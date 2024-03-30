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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2004200520062007>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:47

Для Дюрі-бачі.
Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.
Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).
Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.
Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).
Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.
Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.
Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…
Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…
Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.
Мабуть подарують нову мітлу.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:що таке УФМЛ?

http://upml.knu.ua/
  Shaman написав:банки - це не про це, особливо західні

Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:01

  Дюрі-бачі написав:В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...

Та то Ви помилилися: молодшим помічником старшого заступника чергового касира.
P.S. Щойно повернувся з пікніка в горах - але з"ясував: у того легіня з Вашингтона все так, як було: працює у Вашингтоні, але дитина ще не студент - всього 10 років...
Та й самому легіню ще немає 40...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:01

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.
ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

А можна деталі цього плану? Ну наприклад ЗП бруто 5 кЄвро, на руки 3 кЄвро, оренда 1 кЄвро, продукти та інше 1 кЄвро - скирда 1 кЄвро в місяць. Тобто на 1 млн Євро всього піде 83 роки...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:11

Реально може й менша зарплатня.
Ось точні цифри від мого колишнього підлеглого.
Працює в Німецькій залізниці:

Машинист получает в среднем 2300 евро в месяц, зависит много от надбавок т.е.какой график работы, начальник поезда получает примерно столько же. Электрик будет примерно 1700 евро получать и механик примерно так же. Но всё это индивидуально и зависит от квалификаций, опыта работы и прочих тонкостей.
Это зарплата чистыми.
Налоги: 30…40%.

Мабуть, у указаний вами термин стати мільйонером не вдасться.
Треба або красти, або хабарі брати.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А можна деталі цього плану? Ну наприклад ЗП бруто 5 кЄвро, на руки 3 кЄвро, оренда 1 кЄвро, продукти та інше 1 кЄвро - скирда 1 кЄвро в місяць. Тобто на 1 млн Євро всього піде 83 роки.

1. Податкова оптимізація, треба уточняти деталі, але проживання "разом" із батьками, тещею і т.д. суттєво економить податки. Та й колеги кажуть, що є "схеми" через Латвійського ФОП, щоб платити 10%, а не 40...
2. Працювати має 2. 1 ЗП на життя, 1 - в скирду.
3. Гроші не просто скирдуються, а інвестуються на біржу чи хоча б в доларові ОВДП
4. Доведеться лізти в кредитне рабство, щоб не арендувати житло.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:56

Кредитне рабство - як воно є…

Зараз в Україні 15-56 і вже майже годину рейсом авіакомпанії Spirit з міста Las Vegas в місто Cliveland летить наш українець, який мені, безтолковому, на пальцях пояснив, як «в тій країні, у раю, я бачив пекло», тобто пояснив, що таке кредитне рабство.
Наш українець весь в кредитах реально по самі вуха: навіть нову Tesla 3 і то взяв у кредит (перший внесок 4500$).
Тай в Лас Вегас попав за кредитні гроші, купивши квиток на рейс San Jose - Las Vegas.
Скажу пошепки, щоби ніхто не чув: в кредит куплені і квитки на вчорашній концерт Scorpions, який відвідав разом з нашими українцями.
Щось мені підказує, що вони теж взяли квитки в кредит, бо одного з них точно два тижня тому звільнили з роботи, було за що…
Так ось, летить він в місто Клівленд на вихідні провідати жінку, яка там мучається - а він мучається без неї вже 2 тижня, проходячи стажировку, щоби у подальшому стати кредитом рабом.
Її чоловік, який звісно перебуває в кредитному рабстві, повернеться через 48 годин додому, бо в понеділок вже треба на роботу. Треба ж заробити гроші на вихід з кредитного рабства.

Але мова не про те.
Мова про «кредитне рабство».
Я сам був збитий з пантелику, спробую відновити нашу розмову перед його відльоту з аеропорту Лас Вегаса:
- купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…
- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.
- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитрою
формулою:
CS (credit slavery)+400$.
- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.
- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.
- маємо профіт:
12*400$ - х%
70000$ - 100%
х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США.

Додатковий бонус: в залишку - будинок у власності. Ну, це дрібничка. Подумаєш, будинок площею в 200 квадратів…
Навіть не знаю, чи варто то таких мук в кредитному рабстві…
P.S. Літак прибуває в Клівленд о 12-05 за місцевим часом.
Побажав гарної подорожі.
Жінка мабуть вже зварила чоловіку Борщ та чекає.
В Києві буде 18-00…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 бер, 2024 15:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:56

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:А можна деталі цього плану? Ну наприклад ЗП бруто 5 кЄвро, на руки 3 кЄвро, оренда 1 кЄвро, продукти та інше 1 кЄвро - скирда 1 кЄвро в місяць. Тобто на 1 млн Євро всього піде 83 роки.

1. Податкова оптимізація, треба уточняти деталі, але проживання "разом" із батьками, тещею і т.д. суттєво економить податки. Та й колеги кажуть, що є "схеми" через Латвійського ФОП, щоб платити 10%, а не 40...
2. Працювати має 2. 1 ЗП на життя, 1 - в скирду.
3. Гроші не просто скирдуються, а інвестуються на біржу чи хоча б в доларові ОВДП
4. Доведеться лізти в кредитне рабство, щоб не арендувати житло.

Короче, мамкин схещик :lol: Щось я тут не побачив як заробитии мільйон. Тоді вже легше пару років толкати маріхуану на вулицях Берліну.
А заставляти батьків працювати на твій мільйон - це взагалі дніще, можливо в них своє життя і інтереси?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Короче, мамкин схещик

Який вже є, звик схеми крутити в Україні, Китаї, Казахстані... Мільйонером навряд чи стану (хіба весна 2022 повториться кілька разів), але сподіваюсь хоч на початковий внесок для потрапляння в кредитне рабство наскирдую...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:34

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що таке УФМЛ?

http://upml.knu.ua/
  Shaman написав:банки - це не про це, особливо західні

Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...

якщо мова про школи, то й 27 ліцей у Харкові непоганий 8)

по-перше, ваша однокласниця вже починала в Чехії не з 0. 4 роки - можливо. знову ж таки - відділення. для прикладу, скільки у Приваті відділень - й в кожного є начальник. якщо начальник центрального відділення - це вже трошки інша справа. але банки все одно дуже консервативна структура. гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.
Shaman
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  #<1 ... 2004200520062007>
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