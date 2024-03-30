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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:31
Дюрі-бачі написав:
Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?
Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.
А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.
Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити.
В поточних умовах в Україні і з усім переліченим є всі шанси перетворитись на бомжа. Люди, що втекли з Маріка, не дадуть збрехати. Ваша схема працювала до 24.02.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:41
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Так что снять квартиру в Киеве с кондиционером/ами - не проблема.
Наприклад я в своїй квартирі перейшов на опалення кондиціонером, але свого часу встановив бомж-варіант, яким гріти при мінусах на дворі не можна. Тепер хочу замінити на нормальний, який гріє до -20. В своїй квартирі коли хочу - тоді й міняю. А в найманій таке тільки із дозволу власника.
rjkz написав:
И это при том, что за СВОИ квартиры люди платят 700-1100 уе в месяц.
WTF? А орендаторам не треба ці 1000 платити? Чи лендлорд, який здає квартиру за 1600, займається благодійністю і сам платить?
rjkz написав:
в 2014 году был налог на их дом 11 куе,
І цей податок платиться навіть на єдине житло в якому живеш, на не на додаткове/інвестиційне?
1. Это очень небольшое неудобство, думаю.
2. Да, арендатора это совсем не интересует. Арендатор платит согласно лизу сумму. Отдельно могут быть ээ, газ, иногда воду. Но бывает и так, что газовый и водный и ээ счетчики 1 на весь дом, тогда все эти расходы оплачиваются гамбузом с налогами и всеми затратами в мейнтаненсе и этто - лорда. Содержание дома, квартиры, платежи, налоги - теннанту не интересны. И да, так бывает, что платежи по ренту не перекрывают расходов лорда. Такие перекосы в НЙ случаются в домах с рентконтролом и рентстайбелайзд.
3. Это их единственное жилье. Это налог на собственность, праперти такс.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:45
flyman написав: rjkz написав:
Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?
Я чего-то не понимаю может, но вместо "выкупить жилье" я-бы предпочел иметь возможность жить, пусть даже в аренде, в том месте, где бы мне нравилось в определенный момент жизни. Свое-же жилье сковывает и служит ненужным якорем.
В Киеве у меня осталось несколько квартир. Продать их непросто, перетащить деньги - тоже. Кроме того, это повлечет доп затраты в виде налогов в Украине и увеличение такс брекета в США.Насобирать миллион...Получается, человек ставит себе цель конвертации времени своей жизни в денежные знаки. И? Время жизни подходит к концу и выясняется, что кроме как порадовать наследников, с этими деньгами особо ничего не сделаешь.
Времена, когда фараоны с собой в гробницу брали все свои сокровища, включая челядь, вроде как прощли.
Деньги - это важно, но это лишь средство достижения целей в жизни.
Рецепт - конвертировать деньги в активы, которые будут приносить доход в течении жизни, а потом уже эти активы передать наследникам.
1. Взнати власних досягнень межу (пізнати світлу/темну сторону сили ляма)
2. Закласти базу родинниого капіталу (акі Ротшильд/Рокфеллєр)
не думаю, що малось на увазі буквально 1лям кешем в матрасі/чемодані/сундуку/банках під грушою
Главное в этих потугах не превратиться в персонажа анекдота:
-Дорогой, надо-бы нашей доченьке новые ботиночки купить...
-Танунах, она еще коньки не сносила.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:47
gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав:
Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?
Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.
А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.
Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити.
В поточних умовах в Україні і з усім переліченим є всі шанси перетворитись на бомжа. Люди, що втекли з Маріка, не дадуть збрехати. Ваша схема працювала до 24.02.
Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:58
rjkz написав:
Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни.
В цьому контексті Канада, Австралія, Нова Зеландія і т.д. отримують додаткові переваги...
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:02
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни.
В цьому контексті Канада, Австралія, Нова Зеландія і т.д. отримують додаткові переваги...
США тоже, но надо понимать, что ПРО, защищающее СЩА от ракетных атак находится в Канаде и на Аляске.
Насчет Австралии и Новой Зеландии - на первый взгляд так и есть,
но стоит помнить, что террористы обычно атакуют в самых неожиданных местах.
В таких местах не ожидают атаки и не готовятся.
А нынешние международные изгои ведут себя как террористы.
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