачам пути
Слишком много просятся
А где на всех зубов найти?
Значить - безработица"
(Высоцкий).
Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:49

  airmax78 написав:До речі, ще одне спостереження: найбільші патріоти США - наші емігранти в перші 3-5 років, коли їм вже не загрожує депортація. І вони ж - найбільші ізоляціоністи: США не гумові!


Так 3 или 5 ?
"Извольте изъясняться яснее" (с)
Что значит УЖЕ не угрожает депортация?
Она или угрожает или нет.
Это не имеет значения сколько человек находится в США.
Это имеет отношение к его статусу и/или к тому что он сделал в США противозаконного.
И я уже не в первый раз прошу разбавить ненавистную ветку байками с венского фронта. Пока не дождадся.
Кстати, а как там дело обстоит с нелегалами?
Особенно нелегалами с эталонным эстетическим вкусом?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 08:46

Еміграція, заробітчанство

News from Antalya

Ось здавалося б: що може бути кращим: виїхала людина з України ще десь в 2020 році, взяла в оренду чудову квартиру в чудовому ЖК в одному з найвідоміших курортних міст Середземного моря, працює віддалено ІТ-ником, приймає в гостях то маму, яка приїздить з України, то дівчат, які приїжджають з України... має ВНП в Туреччині, має такого приятеля як автор рядків, з якими разом їздить в гірськолижний центр взимку, або як сьогодні - вдень в гори - до руїн християнського монастиря 9-го сторіччя - на пікнік...
Ну чого тобі ще треба в цьому житті?

Все кардинально змінилося після поїздки на 2 тижня - подивитися - помацати - в Канаду.
Тут мене трохи здивував: якось знайшов квитки в Канаду із Стамбула - туди і назад всього за 350 доларів - а/к KLM - цілих 2 тижня мацав Канаду - але не залишився тому, що сплачено за оренду квартири в Анталії до липня... Спочатку вирішив дочекатися липня і вже тоді переїхати в Канаду (так можна, бо під час першого візиту отримав Work Perrmit з терміном дії 3 роки. Можна повернутися в будь-який момент...)

Але щось таке в серці залишилося від американського континенту...
Раптом почав мене питати, що я знаю про Програму прийому українців U4U...
Хм... ось куди думка тепер спрямована...
Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"...
І не боїться...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:19

"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"
(з кінофильма другої половини ХХ сторіччя і досить популярного в Україні)

На сьогодні так і не визначеним залишилося питання про те, яка ж країна є кращою для життя або еміграції.
Один з варіантів - спитати у досвідчених людей, де вони прикопують під грушами свої гроші.
Цікаве дослідження оприлюднено агенцією Hurun Global Wealth Report
https://www.hurun.net/en-us/info/detail ... 51WM942LBU

Згідно зі списком, станом на січень 2024 року кількість доларових мільярдерів у світі зросла до 3279. Країною з найбільшою кількістю мільярдерів у світі став Китай - 814 осіб, а США посіли друге місце - 800 осіб.
Туреччина з її 25 доларовими мільярдерами увійшла до 20 найкращих у світі та 5 найкращих у Європі, ставши однією з найшвидше зростаючих країн-мільярдерів у світі. Кількість доларових мільярдерів у Туреччині зросла на 5 порівняно з минулим роком.

Основні моменти звіту полягали в наступному:
* До числа мільярдерів у світі додалося ще 167 осіб, і загальна кількість мільярдерів досягла 3279.
* Економіка, створена технологією штучного інтелекту, була ефективною для появи нових мільярдерів. Більше половини всіх нових багатств було створено економікою, зосередженою на ШІ.
* Додано ще 109 мільярдерів у США, довівши загальну кількість до 800.
* Китай втратив 155 мільярдерів, але все ще є першим у світі з 814 мільярдерами.
* Індія стала країною з найбільшою кількістю мільярдерів після США, з 271 мільярдером, збільшення на 84%.
* Англія піднялася на четверте місце, залишивши позаду Німеччину з 146 мільярдерами. Німеччина прийняла 140 мільярдерів.
* Нью-Йорк вперше за 7 років повернув собі статус світової «столиці мільярдерів»: там обрали жити 119 мільярдерів, тоді як Лондон слідував за Нью-Йорком із 97 мільярдерами. Пекін опустився на четверте місце, упавши з першого місця минулого року.

