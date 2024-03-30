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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2005200620072008
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:27

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Тому дійсно було і залишається актуальним питання: де ж воно краще?

Все дуже індивідуально.
ИМХО для пересічного Українця - зараз поїхати в Німеччину з перспективою попрацювати, назбирати перший мільйон і звалити в Норвегію чи Данію.

це дискусія без кінця - бо не сформульовано формалізовані критерії, що таке краще.

який мільйон назбирати? що за фантазії?. програма максимум - викупити житло та забезпечити пенсію. можливо освіту дітям.

який переїзд? скільки піде часу на опанування мови? а потім на старості норвезьку або фінську - фантазії. й згоден - якщо не жили у північним країнах, то не треба й намагатися. вже Канада надто холодна для багатьох.


Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?
Я чего-то не понимаю может, но вместо "выкупить жилье" я-бы предпочел иметь возможность жить, пусть даже в аренде, в том месте, где бы мне нравилось в определенный момент жизни. Свое-же жилье сковывает и служит ненужным якорем.
В Киеве у меня осталось несколько квартир. Продать их непросто, перетащить деньги - тоже. Кроме того, это повлечет доп затраты в виде налогов в Украине и увеличение такс брекета в США.
Насобирать миллион...Получается, человек ставит себе цель конвертации времени своей жизни в денежные знаки. И? Время жизни подходит к концу и выясняется, что кроме как порадовать наследников, с этими деньгами особо ничего не сделаешь.
Времена, когда фараоны с собой в гробницу брали все свои сокровища, включая челядь, вроде как прощли.
Деньги - это важно, но это лишь средство достижения целей в жизни.
Рецепт - конвертировать деньги в активы, которые будут приносить доход в течении жизни, а потом уже эти активы передать наследникам.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:43

  Shaman написав:
  akurt написав:...
Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.
Моя думка: тільки заради цього воно того варто...
...

а що таке? турецька освіта не дуже? :lol:

щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.


Давайте подумаем на такую тему.
Вот украинское образование. Где оно востребовано?
В Украине. Где еще?
Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.
Канадское, допускаю, на канадский.
То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.
Это уже попахивает эмиграцией.
Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте.
Ну и еще.
Я не знаю как там сейчас преподается Инглиш в Украине, но, наверняка есть разница учить 4-5 раз в неделю по 45 минут в украинской школе от учителя-носителя украинской Мови и учиться с младших классов в американской/канадской школе на языке этой страны.
И еще один немаловажный момент. Также как американские/канадские вузы готовят студентов к рынку труда Канады/США, так и североамериканские школы готовят детей к возможности поступить в вузы Северной Америки. Одного лангуаге недостаточно.
Кстати, частный случай, но иллюстрирующий одно из утверждений данного поста.
Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка :roll:
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?

Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.
А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.

Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:02

  Shaman написав:
  akurt написав:Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.
Може пригодиться.

Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.
Може вас і послухає якесь на нещасне…

фраза випускник канадського університету без конкретизації - ні про що. на цій же гілці з'ясували свого часу, що наші провідні ЗВО за рейтингом вищі, ніж дві третини американських. а потрапити до Києво-Могилянки не є великою проблемою.

добре, підвищили з економіста до старшого економіста. :D не не може там бути значного підвищення через рік роботи, не може... років через 10 стане начальником відділу, років через 20 може якогось відділення чи департаменту. чи ввійде до складу керівництва банку? - оскільки емігрант, то не певен. в таких системах, як західні банки - кар'єра можлива, але дуже поступово. чи ви з цим не згодні?


Это смысл жизни?
Просто жить нормальной жизнью - не достаточно?
Надо обязательно быть не ниже вайспрезидента БОФА или Чейза?
К слову, я уже писал, что для того, чтобы стать кассиром в американском банке, достаточно иметь опыт работы кассиром в магазине через дорогу.
Поэтому посыл, что, мол, после вуза потолок - быть кассиром, как то не очень.
Бэчлор и мастер дигри как раз имеют очень высокий потенциал в карьере.
Возраст имеет не столько значения сколько опыт помноженный на личные качества.
Ну и все-же, не совет, а как альтернативный стиль жизни - не живите шаблонными схемами. Миллион, жилье к пенсии, карьера. Да даже образование - не догма.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:19

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що таке УФМЛ?

http://upml.knu.ua/
  Shaman написав:банки - це не про це, особливо західні

Ну не знаю. Моя колишня однокласниця, яка в 2011-13 була моїм "приватним менеджером" в Приватбанку, виїхала до Чехії ще десь в 2015. В 2019 зустрів її - вже була начальником відділення банку ...

якщо мова про школи, то й 27 ліцей у Харкові непоганий 8)

по-перше, ваша однокласниця вже починала в Чехії не з 0. 4 роки - можливо. знову ж таки - відділення. для прикладу, скільки у Приваті відділень - й в кожного є начальник. якщо начальник центрального відділення - це вже трошки інша справа. але банки все одно дуже консервативна структура. гадаю для іммігрантів - незручне місце для кар'єри. для стабільної роботи - так.


Как-то спросил своего знакомого, который в США более 30 лет.
-Почему тут люди не стремятся делать карьеру?
-Потому что кроме небольшой прибавки к зп, ты получаешь огромный гемор на свою голову, повыщенную ответственность и за свою работу и за работу починенных. И в среднем, особенно учитывая такс брекеты в смысле прогрессивного налогообложения, человек мало что выигрывает.

Собственно, я это тоже прочувствовал, получив "промоушен". Не только отчетность всего и вся, но и лавирование между чужими интересами и взаимоотношениями. Да еще и быть в случае необходимости доступным 24/7.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:31

  nekefer написав:
  rjkz написав:Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка :roll:


А что тут такого?
По всем типам виз, дающим право на долговременное проживание и работу в США - многолетняя очередь. Кроме визы О - для одаренных людей, по ней перманентный недобор.
Не знаю или правда, но слышал, что по Н1В была даже лотерея наподобии Гринкард лоттери. Не так-то и просто заполучить эту Н1В.
Да что там Н1В - Ютуб в те времена пестрил обсуждениями как заполучить самое простое - В1/В2, то есть, турвизу. На те времена украинцам отказывали в 80% случаев. Госдеп понимал, что не от райской жизни туристы из Украины прибывающие по турвизе становятся или нелегалами или подаются на ПУ.
rjkz
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  #<1 ... 2005200620072008
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