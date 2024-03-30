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#<1 ... 2005200620072008 Додано: Суб 30 бер, 2024 18:27 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще? Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.

ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію. Все дуже індивідуально.ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

це дискусія без кінця - бо не сформульовано формалізовані критерії, що таке краще.



який мільйон назбирати? що за фантазії?. програма максимум - викупити житло та забезпечити пенсію. можливо освіту дітям.



який переїзд? скільки піде часу на опанування мови? а потім на старості норвезьку або фінську - фантазії. й згоден - якщо не жили у північним країнах, то не треба й намагатися. вже Канада надто холодна для багатьох. це дискусія без кінця - бо не сформульовано формалізовані критерії, що таке краще.який мільйон назбирати? що за фантазії?. програма максимум - викупити житло та забезпечити пенсію. можливо освіту дітям.який переїзд? скільки піде часу на опанування мови? а потім на старості норвезьку або фінську - фантазії. й згоден - якщо не жили у північним країнах, то не треба й намагатися. вже Канада надто холодна для багатьох.



Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?

Я чего-то не понимаю может, но вместо "выкупить жилье" я-бы предпочел иметь возможность жить, пусть даже в аренде, в том месте, где бы мне нравилось в определенный момент жизни. Свое-же жилье сковывает и служит ненужным якорем.

В Киеве у меня осталось несколько квартир. Продать их непросто, перетащить деньги - тоже. Кроме того, это повлечет доп затраты в виде налогов в Украине и увеличение такс брекета в США.

Насобирать миллион...Получается, человек ставит себе цель конвертации времени своей жизни в денежные знаки. И? Время жизни подходит к концу и выясняется, что кроме как порадовать наследников, с этими деньгами особо ничего не сделаешь.

Времена, когда фараоны с собой в гробницу брали все свои сокровища, включая челядь, вроде как прощли.

Деньги - это важно, но это лишь средство достижения целей в жизни.

Рецепт - конвертировать деньги в активы, которые будут приносить доход в течении жизни, а потом уже эти активы передать наследникам. Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?Я чего-то не понимаю может, но вместо "выкупить жилье" я-бы предпочел иметь возможность жить, пусть даже в аренде, в том месте, где бы мне нравилось в определенный момент жизни. Свое-же жилье сковывает и служит ненужным якорем.В Киеве у меня осталось несколько квартир. Продать их непросто, перетащить деньги - тоже. Кроме того, это повлечет доп затраты в виде налогов в Украине и увеличение такс брекета в США.Насобирать миллион...Получается, человек ставит себе цель конвертации времени своей жизни в денежные знаки. И? Время жизни подходит к концу и выясняется, что кроме как порадовать наследников, с этими деньгами особо ничего не сделаешь.Времена, когда фараоны с собой в гробницу брали все свои сокровища, включая челядь, вроде как прощли.Деньги - это важно, но это лишь средство достижения целей в жизни.Рецепт - конвертировать деньги в активы, которые будут приносить доход в течении жизни, а потом уже эти активы передать наследникам. rjkz

Повідомлень: 16395 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 18:43 Shaman написав: akurt написав: ...

Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.

Моя думка: тільки заради цього воно того варто...

...

...Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму:Моя думка: тільки заради цього воно того варто......

а що таке? турецька освіта не дуже?



щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. а що таке? турецька освіта не дуже?щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.



Давайте подумаем на такую тему.

Вот украинское образование. Где оно востребовано?

В Украине. Где еще?

Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.

Канадское, допускаю, на канадский.

То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.

Это уже попахивает эмиграцией.

Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте.

Ну и еще.

Я не знаю как там сейчас преподается Инглиш в Украине, но, наверняка есть разница учить 4-5 раз в неделю по 45 минут в украинской школе от учителя-носителя украинской Мови и учиться с младших классов в американской/канадской школе на языке этой страны.

