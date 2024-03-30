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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 16:36
Shaman написав:
гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.
З її слів: методи по впарюванні продуктів, яких її навчили в Приваті, дуже сильно допомогли у виконанні КРІ та карєрному рості.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 30 бер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:38
akurt написав:
Для Дюрі-бачі.
Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.
Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).
Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.
Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).
Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.
Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.
Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…
Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…
Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.
Мабуть подарують нову мітлу.
ви скільки разів за одне повідомлення мене згадали?
ви схоже не можете просто написати повідомлення, вам треба обов'язково когось згадати. ви ж прихильник західної моделі, тобто вірите в психологію? так от, це ознака того, що вас щось гнітить - й схоже добряче. треба розібратися, бо далі буде гірше
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:40
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.
З її слів: методи по впарюванні продуктів, яких її навчили в Приваті дуже сильно допомогли у виконанні КРІ та карєрному рості.
це взагалі інша річ. Приват, що просто так так сильно розвинувся? - там були дуже цікаві напрацювання - це тема окремої розмови. як й ознака того, що в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям
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Shaman
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:41
Shaman написав:
в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям
Так. Скоро очікую протестів поштарів, коли наша Нова пошта захопить ринок.
В банківському секторі Монобанк показав, що наша модель не дуже застосовна через архаїчність європейського законодавства, особливо в частині фінмоніторингу, та захисту прав клієнтів. Точно так, як не застосовна наша модель здачі житла в аренду...
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:49
Shaman написав:
ви схоже не можете просто написати повідомлення, вам треба обов'язково когось згадати. ви ж прихильник західної моделі, тобто вірите в психологію? так от, це ознака того, що вас щось гнітить - й схоже добряче. треба розібратися, бо далі буде гірше
Пане Шаман! Ви самі на це нарвалися: навіщо було принижувати посадою касира українця, який закінчив університет в Україні (бакалавр), працював за фахом, потім університет в Торонто (магістр), прийнятий на роботу в найбільший банк Канади. Пропрацював три місяця та отримав підвищення.
Все це - за спеціальністю «Міжнародна економіка».
Касир? Прибиральниця? Швейцар? Сміттяр?
Може посудомийка?
Ось і розберіться, звідки ви таке берете.
А я саме на цьому і акцентував увагу: на ваших помилках. Добре, що помітили. Це означає, що у вас далі не буде гірше.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:55
BIGor написав:
А заставляти батьків працювати на твій мільйон - це взагалі дніще, можливо в них своє життя і інтереси?
Бачите, тут в нас різні підходи. Я вважаю, що обов'язок батьків забезпечити освітою та житлом своїх дітей.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 17:13
Дюрі-бачі написав:akurt
ИМХО для пересічного з такого дослідження толку як із польотів на Марс. От дослідження кількості мільйонерів було б значно цікавішим і ревалентним.
akurt написав:
Мабуть хоче опинитися в "кредитному рабстві"...
І не боїться...
А може причина в тенденціях погіршення життя в Туреччині?
З Китаю он теж народ почав тікати на перспективу. Це як втеча з України восени 2021...
Не думаю, что ошибусь, если скажу, что по миллионерам США на 1 м месте и НЙ среди городов.
Население НЙ 8 или 9 млн, с пригородами до 18.
В НЙ более половины частных домов (а их напихано как селедок в бочке) имеют 1 млн и выше прайс.
Квартиры в среднем (в зависимости от локации) крутятся вокруг 500 куе (есть и за менее 100 куе, но есть и хорошо за 100 млн ).
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:01
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
в нас вже є в чому вчитися цим неповоротким європейцям
Так. Скоро очікую протестів поштарів, коли наша Нова пошта захопить ринок.
В банківському секторі Монобанк показав, що наша модель не дуже застосовна через архаїчність європейського законодавства, особливо в частині фінмоніторингу, та захисту прав клієнтів. Точно так, як не застосовна наша модель здачі житла в аренду...
А що не так з Монобанком? В ЄС повно прикладів еквівалентних банківських продуктів - типу Революту чи Вайзу, їм погане законодавство не завадило працювати на цьму "жирнючому" ринку.
По Новій Пошті скажу що місця в Польщі для неї дуже мало - велика конкуренція. В Україні був тільки один конкурент - Укрпошта. Тут же Польська Пошта, DPD, In-post, GLS, Fedex, DHL.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:16
BIGor написав:
А що не так з Монобанком? В ЄС повно прикладів еквівалентних банківських продуктів - типу Революту чи Вайзу, їм погане законодавство не завадило працювати на цьму "жирнючому" ринку.
Прийшли в Британію - там їх не дали показати наскільки глибоким буває кредитне рабство і заборонили стягати % з британців, поки пандемія. В Польщі просто не дали ліцензію, сказавши, що процедури протидії відмиванню коштів не відповідають стандартам...
BIGor написав:
в Польщі для неї дуже мало -
головне щоб готівку в конвертах не заборонили і ринок буде захоплено
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:27
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
А що не так з Монобанком? В ЄС повно прикладів еквівалентних банківських продуктів - типу Революту чи Вайзу, їм погане законодавство не завадило працювати на цьму "жирнючому" ринку.
Прийшли в Британію - там їх не дали показати наскільки глибоким буває кредитне рабство і заборонили стягати % з британців, поки пандемія. В Польщі просто не дали ліцензію, сказавши, що процедури протидії відмиванню коштів не відповідають стандартам...
Ясно, поганий Захід, хороші українські олігархи.
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