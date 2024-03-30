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#<1 ... 2003200420052006> Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43 akurt написав: ...

Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.

Моя думка: тільки заради цього воно того варто...

...

...Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму:Моя думка: тільки заради цього воно того варто......

а що таке? турецька освіта не дуже?



щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. а що таке? турецька освіта не дуже?щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. Shaman

Повідомлень: 5722 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 11:44 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще? Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.

ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію. Все дуже індивідуально.ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

в Німеччині перший мільон, якщо працювати з 20 до 65, а потім на пенсію мільонером Філіпіни, чи як? в Німеччині перший мільон, якщо працювати з 20 до 65, а потім на пенсію мільонером Філіпіни, чи як? Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 бер, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34487 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2762 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 11:47 akurt написав: У вашому дописі вище невеличка помилка:

Там же головне не на тому, що Ви написали, а на 29:41:

«Я оказался НЕ на том месте – не в то время…»

Ой, пане флаймане, не ті "відоски" Ви продовжуєте дивитися, нашо воно Вам: «Простой разговорный контент на разные темы. Мысли автора без монтажа, фальша и дурацкий цитат из таких же пабликов и каналов.»

Що корисного Ви звідти можете придбати? У вашому дописі вище невеличка помилка:Там же головне не на тому, що Ви написали, а на 29:41:«Я оказался НЕ на том месте – не в то время…»Ой, пане флаймане, не ті "відоски" Ви продовжуєте дивитися, нашо воно Вам: «Простой разговорный контент на разные темы. Мысли автора без монтажа, фальша и дурацкий цитат из таких же пабликов и каналов.»Що корисного Ви звідти можете придбати?

Там про те що в Латвії син судового пристава вчинив аварію, а лікуватися постраждалому за свій кошт. Але це ж "нарротіфф" - "бьіть чєловєком". В ельфії трава зеленіша і нема корупції. Там про те що в Латвії син судового пристава вчинив аварію, а лікуватися постраждалому за свій кошт. Але це ж "нарротіфф" - "бьіть чєловєком". В ельфії трава зеленіша і нема корупції. flyman

Повідомлень: 34487 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1579 раз. Подякували: 2762 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 12:42 Shaman написав: akurt написав: ...

Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.

Моя думка: тільки заради цього воно того варто...

...

...Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму:Моя думка: тільки заради цього воно того варто......

а що таке? турецька освіта не дуже?



щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. а що таке? турецька освіта не дуже?щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.



Ну вам ще й освіту подавай безкоштовну…

Ні, ну он завтра в одному навчальному закладі - раніше національний університет - буде проводитися День відкритих дверей…

Запрошують на безкоштовне навчання…

Тим, хто прийде навіть кава та чай з тістечками та фірмові кепки…



А так я ж наводив приклад: хресний моєї жінки навчався в провідному університеті в Торонто - звісно за гроші батьків - 20 000 CAD.

Це на освітній рівень «магістр».

З минулого року працює в найбільшому банку Канади. Менше місяця тому отримав підвищення.

Так що коли я чую про «безкоштовну освіту», то згадую свого одногрупника Сергія.

Він говорив так:

«що їв, що музику послухав…» Ну вам ще й освіту подавай безкоштовну…Ні, ну он завтра в одному навчальному закладі - раніше національний університет - буде проводитися День відкритих дверей…Запрошують на безкоштовне навчання…Тим, хто прийде навіть кава та чай з тістечками та фірмові кепки…А так я ж наводив приклад: хресний моєї жінки навчався в провідному університеті в Торонто - звісно за гроші батьків - 20 000 CAD.Це на освітній рівень «магістр».З минулого року працює в найбільшому банку Канади. Менше місяця тому отримав підвищення.Так що коли я чую про «безкоштовну освіту», то згадую свого одногрупника Сергія.Він говорив так:«що їв, що музику послухав…» akurt

Повідомлень: 9477 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 13:00 akurt написав: Shaman написав: akurt написав: ...

Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.

Моя думка: тільки заради цього воно того варто...

...

...Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму:Моя думка: тільки заради цього воно того варто......

а що таке? турецька освіта не дуже?



щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. а що таке? турецька освіта не дуже?щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.



Ну вам ще й освіту подавай безкоштовну…

Ні, ну он завтра в одному навчальному закладі - раніше національний університет - буде проводитися День відкритих дверей…

Запрошують на безкоштовне навчання…

Тим, хто прийде навіть кава та чай з тістечками та фірмові кепки…



А так я ж наводив приклад: хресний моєї жінки навчався в провідному університеті в Торонто - звісно за гроші батьків - 20 000 CAD.

Це на освітній рівень «магістр».

З минулого року працює в найбільшому банку Канади. Менше місяця тому отримав підвищення.

Так що коли я чую про «безкоштовну освіту», то згадую свого одногрупника Сергія.

Він говорив так:

«що їв, що музику послухав…» Ну вам ще й освіту подавай безкоштовну…Ні, ну он завтра в одному навчальному закладі - раніше національний університет - буде проводитися День відкритих дверей…Запрошують на безкоштовне навчання…Тим, хто прийде навіть кава та чай з тістечками та фірмові кепки…А так я ж наводив приклад: хресний моєї жінки навчався в провідному університеті в Торонто - звісно за гроші батьків - 20 000 CAD.Це на освітній рівень «магістр».З минулого року працює вТак що коли я чую про «», то згадую свого одногрупника Сергія.Він говорив так:«що їв, що музику послухав…»

ви у своїй іронії непомітно для себе починаєте протирічити самі собі



у Європі вища освіта безкоштовна. це англомовна освіта зазвичай платна. хтось може розповіси, чому так сталося, такі різні моделі освіти.



а в Україні саме платна освіта частіше каже про недолугість. типу, не вистачило клепки поступити на бюджет. а деякі платні ЗВО (не всі) надають диплом всім, хто заплатив, навіть відвертим баранам. й ще раз скажу - поки ще є це покоління 70річних викладачів - якщо маєш клепку, можна отримати освіту, яка дозволить легко інтегруватися в розвинених країнах. БЕЗКОШТОВНО. та й кількість ІТшників показує, що не все так погано з освітою. проблема в тому, що розумні люди нікуди, окрім ІТ майже не йдуть. або емігрують.



про Канаду - підвищили від молодшого касира до касира? недолік всіх цих західних банків, що там все йде за процедурою - карколомної кар'єри там не зробиш. й на Wall Street, де заробляються реальні великі гроші, без диплому Ліги Плющу все одно не потрапиш ви у своїй іронії непомітно для себе починаєте протирічити самі собіу Європі вища освіта безкоштовна. це англомовна освіта зазвичай платна. хтось може розповіси, чому так сталося, такі різні моделі освіти.а в Україні саме платна освіта частіше каже про недолугість. типу, не вистачило клепки поступити на бюджет. а деякі платні ЗВО (не всі) надають диплом всім, хто заплатив, навіть відвертим баранам. й ще раз скажу - поки ще є це покоління 70річних викладачів - якщо маєш клепку, можна отримати освіту, яка дозволить легко інтегруватися в розвинених країнах. БЕЗКОШТОВНО. та й кількість ІТшників показує, що не все так погано з освітою. проблема в тому, що розумні люди нікуди, окрім ІТ майже не йдуть. або емігрують.про Канаду - підвищили від молодшого касира до касира?недолік всіх цих західних банків, що там все йде за процедурою - карколомної кар'єри там не зробиш. й на Wall Street, де заробляються реальні великі гроші, без диплому Ліги Плющу все одно не потрапиш Shaman

Повідомлень: 5722 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 13:01 Shaman написав: а що таке? турецька освіта не дуже?

