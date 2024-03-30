а що таке? турецька освіта не дуже?
щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43
а що таке? турецька освіта не дуже?
щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:44
в Німеччині перший мільон, якщо працювати з 20 до 65, а потім на пенсію мільонером Філіпіни, чи як?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 бер, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:47
Там про те що в Латвії син судового пристава вчинив аварію, а лікуватися постраждалому за свій кошт. Але це ж "нарротіфф" - "бьіть чєловєком". В ельфії трава зеленіша і нема корупції.
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:42
Ну вам ще й освіту подавай безкоштовну…
Ні, ну он завтра в одному навчальному закладі - раніше національний університет - буде проводитися День відкритих дверей…
Запрошують на безкоштовне навчання…
Тим, хто прийде навіть кава та чай з тістечками та фірмові кепки…
А так я ж наводив приклад: хресний моєї жінки навчався в провідному університеті в Торонто - звісно за гроші батьків - 20 000 CAD.
Це на освітній рівень «магістр».
З минулого року працює в найбільшому банку Канади. Менше місяця тому отримав підвищення.
Так що коли я чую про «безкоштовну освіту», то згадую свого одногрупника Сергія.
Він говорив так:
«що їв, що музику послухав…»
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:00
ви у своїй іронії непомітно для себе починаєте протирічити самі собі
у Європі вища освіта безкоштовна. це англомовна освіта зазвичай платна. хтось може розповіси, чому так сталося, такі різні моделі освіти.
а в Україні саме платна освіта частіше каже про недолугість. типу, не вистачило клепки поступити на бюджет. а деякі платні ЗВО (не всі) надають диплом всім, хто заплатив, навіть відвертим баранам. й ще раз скажу - поки ще є це покоління 70річних викладачів - якщо маєш клепку, можна отримати освіту, яка дозволить легко інтегруватися в розвинених країнах. БЕЗКОШТОВНО. та й кількість ІТшників показує, що не все так погано з освітою. проблема в тому, що розумні люди нікуди, окрім ІТ майже не йдуть. або емігрують.
про Канаду - підвищили від молодшого касира до касира? недолік всіх цих західних банків, що там все йде за процедурою - карколомної кар'єри там не зробиш. й на Wall Street, де заробляються реальні великі гроші, без диплому Ліги Плющу все одно не потрапиш
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:01
Тебе ж думати про перспективу.
З цього приводу дві думки:
- в Туреччині університети такі, які ви не те що не бачили, а й уявити не можете. Наприклад, в Середземноморському університеті в Анталії навчається більше 75 000 студентів. Факультети від «Морський» до «Міжнародних відносин». Медичному факультету належить лікарня, яку ви точно і на картинках не бачили: три хмарочоси з власною багаторівневою парковкою. Я один раз туди намагався попасти: все для громадян, іноземцю за гроші.
На території для студентів не тільки купа спортивних майданчиків та спортивних зал (критих), а й найбільший в Туреччині плавальний басейн Олімпійського резерву.
Цікаво, що ректором - 42 річна професор-офтальмолог.
Вступ - виключно за конкурсом / екзамени проводяться влітку в суботу та неділю / в ці дні майже перекривають місто та просять всіх поводитися дуже тихо, щоби не заважати майбутнім студентам.
В інших містах університети які мають і 100 000 студентів (Adana, Mersin).
Останні 2 роки не цікавився, але в попередні роки була Програма прийому щорічно 100 000 (!) студентів-іноземців, відбіркова комісія працювала і в Києві.
Все навчання та проживання в гуртожитку для таких студентів безкоштовне, і 2 рази на рік безкоштовний проїзд в країну народження.
- в університеті міста Іспарта (недалеко від Анталії) навчається онук однієї з лідерок української діаспори. В університеті в Анталії навчається та буде навчатися черговий син однієї відомої української спортсменки (мешкає в Анталії), зараз ще один іі син захищає український прапор по змаганням з «триборства».
Так що вчаться і в турецьких університетах…
Але вище прозвучала правильна фраза: все дуже індивідуально…
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:07
Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.
Може пригодиться.
Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.
Може вас і послухає якесь на нещасне…
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:16
фраза випускник канадського університету без конкретизації - ні про що. на цій же гілці з'ясували свого часу, що наші провідні ЗВО за рейтингом вищі, ніж дві третини американських. а потрапити до Києво-Могилянки не є великою проблемою.
добре, підвищили з економіста до старшого економіста. не не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... років через 10 стане начальником відділу, років через 20 може якогось відділення чи департаменту. чи ввійде до складу керівництва банку? - оскільки емігрант, то не певен. в таких системах, як західні банки - кар'єра можлива, але дуже поступово. чи ви з цим не згодні?
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:17
Re: Еміграція, заробітчанство
В переважній більшості країн є університети і школи де можна нормально вчитися. В Україні це УФМЛ, УКУ, КПІ... Я для своєї дитини в майбутньому планую тільки магістратуру десь в США.
Чому? З трейні через джуна до мідла за рік цілком можливо. Чи як там аналоги в банку називаються: стажер, асистент, спеціаліст, провідний спеціаліст?
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:44
що таке УФМЛ?
з трейні до мідлу за рік - це якесь виключення, це ті, хто через 5 сеньйором стане. й головне - це в ІТ, сучасне мобільне середовище.
банки - це не про це, особливо західні. там все дуже повільно, вони досі чеки приймають - а хтось ще платить я пам'ятаю якось отримав картку - когось призначили на верхівці банку, так клієнтів повідомлювали такими тисненими картками - тобто людина свою посаду років на 10 займе.
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