И еще один немаловажный момент. Также как американские/канадские вузы готовят студентов к рынку труда Канады/США, так и североамериканские школы готовят детей к возможности поступить в вузы Северной Америки. Одного лангуаге недостаточно.

Кстати, частный случай, но иллюстрирующий одно из утверждений данного поста.

Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали. Давайте подумаем на такую тему.Вот украинское образование. Где оно востребовано?В Украине. Где еще?Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.Канадское, допускаю, на канадский.То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.Это уже попахивает эмиграцией.Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте.Ну и еще.Я не знаю как там сейчас преподается Инглиш в Украине, но, наверняка есть разница учить 4-5 раз в неделю по 45 минут в украинской школе от учителя-носителя украинской Мови и учиться с младших классов в американской/канадской школе на языке этой страны.И еще один немаловажный момент. Также как американские/канадские вузы готовят студентов к рынку труда Канады/США, так и североамериканские школы готовят детей к возможности поступить в вузы Северной Америки. Одного лангуаге недостаточно.Кстати, частный случай, но иллюстрирующий одно из утверждений данного поста.Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали. rjkz

Повідомлень: 16395 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 18:47 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали. Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка nekefer

Повідомлень: 992 З нами з: 24.10.14 Подякував: 62 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 18:49 Re: Еміграція, заробітчанство Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?

Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.

А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.



Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити. Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2653 З нами з: 29.07.22 Подякував: 484 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 19:02 Shaman написав: akurt написав: Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.

Може пригодиться.



Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.

Може вас і послухає якесь на нещасне… Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.Може пригодиться.Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.Може вас і послухає якесь на нещасне…

фраза випускник канадського університету без конкретизації - ні про що. на цій же гілці з'ясували свого часу, що наші провідні ЗВО за рейтингом вищі, ніж дві третини американських. а потрапити до Києво-Могилянки не є великою проблемою.



добре, підвищили з економіста до старшого економіста. не не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... років через 10 стане начальником відділу, років через 20 може якогось відділення чи департаменту. чи ввійде до складу керівництва банку? - оскільки емігрант, то не певен. в таких системах, як західні банки - кар'єра можлива, але дуже поступово. чи ви з цим не згодні? фраза випускник канадського університету без конкретизації - ні про що. на цій же гілці з'ясували свого часу, що наші провідні ЗВО за рейтингом вищі, ніж дві третини американських. а потрапити до Києво-Могилянки не є великою проблемою.добре, підвищили з економіста до старшого економіста.не не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... років через 10 стане начальником відділу, років через 20 може якогось відділення чи департаменту. чи ввійде до складу керівництва банку? - оскільки емігрант, то не певен. в таких системах, як західні банки - кар'єра можлива, але дуже поступово. чи ви з цим не згодні?



Это смысл жизни?

Просто жить нормальной жизнью - не достаточно?

Надо обязательно быть не ниже вайспрезидента БОФА или Чейза?

К слову, я уже писал, что для того, чтобы стать кассиром в американском банке, достаточно иметь опыт работы кассиром в магазине через дорогу.

Поэтому посыл, что, мол, после вуза потолок - быть кассиром, как то не очень.

Бэчлор и мастер дигри как раз имеют очень высокий потенциал в карьере.

Возраст имеет не столько значения сколько опыт помноженный на личные качества.

Ну и все-же, не совет, а как альтернативный стиль жизни - не живите шаблонными схемами. Миллион, жилье к пенсии, карьера. Да даже образование - не догма. Это смысл жизни?Просто жить нормальной жизнью - не достаточно?Надо обязательно быть не ниже вайспрезидента БОФА или Чейза?К слову, я уже писал, что для того, чтобы стать кассиром в американском банке, достаточно иметь опыт работы кассиром в магазине через дорогу.Поэтому посыл, что, мол, после вуза потолок - быть кассиром, как то не очень.Бэчлор и мастер дигри как раз имеют очень высокий потенциал в карьере.Возраст имеет не столько значения сколько опыт помноженный на личные качества.Ну и все-же, не совет, а как альтернативный стиль жизни - не живите шаблонными схемами. Миллион, жилье к пенсии, карьера. Да даже образование - не догма. rjkz

Повідомлень: 16395 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 19:19 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: що таке УФМЛ? що таке УФМЛ?

http://upml.knu.ua/

Shaman написав: банки - це не про це, особливо західні банки - це не про це, особливо західні

Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ... Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...