а що таке? турецька освіта не дуже?

Тебе ж думати про перспективу.

З цього приводу дві думки:

- в Туреччині університети такі, які ви не те що не бачили, а й уявити не можете. Наприклад, в Середземноморському університеті в Анталії навчається більше 75 000 студентів. Факультети від «Морський» до «Міжнародних відносин». Медичному факультету належить лікарня, яку ви точно і на картинках не бачили: три хмарочоси з власною багаторівневою парковкою. Я один раз туди намагався попасти: все для громадян, іноземцю за гроші.

На території для студентів не тільки купа спортивних майданчиків та спортивних зал (критих), а й найбільший в Туреччині плавальний басейн Олімпійського резерву.

Цікаво, що ректором - 42 річна професор-офтальмолог.

Вступ - виключно за конкурсом / екзамени проводяться влітку в суботу та неділю / в ці дні майже перекривають місто та просять всіх поводитися дуже тихо, щоби не заважати майбутнім студентам.

В інших містах університети які мають і 100 000 студентів (Adana, Mersin).

Останні 2 роки не цікавився, але в попередні роки була Програма прийому щорічно 100 000 (!) студентів-іноземців, відбіркова комісія працювала і в Києві.

Все навчання та проживання в гуртожитку для таких студентів безкоштовне, і 2 рази на рік безкоштовний проїзд в країну народження.

- в університеті міста Іспарта (недалеко від Анталії) навчається онук однієї з лідерок української діаспори. В університеті в Анталії навчається та буде навчатися черговий син однієї відомої української спортсменки (мешкає в Анталії), зараз ще один іі син захищає український прапор по змаганням з «триборства».

Так що вчаться і в турецьких університетах…

Але вище прозвучала правильна фраза: все дуже індивідуально… Тебе ж думати про перспективу.З цього приводу дві думки:- в Туреччині університети такі, які ви не те що не бачили, а й уявити не можете. Наприклад, в Середземноморському університеті в Анталії навчається більше 75 000 студентів. Факультети від «Морський» до «Міжнародних відносин». Медичному факультету належить лікарня, яку ви точно і на картинках не бачили: три хмарочоси з власною багаторівневою парковкою. Я один раз туди намагався попасти: все для громадян, іноземцю за гроші.На території для студентів не тільки купа спортивних майданчиків та спортивних зал (критих), а й найбільший в Туреччині плавальний басейн Олімпійського резерву.Цікаво, що ректором - 42 річна професор-офтальмолог.Вступ - виключно за конкурсом / екзамени проводяться влітку в суботу та неділю / в ці дні майже перекривають місто та просять всіх поводитися дуже тихо, щоби не заважати майбутнім студентам.В інших містах університети які мають і 100 000 студентів (Adana, Mersin).Останні 2 роки не цікавився, але в попередні роки була Програма прийому щорічно 100 000 (!) студентів-іноземців, відбіркова комісія працювала і в Києві.Все навчання та проживання в гуртожитку для таких студентів безкоштовне, і 2 рази на рік безкоштовний проїзд в країну народження.- в університеті міста Іспарта (недалеко від Анталії) навчається онук однієї з лідерок української діаспори. В університеті в Анталії навчається та буде навчатися черговий син однієї відомої української спортсменки (мешкає в Анталії), зараз ще один іі син захищає український прапор по змаганням з «триборства».Так що вчаться і в турецьких університетах…Але вище прозвучала правильна фраза: все дуже індивідуально… akurt

Повідомлень: 9477 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 13:07 Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.

Може пригодиться.



Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.

Може вас і послухає якесь на нещасне… akurt

Повідомлень: 9477 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 13:16 akurt написав: Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.

Може пригодиться.



Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.

Може вас і послухає якесь на нещасне… Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.Може пригодиться.Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.Може вас і послухає якесь на нещасне…

фраза випускник канадського університету без конкретизації - ні про що. на цій же гілці з'ясували свого часу, що наші провідні ЗВО за рейтингом вищі, ніж дві третини американських. а потрапити до Києво-Могилянки не є великою проблемою.