Ну ось, тепер обирати буде легше...

P.S. Місце 6 - Швейцарія, 8 - Італія, 9 - Франція, 10 - Бразилія ("там, де багато-багато мавп" - так раніше сміялися, а воно бач воно як...). місце 11 - Канада.Несподівано: 19 - Ізраїль. Місяця 20 ділять Швеція та Туреччина. Досить несподівано, місце 23 - Мексика... І що зрозуміло та ми так і думали: місце 25 - Філіппіни (!). Ну, тепер все стало на свої місця...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 бер, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:30

akurt ИМХО для пересічного з такого дослідження толку як із польотів на Марс. От дослідження кількості мільйонерів було б значно цікавішим і ревалентним.
  akurt написав:Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"...
І не боїться...

А може причина в тенденціях погіршення життя в Туреччині?
З Китаю он теж народ почав тікати на перспективу. Це як втеча з України восени 2021...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:42

У вашому дописі вище невеличка помилка:
Там же головне не на тому, що Ви написали, а на 29:41:
«Я оказался НЕ на том месте – не в то время…»
Ой, пане флаймане, не ті "відоски" Ви продовжуєте дивитися, нашо воно Вам: «Простой разговорный контент на разные темы. Мысли автора без монтажа, фальша и дурацкий цитат из таких же пабликов и каналов.»
Що корисного Ви звідти можете придбати?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:50

  Дюрі-бачі написав:А може причина в тенденціях погіршення життя в Туреччині?
З Китаю он теж народ почав тікати на перспективу. Це як втеча з України восени 2021...

Цікаве зауваження на тему ваших дописів, моїх, та інших учасників форуму: де ж воно краще.
Здавалося б:
У четвертому кварталі 2023 року економіка США зросла вище очікувань на 3,4 відсотка. Зростання економіки США в четвертому кварталі минулого року в основному було зумовлене збільшенням споживчих витрат, витрат штатів і місцевих органів влади, експорту, інвестицій в нежитловий капітал, витрат федерального уряду та інвестицій в нерухоме будівництво. Протягом того ж періоду приватні інвестиції в запаси зменшилися, а імпорт зріс.

Тобто здавалося б: треба їхати в США. Але і Ви, і ніші учасники форуму - з числа тих, які ніколи в житті не були США і вже навряд чи будуть - аргументовано довели, що США нам є потрібними тільки для того, щоби випросити - стоячі на колінах - у наївних та довірливих американців жалюгідні 60 мільярдів доларів.

Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?
Ну один з критерієв - куди мільярдери сунуться та сунуться.
А чого: цікавий рейтинг... багато країн - на несподіваних місцях.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.
ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:16

Саме так: індивідуально...
Тому я більш-менш докладно розказую про експеримент родини племінниці з переїздом в Канаду.
Здавалося б: все суперво і все налагоджено:
- проживання в місті-курорті;
- 3-к квартира як подарунок батьків на весілля;
- родина батьків завжди візьме "на перетримку" дітей;
- автівка була, але чоловік - іноземець - продав та вклав гроші чи в депозити, чи в крипту - але десь прилаштував та якось непогано ніби-то.
- чоловік займає посаду заступника директора готеля "5 зірок" з досить непоганою зарплатнею, безкоштовним трансфером на роботу та з безкоштовним харчуванням в готелі 5 зірок.

Але ж взяли і пробують все різко змінити...

Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.
Моя думка: тільки заради цього воно того варто...

До речі: 27 квітня в Києві евент для тих, хто бажає навчатися в США:
https://educationusa.org.ua/events/kyiv-alumni-fair/
І у Львові також 10 травня:
https://educationusa.org.ua/events/lviv-alumni-fair/
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:40

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.
ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

це дискусія без кінця - бо не сформульовано формалізовані критерії, що таке краще.

який мільйон назбирати? що за фантазії?. програма максимум - викупити житло та забезпечити пенсію. можливо освіту дітям.

який переїзд? скільки піде часу на опанування мови? а потім на старості норвезьку або фінську - фантазії. й згоден - якщо не жили у північним країнах, то не треба й намагатися. вже Канада надто холодна для багатьох.
Shaman
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