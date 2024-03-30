RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2003200420052006>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43

  akurt написав:...
Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.
Моя думка: тільки заради цього воно того варто...
...

а що таке? турецька освіта не дуже? :lol:

щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:44

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.
ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

в Німеччині перший мільон, якщо працювати з 20 до 65, а потім на пенсію мільонером Філіпіни, чи як?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 бер, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34487
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:47

  akurt написав:У вашому дописі вище невеличка помилка:
Там же головне не на тому, що Ви написали, а на 29:41:
«Я оказался НЕ на том месте – не в то время…»
Ой, пане флаймане, не ті "відоски" Ви продовжуєте дивитися, нашо воно Вам: «Простой разговорный контент на разные темы. Мысли автора без монтажа, фальша и дурацкий цитат из таких же пабликов и каналов.»
Що корисного Ви звідти можете придбати?

Там про те що в Латвії син судового пристава вчинив аварію, а лікуватися постраждалому за свій кошт. Але це ж "нарротіфф" - "бьіть чєловєком". В ельфії трава зеленіша і нема корупції.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34487
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:42

  Shaman написав:
  akurt написав:...
Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.
Моя думка: тільки заради цього воно того варто...
...

а що таке? турецька освіта не дуже? :lol:

щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.


Ну вам ще й освіту подавай безкоштовну…
Ні, ну он завтра в одному навчальному закладі - раніше національний університет - буде проводитися День відкритих дверей…
Запрошують на безкоштовне навчання…
Тим, хто прийде навіть кава та чай з тістечками та фірмові кепки…

А так я ж наводив приклад: хресний моєї жінки навчався в провідному університеті в Торонто - звісно за гроші батьків - 20 000 CAD.
Це на освітній рівень «магістр».
З минулого року працює в найбільшому банку Канади. Менше місяця тому отримав підвищення.
Так що коли я чую про «безкоштовну освіту», то згадую свого одногрупника Сергія.
Він говорив так:
«що їв, що музику послухав…»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9477
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3535 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:00

  akurt написав:
  Shaman написав:
  akurt написав:...
Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.
Моя думка: тільки заради цього воно того варто...
...

а що таке? турецька освіта не дуже? :lol:

щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.


Ну вам ще й освіту подавай безкоштовну…
Ні, ну он завтра в одному навчальному закладі - раніше національний університет - буде проводитися День відкритих дверей…
Запрошують на безкоштовне навчання…
Тим, хто прийде навіть кава та чай з тістечками та фірмові кепки…

А так я ж наводив приклад: хресний моєї жінки навчався в провідному університеті в Торонто - звісно за гроші батьків - 20 000 CAD.
Це на освітній рівень «магістр».
З минулого року працює в найбільшому банку Канади. Менше місяця тому отримав підвищення.
Так що коли я чую про «безкоштовну освіту», то згадую свого одногрупника Сергія.
Він говорив так:
«що їв, що музику послухав…»

ви у своїй іронії непомітно для себе починаєте протирічити самі собі :D

у Європі вища освіта безкоштовна. це англомовна освіта зазвичай платна. хтось може розповіси, чому так сталося, такі різні моделі освіти.

а в Україні саме платна освіта частіше каже про недолугість. типу, не вистачило клепки поступити на бюджет. а деякі платні ЗВО (не всі) надають диплом всім, хто заплатив, навіть відвертим баранам. й ще раз скажу - поки ще є це покоління 70річних викладачів - якщо маєш клепку, можна отримати освіту, яка дозволить легко інтегруватися в розвинених країнах. БЕЗКОШТОВНО. та й кількість ІТшників показує, що не все так погано з освітою. проблема в тому, що розумні люди нікуди, окрім ІТ майже не йдуть. або емігрують.