добре, підвищили з економіста до старшого економіста. не не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... років через 10 стане начальником відділу, років через 20 може якогось відділення чи департаменту. чи ввійде до складу керівництва банку? - оскільки емігрант, то не певен. в таких системах, як західні банки - кар'єра можлива, але дуже поступово. чи ви з цим не згодні? фраза випускник канадського університету без конкретизації - ні про що. на цій же гілці з'ясували свого часу, що наші провідні ЗВО за рейтингом вищі, ніж дві третини американських. а потрапити до Києво-Могилянки не є великою проблемою.добре, підвищили з економіста до старшого економіста.не не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... років через 10 стане начальником відділу, років через 20 може якогось відділення чи департаменту. чи ввійде до складу керівництва банку? - оскільки емігрант, то не певен. в таких системах, як західні банки - кар'єра можлива, але дуже поступово. чи ви з цим не згодні? Shaman

Повідомлень: 5722 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 13:17 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Так що вчаться і в турецьких університетах… Так що вчаться і в турецьких університетах…

В переважній більшості країн є університети і школи де можна нормально вчитися. В Україні це УФМЛ, УКУ, КПІ... Я для своєї дитини в майбутньому планую тільки магістратуру десь в США.

Shaman написав: не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... Чому? З трейні через джуна до мідла за рік цілком можливо. Чи як там аналоги в банку називаються: стажер, асистент, спеціаліст, провідний спеціаліст? В переважній більшості країн є університети і школи де можна нормально вчитися. В Україні це УФМЛ, УКУ, КПІ... Я для своєї дитини в майбутньому планую тільки магістратуру десь в США.Чому? З трейні через джуна до мідла за рік цілком можливо. Чи як там аналоги в банку називаються: стажер, асистент, спеціаліст, провідний спеціаліст? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2644 З нами з: 29.07.22 Подякував: 482 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 13:44 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Так що вчаться і в турецьких університетах… Так що вчаться і в турецьких університетах…

В переважній більшості країн є університети і школи де можна нормально вчитися. В Україні це УФМЛ, УКУ, КПІ... Я для своєї дитини в майбутньому планую тільки магістратуру десь в США.

Shaman написав: не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... Чому? З трейні через джуна до мідла за рік цілком можливо. Чи як там аналоги в банку називаються: стажер, асистент, спеціаліст, провідний спеціаліст? В переважній більшості країн є університети і школи де можна нормально вчитися. В Україні це УФМЛ, УКУ, КПІ... Я для своєї дитини в майбутньому планую тільки магістратуру десь в США.Чому? З трейні через джуна до мідла за рік цілком можливо. Чи як там аналоги в банку називаються: стажер, асистент, спеціаліст, провідний спеціаліст?

що таке УФМЛ?



з трейні до мідлу за рік - це якесь виключення, це ті, хто через 5 сеньйором стане. й головне - це в ІТ, сучасне мобільне середовище.



банки - це не про це, особливо західні. там все дуже повільно, вони досі чеки приймають - а хтось ще платить я пам'ятаю якось отримав картку - когось призначили на верхівці банку, так клієнтів повідомлювали такими тисненими картками - тобто людина свою посаду років на 10 займе. що таке УФМЛ?з трейні до мідлу за рік - це якесь виключення, це ті, хто через 5 сеньйором стане. й головне - це в ІТ, сучасне мобільне середовище.банки - це не про це, особливо західні. там все дуже повільно, вони досі чеки приймають - а хтось ще платитья пам'ятаю якось отримав картку - когось призначили на верхівці банку, так клієнтів повідомлювали такими тисненими картками - тобто людина свою посаду років на 10 займе. Shaman

Повідомлень: 5722 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2003200420052006> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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