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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2003200420052006
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:47

Для Дюрі-бачі.
Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.
Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).
Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.
Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).
Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.
Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.
Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…
Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…
Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.
Мабуть подарують нову мітлу.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:що таке УФМЛ?

http://upml.knu.ua/
  Shaman написав:банки - це не про це, особливо західні

Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:01

  Дюрі-бачі написав:В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...

Та то Ви помилилися: молодшим помічником старшого заступника чергового касира.
P.S. Щойно повернувся з пікніка в горах - але з"ясував: у того легіня з Вашингтона все так, як було: працює у Вашингтоні, але дитина ще не студент - всього 10 років...
Та й самому легіню ще немає 40...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:01

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.
ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

А можна деталі цього плану? Ну наприклад ЗП бруто 5 кЄвро, на руки 3 кЄвро, оренда 1 кЄвро, продукти та інше 1 кЄвро - скирда 1 кЄвро в місяць. Тобто на 1 млн Євро всього піде 83 роки...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:11

Реально може й менша зарплатня.
Ось точні цифри від мого колишнього підлеглого.
Працює в Німецькій залізниці:

Машинист получает в среднем 2300 евро в месяц, зависит много от надбавок т.е.какой график работы, начальник поезда получает примерно столько же. Электрик будет примерно 1700 евро получать и механик примерно так же. Но всё это индивидуально и зависит от квалификаций, опыта работы и прочих тонкостей.
Это зарплата чистыми.
Налоги: 30…40%.

Мабуть, у указаний вами термин стати мільйонером не вдасться.
Треба або красти, або хабарі брати.
akurt
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  #<1 ... 2003200420052006
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