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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2004200520062007
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.

З її слів: методи по впарюванні продуктів, яких її навчили в Приваті, дуже сильно допомогли у виконанні КРІ та карєрному рості.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 30 бер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:38

  akurt написав:Для Дюрі-бачі.
Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.
Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).
Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.
Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).
Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.
Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.
Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…
Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…
Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.
Мабуть подарують нову мітлу.

ви скільки разів за одне повідомлення мене згадали? :lol:

ви схоже не можете просто написати повідомлення, вам треба обов'язково когось згадати. ви ж прихильник західної моделі, тобто вірите в психологію? так от, це ознака того, що вас щось гнітить - й схоже добряче. треба розібратися, бо далі буде гірше 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:40

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.

З її слів: методи по впарюванні продуктів, яких її навчили в Приваті дуже сильно допомогли у виконанні КРІ та карєрному рості.

це взагалі інша річ. Приват, що просто так так сильно розвинувся? - там були дуже цікаві напрацювання - це тема окремої розмови. як й ознака того, що в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям

Так. Скоро очікую протестів поштарів, коли наша Нова пошта захопить ринок.
В банківському секторі Монобанк показав, що наша модель не дуже застосовна через архаїчність європейського законодавства, особливо в частині фінмоніторингу, та захисту прав клієнтів. Точно так, як не застосовна наша модель здачі житла в аренду...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:49

  Shaman написав:ви схоже не можете просто написати повідомлення, вам треба обов'язково когось згадати. ви ж прихильник західної моделі, тобто вірите в психологію? так от, це ознака того, що вас щось гнітить - й схоже добряче. треба розібратися, бо далі буде гірше 8)

Пане Шаман! Ви самі на це нарвалися: навіщо було принижувати посадою касира українця, який закінчив університет в Україні (бакалавр), працював за фахом, потім університет в Торонто (магістр), прийнятий на роботу в найбільший банк Канади. Пропрацював три місяця та отримав підвищення.
Все це - за спеціальністю «Міжнародна економіка».
Касир? Прибиральниця? Швейцар? Сміттяр?
Може посудомийка?
Ось і розберіться, звідки ви таке берете.
А я саме на цьому і акцентував увагу: на ваших помилках. Добре, що помітили. Це означає, що у вас далі не буде гірше. :D
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А заставляти батьків працювати на твій мільйон - це взагалі дніще, можливо в них своє життя і інтереси?

Бачите, тут в нас різні підходи. Я вважаю, що обов'язок батьків забезпечити освітою та житлом своїх дітей.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2004200520062007
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