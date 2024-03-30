Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для Дюрі-бачі. Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н. Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі). Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині. Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США). Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію. Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні. Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає… Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися… Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються. Мабуть подарують нову мітлу.
Дюрі-бачі написав:В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...
Та то Ви помилилися: молодшим помічником старшого заступника чергового касира. P.S. Щойно повернувся з пікніка в горах - але з"ясував: у того легіня з Вашингтона все так, як було: працює у Вашингтоні, але дитина ще не студент - всього 10 років... Та й самому легіню ще немає 40...
Реально може й менша зарплатня. Ось точні цифри від мого колишнього підлеглого. Працює в Німецькій залізниці:
Машинист получает в среднем 2300 евро в месяц, зависит много от надбавок т.е.какой график работы, начальник поезда получает примерно столько же. Электрик будет примерно 1700 евро получать и механик примерно так же. Но всё это индивидуально и зависит от квалификаций, опыта работы и прочих тонкостей. Это зарплата чистыми. Налоги: 30…40%.
Мабуть, у указаний вами термин стати мільйонером не вдасться. Треба або красти, або хабарі брати.