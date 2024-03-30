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#<1 ... 2004200520062007 Додано: Суб 30 бер, 2024 16:36 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так. гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.

З її слів: методи по впарюванні продуктів, яких її навчили в Приваті, дуже сильно допомогли у виконанні КРІ та карєрному рості. З її слів: методи по впарюванні продуктів, яких її навчили в Приваті, дуже сильно допомогли у виконанні КРІ та карєрному рості. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 30 бер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2651 З нами з: 29.07.22 Подякував: 484 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 16:38 akurt написав: Для Дюрі-бачі.

Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.

Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).

Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.

Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).

Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.

Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.

Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…

Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…

Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.

Мабуть подарують нову мітлу. Для Дюрі-бачі.Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.Мабуть подарують нову мітлу.

ви скільки разів за одне повідомлення мене згадали?



ви схоже не можете просто написати повідомлення, вам треба обов'язково когось згадати. ви ж прихильник західної моделі, тобто вірите в психологію? так от, це ознака того, що вас щось гнітить - й схоже добряче. треба розібратися, бо далі буде гірше ви скільки разів за одне повідомлення мене згадали?ви схоже не можете просто написати повідомлення, вам треба обов'язково когось згадати. ви ж прихильник західної моделі, тобто вірите в психологію? так от, це ознака того, що вас щось гнітить - й схоже добряче. треба розібратися, бо далі буде гірше Shaman

Повідомлень: 5725 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 16:40 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так. гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.

З її слів: методи по впарюванні продуктів, яких її навчили в Приваті дуже сильно допомогли у виконанні КРІ та карєрному рості. З її слів: методи по впарюванні продуктів, яких її навчили в Приваті дуже сильно допомогли у виконанні КРІ та карєрному рості.

це взагалі інша річ. Приват, що просто так так сильно розвинувся? - там були дуже цікаві напрацювання - це тема окремої розмови. як й ознака того, що в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям це взагалі інша річ. Приват, що просто так так сильно розвинувся? - там були дуже цікаві напрацювання - це тема окремої розмови. як й ознака того, що в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям Shaman

Повідомлень: 5725 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям

Так. Скоро очікую протестів поштарів, коли наша Нова пошта захопить ринок.

В банківському секторі Монобанк показав, що наша модель не дуже застосовна через архаїчність європейського законодавства, особливо в частині фінмоніторингу, та захисту прав клієнтів. Точно так, як не застосовна наша модель здачі житла в аренду... Так. Скоро очікую протестів поштарів, коли наша Нова пошта захопить ринок.В банківському секторі Монобанк показав, що наша модель не дуже застосовна через архаїчність європейського законодавства, особливо в частині фінмоніторингу, та захисту прав клієнтів. Точно так, як не застосовна наша модель здачі житла в аренду... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2651 З нами з: 29.07.22 Подякував: 484 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 16:49 Shaman написав: ви схоже не можете просто написати повідомлення, вам треба обов'язково когось згадати. ви ж прихильник західної моделі, тобто вірите в психологію? так от, це ознака того, що вас щось гнітить - й схоже добряче. треба розібратися, бо далі буде гірше ви схоже не можете просто написати повідомлення, вам треба обов'язково когось згадати. ви ж прихильник західної моделі, тобто вірите в психологію? так от, це ознака того, що вас щось гнітить - й схоже добряче. треба розібратися, бо далі буде гірше

Пане Шаман! Ви самі на це нарвалися: навіщо було принижувати посадою касира українця, який закінчив університет в Україні (бакалавр), працював за фахом, потім університет в Торонто (магістр), прийнятий на роботу в найбільший банк Канади. Пропрацював три місяця та отримав підвищення.

Все це - за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Касир? Прибиральниця? Швейцар? Сміттяр?

Може посудомийка?

Ось і розберіться, звідки ви таке берете.

А я саме на цьому і акцентував увагу: на ваших помилках. Добре, що помітили. Це означає, що у вас далі не буде гірше. Пане Шаман! Ви самі на це нарвалися: навіщо було принижувати посадою касира українця, який закінчив університет в Україні (бакалавр), працював за фахом, потім університет в Торонто (магістр), прийнятий на роботу в найбільший банк Канади. Пропрацював три місяця та отримав підвищення.Все це - за спеціальністю «Міжнародна економіка».Касир? Прибиральниця? Швейцар? Сміттяр?Може посудомийка?Ось і розберіться, звідки ви таке берете.А я саме на цьому і акцентував увагу: на ваших помилках. Добре, що помітили. Це означає, що у вас далі не буде гірше. akurt

Повідомлень: 9481 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 16:55 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А заставляти батьків працювати на твій мільйон - це взагалі дніще, можливо в них своє життя і інтереси? А заставляти батьків працювати на твій мільйон - це взагалі дніще, можливо в них своє життя і інтереси?

Бачите, тут в нас різні підходи. Я вважаю, що обов'язок батьків забезпечити освітою та житлом своїх дітей. Бачите, тут в нас різні підходи. Я вважаю, що обов'язок батьків забезпечити освітою та житлом своїх дітей. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2651 З нами з: 29.07.22 Подякував: 484 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2004200520062007 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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