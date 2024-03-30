|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43
akurt написав:
...
Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.
Моя думка: тільки заради цього воно того варто...
...
а що таке? турецька освіта не дуже?
щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5717
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1365 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:44
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?
Все дуже індивідуально.
ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.
в Німеччині перший мільон, якщо працювати з 20 до 65, а потім на пенсію мільонером Філіпіни, чи як?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 30 бер, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34490
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2762 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:47
akurt написав:
У вашому дописі вище невеличка помилка:
Там же головне не на тому, що Ви написали, а на 29:41: «Я оказался НЕ на том месте – не в то время…»
Ой, пане флаймане, не ті "відоски" Ви продовжуєте дивитися, нашо воно Вам: «Простой разговорный контент на разные темы. Мысли автора без монтажа, фальша и дурацкий цитат из таких же пабликов и каналов.»
Що корисного Ви звідти можете придбати?
Там про те що в Латвії син судового пристава вчинив аварію, а лікуватися постраждалому за свій кошт. Але це ж "нарротіфф" - "бьіть чєловєком". В ельфії трава зеленіша і нема корупції.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34490
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2762 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|