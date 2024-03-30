Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2003200420052006 Додано: Суб 30 бер, 2024 13:47 Для Дюрі-бачі.

Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.

Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).

Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.

Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).

Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.

Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.

Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…

Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…

Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.

Мабуть подарують нову мітлу. akurt

Повідомлень: 9479 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 14:03 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: що таке УФМЛ? що таке УФМЛ?

http://upml.knu.ua/

Shaman написав: банки - це не про це, особливо західні банки - це не про це, особливо західні

Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ... Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2645 З нами з: 29.07.22 Подякував: 482 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 15:01 Дюрі-бачі написав: В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ... В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...

Та то Ви помилилися: молодшим помічником старшого заступника чергового касира.

P.S. Щойно повернувся з пікніка в горах - але з"ясував: у того легіня з Вашингтона все так, як було: працює у Вашингтоні, але дитина ще не студент - всього 10 років...

Та й самому легіню ще немає 40... Та то Ви помилилися: молодшим помічником старшого заступника чергового касира.P.S. Щойно повернувся з пікніка в горах - але з"ясував: у того легіня з Вашингтона все так, як було: працює у Вашингтоні, але дитина ще не студент - всього 10 років...Та й самому легіню ще немає 40... akurt

Повідомлень: 9479 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 15:01 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще? Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.

ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію. Все дуже індивідуально.ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

А можна деталі цього плану? Ну наприклад ЗП бруто 5 кЄвро, на руки 3 кЄвро, оренда 1 кЄвро, продукти та інше 1 кЄвро - скирда 1 кЄвро в місяць. Тобто на 1 млн Євро всього піде 83 роки... А можна деталі цього плану? Ну наприклад ЗП бруто 5 кЄвро, на руки 3 кЄвро, оренда 1 кЄвро, продукти та інше 1 кЄвро - скирда 1 кЄвро в місяць. Тобто на 1 млн Євро всього піде 83 роки... BIGor

Повідомлень: 8768 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 15:11 Реально може й менша зарплатня.

Ось точні цифри від мого колишнього підлеглого.

Працює в Німецькій залізниці:



Машинист получает в среднем 2300 евро в месяц, зависит много от надбавок т.е.какой график работы, начальник поезда получает примерно столько же. Электрик будет примерно 1700 евро получать и механик примерно так же. Но всё это индивидуально и зависит от квалификаций, опыта работы и прочих тонкостей.

Это зарплата чистыми.

Налоги: 30…40%.



Мабуть, у указаний вами термин стати мільйонером не вдасться.

Треба або красти, або хабарі брати. akurt

Повідомлень: 9479 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2003200420052006 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостейМодератори: Faceless