про Канаду - підвищили від молодшого касира до касира? :) недолік всіх цих західних банків, що там все йде за процедурою - карколомної кар'єри там не зробиш. й на Wall Street, де заробляються реальні великі гроші, без диплому Ліги Плющу все одно не потрапиш :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:01

  Shaman написав:а що таке? турецька освіта не дуже? :lol:

Тебе ж думати про перспективу.
З цього приводу дві думки:
- в Туреччині університети такі, які ви не те що не бачили, а й уявити не можете. Наприклад, в Середземноморському університеті в Анталії навчається більше 75 000 студентів. Факультети від «Морський» до «Міжнародних відносин». Медичному факультету належить лікарня, яку ви точно і на картинках не бачили: три хмарочоси з власною багаторівневою парковкою. Я один раз туди намагався попасти: все для громадян, іноземцю за гроші.
На території для студентів не тільки купа спортивних майданчиків та спортивних зал (критих), а й найбільший в Туреччині плавальний басейн Олімпійського резерву.
Цікаво, що ректором - 42 річна професор-офтальмолог.
Вступ - виключно за конкурсом / екзамени проводяться влітку в суботу та неділю / в ці дні майже перекривають місто та просять всіх поводитися дуже тихо, щоби не заважати майбутнім студентам.
В інших містах університети які мають і 100 000 студентів (Adana, Mersin).
Останні 2 роки не цікавився, але в попередні роки була Програма прийому щорічно 100 000 (!) студентів-іноземців, відбіркова комісія працювала і в Києві.
Все навчання та проживання в гуртожитку для таких студентів безкоштовне, і 2 рази на рік безкоштовний проїзд в країну народження.
- в університеті міста Іспарта (недалеко від Анталії) навчається онук однієї з лідерок української діаспори. В університеті в Анталії навчається та буде навчатися черговий син однієї відомої української спортсменки (мешкає в Анталії), зараз ще один іі син захищає український прапор по змаганням з «триборства».
Так що вчаться і в турецьких університетах…
Але вище прозвучала правильна фраза: все дуже індивідуально…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9477
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3535 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:07

Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.
Може пригодиться.

Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.
Може вас і послухає якесь на нещасне…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9477
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3535 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:16

  akurt написав:Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.
Може пригодиться.

Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.
Може вас і послухає якесь на нещасне…

фраза випускник канадського університету без конкретизації - ні про що. на цій же гілці з'ясували свого часу, що наші провідні ЗВО за рейтингом вищі, ніж дві третини американських. а потрапити до Києво-Могилянки не є великою проблемою.

добре, підвищили з економіста до старшого економіста. :D не не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... років через 10 стане начальником відділу, років через 20 може якогось відділення чи департаменту. чи ввійде до складу керівництва банку? - оскільки емігрант, то не певен. в таких системах, як західні банки - кар'єра можлива, але дуже поступово. чи ви з цим не згодні?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Так що вчаться і в турецьких університетах…

В переважній більшості країн є університети і школи де можна нормально вчитися. В Україні це УФМЛ, УКУ, КПІ... Я для своєї дитини в майбутньому планую тільки магістратуру десь в США.
  Shaman написав:не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може...
Чому? З трейні через джуна до мідла за рік цілком можливо. Чи як там аналоги в банку називаються: стажер, асистент, спеціаліст, провідний спеціаліст?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 29.07.22
Подякував: 482 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:44

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Так що вчаться і в турецьких університетах…

В переважній більшості країн є університети і школи де можна нормально вчитися. В Україні це УФМЛ, УКУ, КПІ... Я для своєї дитини в майбутньому планую тільки магістратуру десь в США.
  Shaman написав:не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може...
Чому? З трейні через джуна до мідла за рік цілком можливо. Чи як там аналоги в банку називаються: стажер, асистент, спеціаліст, провідний спеціаліст?

що таке УФМЛ?

з трейні до мідлу за рік - це якесь виключення, це ті, хто через 5 сеньйором стане. й головне - це в ІТ, сучасне мобільне середовище.

банки - це не про це, особливо західні. там все дуже повільно, вони досі чеки приймають - а хтось ще платить :lol: я пам'ятаю якось отримав картку - когось призначили на верхівці банку, так клієнтів повідомлювали такими тисненими картками - тобто людина свою посаду років на 10 займе.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 29.09.19
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 2003200420052006>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, liliya_logical, vitaliiangel і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11697)
30.03.2024 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.