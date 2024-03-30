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rjkz написав:Про американскую медицину. Давно не было времени зайти к зубному. Зашел на чистку. Обычно эта процедура полностью покрывается страховками. Когда-то мне говорили, что нужна "глубокая чистка". Что это за зверь и чем оно отличается от обычной- хз, но года 2 назад страховая апрувала мне это, но я не нашел времени сделать это. Сейчас страховая это не покрывает и мне это будет стоить 520 долларов. ЕСли найду время и смысл. Сказали, что нужна пломба. Я не увидел где, вроде на снимке все ок. Пломбу страховка покрывает. Кстати, снимки сделали по ходу дела - ни страховка не нужна ни оплата. В общем, суровая американская медицина вроде как должна была загнать меня в ступор, но пока я не понял - в ступоре я или нет. Подарили набор из зубной щетки (не надо, пользуюсь электрической), пасты и еще какие-то хрени для зубов.
Чистка в Києві в недешевій клініці - 3200 грн)
Я может не очень ясно выразился. Мне сделали чистку. Обычную. Мне это стоило ничего. Камни сняли, зубы отбелили. А для нафига мне "глубокая чистка" - хз. И, что еще, в том месте несколько стоматологий буквально с расстоянием несколько метров. Раньше надо было записываться хорошо заранее, потом ждать до часу уже в приемной. Я там всех веселил своим храпом - после работы вырубался. А тут позвонили и мне и жене - у них "окно". Жена пощла за пару часов до меня - никого. Потом я пришел - я был единственный посетитель. Может у них кризис. "Нет зубным врачам пути Слишком много просятся А где на всех зубов найти? Значить - безработица" (Высоцкий). Может поэтому ищут что-бы еще почистить и запломбировать.
airmax78 написав:До речі, ще одне спостереження: найбільші патріоти США - наші емігранти в перші 3-5 років, коли їм вже не загрожує депортація. І вони ж - найбільші ізоляціоністи: США не гумові!
Так 3 или 5 ? "Извольте изъясняться яснее" (с) Что значит УЖЕ не угрожает депортация? Она или угрожает или нет. Это не имеет значения сколько человек находится в США. Это имеет отношение к его статусу и/или к тому что он сделал в США противозаконного. И я уже не в первый раз прошу разбавить ненавистную ветку байками с венского фронта. Пока не дождадся. Кстати, а как там дело обстоит с нелегалами? Особенно нелегалами с эталонным эстетическим вкусом?
Ось здавалося б: що може бути кращим: виїхала людина з України ще десь в 2020 році, взяла в оренду чудову квартиру в чудовому ЖК в одному з найвідоміших курортних міст Середземного моря, працює віддалено ІТ-ником, приймає в гостях то маму, яка приїздить з України, то дівчат, які приїжджають з України... має ВНП в Туреччині, має такого приятеля як автор рядків, з якими разом їздить в гірськолижний центр взимку, або як сьогодні - вдень в гори - до руїн християнського монастиря 9-го сторіччя - на пікнік... Ну чого тобі ще треба в цьому житті?
Все кардинально змінилося після поїздки на 2 тижня - подивитися - помацати - в Канаду. Тут мене трохи здивував: якось знайшов квитки в Канаду із Стамбула - туди і назад всього за 350 доларів - а/к KLM - цілих 2 тижня мацав Канаду - але не залишився тому, що сплачено за оренду квартири в Анталії до липня... Спочатку вирішив дочекатися липня і вже тоді переїхати в Канаду (так можна, бо під час першого візиту отримав Work Perrmit з терміном дії 3 роки. Можна повернутися в будь-який момент...)
Але щось таке в серці залишилося від американського континенту... Раптом почав мене питати, що я знаю про Програму прийому українців U4U... Хм... ось куди думка тепер спрямована... Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"... І не боїться...
"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?" (з кінофильма другої половини ХХ сторіччя і досить популярного в Україні)
На сьогодні так і не визначеним залишилося питання про те, яка ж країна є кращою для життя або еміграції. Один з варіантів - спитати у досвідчених людей, де вони прикопують під грушами свої гроші. Цікаве дослідження оприлюднено агенцією Hurun Global Wealth Report https://www.hurun.net/en-us/info/detail ... 51WM942LBU
Згідно зі списком, станом на січень 2024 року кількість доларових мільярдерів у світі зросла до 3279. Країною з найбільшою кількістю мільярдерів у світі став Китай - 814 осіб, а США посіли друге місце - 800 осіб. Туреччина з її 25 доларовими мільярдерами увійшла до 20 найкращих у світі та 5 найкращих у Європі, ставши однією з найшвидше зростаючих країн-мільярдерів у світі. Кількість доларових мільярдерів у Туреччині зросла на 5 порівняно з минулим роком.