якщо мова про школи, то й 27 ліцей у Харкові непоганий



по-перше, ваша однокласниця вже починала в Чехії не з 0. 4 роки - можливо. знову ж таки - відділення. для прикладу, скільки у Приваті відділень - й в кожного є начальник. якщо начальник центрального відділення - це вже трошки інша справа. але банки все одно дуже консервативна структура. гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так. якщо мова про школи, то й 27 ліцей у Харкові непоганийпо-перше, ваша однокласниця вже починала в Чехії не з 0. 4 роки - можливо. знову ж таки - відділення. для прикладу, скільки у Приваті відділень - й в кожного є начальник. якщо начальник центрального відділення - це вже трошки інша справа. але банки все одно дуже консервативна структура



Как-то спросил своего знакомого, который в США более 30 лет.

-Почему тут люди не стремятся делать карьеру?

-Потому что кроме небольшой прибавки к зп, ты получаешь огромный гемор на свою голову, повыщенную ответственность и за свою работу и за работу починенных. И в среднем, особенно учитывая такс брекеты в смысле прогрессивного налогообложения, человек мало что выигрывает.



Собственно, я это тоже прочувствовал, получив "промоушен". Не только отчетность всего и вся, но и лавирование между чужими интересами и взаимоотношениями. Да еще и быть в случае необходимости доступным 24/7. Как-то спросил своего знакомого, который в США более 30 лет.-Почему тут люди не стремятся делать карьеру?-Потому что кроме небольшой прибавки к зп, ты получаешь огромный гемор на свою голову, повыщенную ответственность и за свою работу и за работу починенных. И в среднем, особенно учитывая такс брекеты в смысле прогрессивного налогообложения, человек мало что выигрывает.Собственно, я это тоже прочувствовал, получив "промоушен". Не только отчетность всего и вся, но и лавирование между чужими интересами и взаимоотношениями. Да еще и быть в случае необходимости доступным 24/7. rjkz

Повідомлень: 16395 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 19:31 nekefer написав: rjkz написав: Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали. Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка



А что тут такого?

По всем типам виз, дающим право на долговременное проживание и работу в США - многолетняя очередь. Кроме визы О - для одаренных людей, по ней перманентный недобор.

Не знаю или правда, но слышал, что по Н1В была даже лотерея наподобии Гринкард лоттери. Не так-то и просто заполучить эту Н1В.

Да что там Н1В - Ютуб в те времена пестрил обсуждениями как заполучить самое простое - В1/В2, то есть, турвизу. На те времена украинцам отказывали в 80% случаев. Госдеп понимал, что не от райской жизни туристы из Украины прибывающие по турвизе становятся или нелегалами или подаются на ПУ. А что тут такого?По всем типам виз, дающим право на долговременное проживание и работу в США - многолетняя очередь. Кроме визы О - для одаренных людей, по ней перманентный недобор.Не знаю или правда, но слышал, что по Н1В была даже лотерея наподобии Гринкард лоттери. Не так-то и просто заполучить эту Н1В.Да что там Н1В - Ютуб в те времена пестрил обсуждениями как заполучить самое простое - В1/В2, то есть, турвизу. На те времена украинцам отказывали в 80% случаев. Госдеп понимал, что не от райской жизни туристы из Украины прибывающие по турвизе становятся или нелегалами или подаются на ПУ. rjkz

Повідомлень: 16395 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5145 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2005200620072008 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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