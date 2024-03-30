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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2002200320042005
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43

  akurt написав:...
Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.
Моя думка: тільки заради цього воно того варто...
...

а що таке? турецька освіта не дуже? :lol:

щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:44

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.
ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

в Німеччині перший мільон, якщо працювати з 20 до 65, а потім на пенсію мільонером Філіпіни, чи як?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 бер, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:47

  akurt написав:У вашому дописі вище невеличка помилка:
Там же головне не на тому, що Ви написали, а на 29:41:
«Я оказался НЕ на том месте – не в то время…»
Ой, пане флаймане, не ті "відоски" Ви продовжуєте дивитися, нашо воно Вам: «Простой разговорный контент на разные темы. Мысли автора без монтажа, фальша и дурацкий цитат из таких же пабликов и каналов.»
Що корисного Ви звідти можете придбати?

Там про те що в Латвії син судового пристава вчинив аварію, а лікуватися постраждалому за свій кошт. Але це ж "нарротіфф" - "бьіть чєловєком". В ельфії трава зеленіша і нема корупції.
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  #<1 ... 2002200320042005
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