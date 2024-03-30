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Для Дюрі-бачі. Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н. Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі). Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині. Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США). Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію. Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні. Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає… Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися… Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються. Мабуть подарують нову мітлу.
Дюрі-бачі написав:В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...
Та то Ви помилилися: молодшим помічником старшого заступника чергового касира. P.S. Щойно повернувся з пікніка в горах - але з"ясував: у того легіня з Вашингтона все так, як було: працює у Вашингтоні, але дитина ще не студент - всього 10 років... Та й самому легіню ще немає 40...
Реально може й менша зарплатня. Ось точні цифри від мого колишнього підлеглого. Працює в Німецькій залізниці:
Машинист получает в среднем 2300 евро в месяц, зависит много от надбавок т.е.какой график работы, начальник поезда получает примерно столько же. Электрик будет примерно 1700 евро получать и механик примерно так же. Но всё это индивидуально и зависит от квалификаций, опыта работы и прочих тонкостей. Это зарплата чистыми. Налоги: 30…40%.
Мабуть, у указаний вами термин стати мільйонером не вдасться. Треба або красти, або хабарі брати.
BIGor написав:А можна деталі цього плану? Ну наприклад ЗП бруто 5 кЄвро, на руки 3 кЄвро, оренда 1 кЄвро, продукти та інше 1 кЄвро - скирда 1 кЄвро в місяць. Тобто на 1 млн Євро всього піде 83 роки.
1. Податкова оптимізація, треба уточняти деталі, але проживання "разом" із батьками, тещею і т.д. суттєво економить податки. Та й колеги кажуть, що є "схеми" через Латвійського ФОП, щоб платити 10%, а не 40... 2. Працювати має 2. 1 ЗП на життя, 1 - в скирду. 3. Гроші не просто скирдуються, а інвестуються на біржу чи хоча б в доларові ОВДП 4. Доведеться лізти в кредитне рабство, щоб не арендувати житло.
Зараз в Україні 15-56 і вже майже годину рейсом авіакомпанії Spirit з міста Las Vegas в місто Cliveland летить наш українець, який мені, безтолковому, на пальцях пояснив, як «в тій країні, у раю, я бачив пекло», тобто пояснив, що таке кредитне рабство. Наш українець весь в кредитах реально по самі вуха: навіть нову Tesla 3 і то взяв у кредит (перший внесок 4500$). Тай в Лас Вегас попав за кредитні гроші, купивши квиток на рейс San Jose - Las Vegas. Скажу пошепки, щоби ніхто не чув: в кредит куплені і квитки на вчорашній концерт Scorpions, який відвідав разом з нашими українцями. Щось мені підказує, що вони теж взяли квитки в кредит, бо одного з них точно два тижня тому звільнили з роботи, було за що… Так ось, летить він в місто Клівленд на вихідні провідати жінку, яка там мучається - а він мучається без неї вже 2 тижня, проходячи стажировку, щоби у подальшому стати кредитом рабом. Її чоловік, який звісно перебуває в кредитному рабстві, повернеться через 48 годин додому, бо в понеділок вже треба на роботу. Треба ж заробити гроші на вихід з кредитного рабства.
Але мова не про те. Мова про «кредитне рабство». Я сам був збитий з пантелику, спробую відновити нашу розмову перед його відльоту з аеропорту Лас Вегаса: - купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де… - перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$. - такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитрою формулою: CS (credit slavery)+400$. - тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць. - таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$. - маємо профіт: 12*400$ - х% 70000$ - 100% х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США.
Додатковий бонус: в залишку - будинок у власності. Ну, це дрібничка. Подумаєш, будинок площею в 200 квадратів… Навіть не знаю, чи варто то таких мук в кредитному рабстві… P.S. Літак прибуває в Клівленд о 12-05 за місцевим часом. Побажав гарної подорожі. Жінка мабуть вже зварила чоловіку Борщ та чекає. В Києві буде 18-00…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 бер, 2024 15:59, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:А можна деталі цього плану? Ну наприклад ЗП бруто 5 кЄвро, на руки 3 кЄвро, оренда 1 кЄвро, продукти та інше 1 кЄвро - скирда 1 кЄвро в місяць. Тобто на 1 млн Євро всього піде 83 роки.
1. Податкова оптимізація, треба уточняти деталі, але проживання "разом" із батьками, тещею і т.д. суттєво економить податки. Та й колеги кажуть, що є "схеми" через Латвійського ФОП, щоб платити 10%, а не 40... 2. Працювати має 2. 1 ЗП на життя, 1 - в скирду. 3. Гроші не просто скирдуються, а інвестуються на біржу чи хоча б в доларові ОВДП 4. Доведеться лізти в кредитне рабство, щоб не арендувати житло.
Короче, мамкин схещик Щось я тут не побачив як заробитии мільйон. Тоді вже легше пару років толкати маріхуану на вулицях Берліну. А заставляти батьків працювати на твій мільйон - це взагалі дніще, можливо в них своє життя і інтереси?
Який вже є, звик схеми крутити в Україні, Китаї, Казахстані... Мільйонером навряд чи стану (хіба весна 2022 повториться кілька разів), але сподіваюсь хоч на початковий внесок для потрапляння в кредитне рабство наскирдую...
Shaman написав:банки - це не про це, особливо західні
Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...
якщо мова про школи, то й 27 ліцей у Харкові непоганий
по-перше, ваша однокласниця вже починала в Чехії не з 0. 4 роки - можливо. знову ж таки - відділення. для прикладу, скільки у Приваті відділень - й в кожного є начальник. якщо начальник центрального відділення - це вже трошки інша справа. але банки все одно дуже консервативна структура. гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.