Основні моменти звіту полягали в наступному: * До числа мільярдерів у світі додалося ще 167 осіб, і загальна кількість мільярдерів досягла 3279. * Економіка, створена технологією штучного інтелекту, була ефективною для появи нових мільярдерів. Більше половини всіх нових багатств було створено економікою, зосередженою на ШІ. * Додано ще 109 мільярдерів у США, довівши загальну кількість до 800. * Китай втратив 155 мільярдерів, але все ще є першим у світі з 814 мільярдерами. * Індія стала країною з найбільшою кількістю мільярдерів після США, з 271 мільярдером, збільшення на 84%. * Англія піднялася на четверте місце, залишивши позаду Німеччину з 146 мільярдерами. Німеччина прийняла 140 мільярдерів. * Нью-Йорк вперше за 7 років повернув собі статус світової «столиці мільярдерів»: там обрали жити 119 мільярдерів, тоді як Лондон слідував за Нью-Йорком із 97 мільярдерами. Пекін опустився на четверте місце, упавши з першого місця минулого року.
Ну ось, тепер обирати буде легше...
P.S. Місце 6 - Швейцарія, 8 - Італія, 9 - Франція, 10 - Бразилія ("там, де багато-багато мавп" - так раніше сміялися, а воно бач воно як...). місце 11 - Канада.Несподівано: 19 - Ізраїль. Місяця 20 ділять Швеція та Туреччина. Досить несподівано, місце 23 - Мексика... І що зрозуміло та ми так і думали: місце 25 - Філіппіни (!). Ну, тепер все стало на свої місця...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 бер, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
У вашому дописі вище невеличка помилка: Там же головне не на тому, що Ви написали, а на 29:41: «Я оказался НЕ на том месте – не в то время…» Ой, пане флаймане, не ті "відоски" Ви продовжуєте дивитися, нашо воно Вам: «Простой разговорный контент на разные темы. Мысли автора без монтажа, фальша и дурацкий цитат из таких же пабликов и каналов.» Що корисного Ви звідти можете придбати?
Дюрі-бачі написав:А може причина в тенденціях погіршення життя в Туреччині? З Китаю он теж народ почав тікати на перспективу. Це як втеча з України восени 2021...
Цікаве зауваження на тему ваших дописів, моїх, та інших учасників форуму: де ж воно краще. Здавалося б: У четвертому кварталі 2023 року економіка США зросла вище очікувань на 3,4 відсотка. Зростання економіки США в четвертому кварталі минулого року в основному було зумовлене збільшенням споживчих витрат, витрат штатів і місцевих органів влади, експорту, інвестицій в нежитловий капітал, витрат федерального уряду та інвестицій в нерухоме будівництво. Протягом того ж періоду приватні інвестиції в запаси зменшилися, а імпорт зріс.
Тобто здавалося б: треба їхати в США. Але і Ви, і ніші учасники форуму - з числа тих, які ніколи в житті не були США і вже навряд чи будуть - аргументовано довели, що США нам є потрібними тільки для того, щоби випросити - стоячі на колінах - у наївних та довірливих американців жалюгідні 60 мільярдів доларів.
Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще? Ну один з критерієв - куди мільярдери сунуться та сунуться. А чого: цікавий рейтинг... багато країн - на несподіваних місцях.
Саме так: індивідуально... Тому я більш-менш докладно розказую про експеримент родини племінниці з переїздом в Канаду. Здавалося б: все суперво і все налагоджено: - проживання в місті-курорті; - 3-к квартира як подарунок батьків на весілля; - родина батьків завжди візьме "на перетримку" дітей; - автівка була, але чоловік - іноземець - продав та вклав гроші чи в депозити, чи в крипту - але десь прилаштував та якось непогано ніби-то. - чоловік займає посаду заступника директора готеля "5 зірок" з досить непоганою зарплатнею, безкоштовним трансфером на роботу та з безкоштовним харчуванням в готелі 5 зірок.
Але ж взяли і пробують все різко змінити...
Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді. Моя думка: тільки заради цього воно того варто...
akurt написав:Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?
Все дуже індивідуально. ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.
це дискусія без кінця - бо не сформульовано формалізовані критерії, що таке краще.
який мільйон назбирати? що за фантазії?. програма максимум - викупити житло та забезпечити пенсію. можливо освіту дітям.
який переїзд? скільки піде часу на опанування мови? а потім на старості норвезьку або фінську - фантазії. й згоден - якщо не жили у північним країнах, то не треба й намагатися. вже Канада надто холодна для багатьох.