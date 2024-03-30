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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2006200720082009 Додано: Суб 30 бер, 2024 20:31 Дюрі-бачі написав: Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?

Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.

А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.



Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити. Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити.

В поточних умовах в Україні і з усім переліченим є всі шанси перетворитись на бомжа. Люди, що втекли з Маріка, не дадуть збрехати. Ваша схема працювала до 24.02. В поточних умовах в Україні і з усім переліченим є всі шанси перетворитись на бомжа. Люди, що втекли з Маріка, не дадуть збрехати. Ваша схема працювала до 24.02. gonchik74

Повідомлень: 684 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 20:41 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Так что снять квартиру в Киеве с кондиционером/ами - не проблема. Так что снять квартиру в Киеве с кондиционером/ами - не проблема.

Наприклад я в своїй квартирі перейшов на опалення кондиціонером, але свого часу встановив бомж-варіант, яким гріти при мінусах на дворі не можна. Тепер хочу замінити на нормальний, який гріє до -20. В своїй квартирі коли хочу - тоді й міняю. А в найманій таке тільки із дозволу власника.

rjkz написав: И это при том, что за СВОИ квартиры люди платят 700-1100 уе в месяц. И это при том, что за СВОИ квартиры люди платят 700-1100 уе в месяц. WTF? А орендаторам не треба ці 1000 платити? Чи лендлорд, який здає квартиру за 1600, займається благодійністю і сам платить?

rjkz написав: в 2014 году был налог на их дом 11 куе, в 2014 году был налог на их дом 11 куе,

І цей податок платиться навіть на єдине житло в якому живеш, на не на додаткове/інвестиційне? Наприклад я в своїй квартирі перейшов на опалення кондиціонером, але свого часу встановив бомж-варіант, яким гріти при мінусах на дворі не можна. Тепер хочу замінити на нормальний, який гріє до -20. В своїй квартирі коли хочу - тоді й міняю. А в найманій таке тільки із дозволу власника.WTF? А орендаторам не треба ці 1000 платити? Чи лендлорд, який здає квартиру за 1600, займається благодійністю і сам платить?І цей податок платиться навіть на єдине житло в якому живеш, на не на додаткове/інвестиційне?

1. Это очень небольшое неудобство, думаю.

2. Да, арендатора это совсем не интересует. Арендатор платит согласно лизу сумму. Отдельно могут быть ээ, газ, иногда воду. Но бывает и так, что газовый и водный и ээ счетчики 1 на весь дом, тогда все эти расходы оплачиваются гамбузом с налогами и всеми затратами в мейнтаненсе и этто - лорда. Содержание дома, квартиры, платежи, налоги - теннанту не интересны. И да, так бывает, что платежи по ренту не перекрывают расходов лорда. Такие перекосы в НЙ случаются в домах с рентконтролом и рентстайбелайзд.

3. Это их единственное жилье. Это налог на собственность, праперти такс. 1. Это очень небольшое неудобство, думаю.2. Да, арендатора это совсем не интересует. Арендатор платит согласно лизу сумму. Отдельно могут быть ээ, газ, иногда воду. Но бывает и так, что газовый и водный и ээ счетчики 1 на весь дом, тогда все эти расходы оплачиваются гамбузом с налогами и всеми затратами в мейнтаненсе и этто - лорда. Содержание дома, квартиры, платежи, налоги - теннанту не интересны. И да, так бывает, что платежи по ренту не перекрывают расходов лорда. Такие перекосы в НЙ случаются в домах с рентконтролом и рентстайбелайзд.3. Это их единственное жилье. Это налог на собственность, праперти такс. rjkz

Повідомлень: 16401 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 20:45 flyman написав: rjkz написав: Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?

Я чего-то не понимаю может, но вместо "выкупить жилье" я-бы предпочел иметь возможность жить, пусть даже в аренде, в том месте, где бы мне нравилось в определенный момент жизни. Свое-же жилье сковывает и служит ненужным якорем.

В Киеве у меня осталось несколько квартир. Продать их непросто, перетащить деньги - тоже. Кроме того, это повлечет доп затраты в виде налогов в Украине и увеличение такс брекета в США.

Насобирать миллион...Получается, человек ставит себе цель конвертации времени своей жизни в денежные знаки. И? Время жизни подходит к концу и выясняется, что кроме как порадовать наследников, с этими деньгами особо ничего не сделаешь.

Времена, когда фараоны с собой в гробницу брали все свои сокровища, включая челядь, вроде как прощли.

Деньги - это важно, но это лишь средство достижения целей в жизни.

Рецепт - конвертировать деньги в активы, которые будут приносить доход в течении жизни, а потом уже эти активы передать наследникам. Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?Я чего-то не понимаю может, но вместо "выкупить жилье" я-бы предпочел иметь возможность жить, пусть даже в аренде, в том месте, где бы мне нравилось в определенный момент жизни. Свое-же жилье сковывает и служит ненужным якорем.В Киеве у меня осталось несколько квартир. Продать их непросто, перетащить деньги - тоже. Кроме того, это повлечет доп затраты в виде налогов в Украине и увеличение такс брекета в США.Времена, когда фараоны с собой в гробницу брали все свои сокровища, включая челядь, вроде как прощли.Деньги - это важно, но это лишь средство достижения целей в жизни.Рецепт - конвертировать деньги в активы, которые будут приносить доход в течении жизни, а потом уже эти активы передать наследникам.

1. Взнати власних досягнень межу (пізнати світлу/темну сторону сили ляма)

2. Закласти базу родинниого капіталу (акі Ротшильд/Рокфеллєр)



не думаю, що малось на увазі буквально 1лям кешем в матрасі/чемодані/сундуку/банках під грушою 1. Взнати власних досягнень межу (пізнати світлу/темну сторону сили ляма)2. Закласти базу родинниого капіталу (акі Ротшильд/Рокфеллєр)не думаю, що малось на увазі буквально 1лям кешем в матрасі/чемодані/сундуку/банках під грушою



Главное в этих потугах не превратиться в персонажа анекдота:

-Дорогой, надо-бы нашей доченьке новые ботиночки купить...

-Танунах, она еще коньки не сносила. Главное в этих потугах не превратиться в персонажа анекдота:-Дорогой, надо-бы нашей доченьке новые ботиночки купить...-Танунах, она еще коньки не сносила. rjkz

Повідомлень: 16401 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 20:47 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Можно мне, недалекому, пояснить - что это за цели, выкупить жилье? Насобирать к пенсии миллион?

Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.

А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.



Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити. Це наслідки умов життя в Україні: якщо до 50-60 років не маєш власного житла і грошової подушки (мільйон це просто символ, в Україні достатньо в 3-5 разів менше) то перетворюєшся на бомжа. Можливо в США не так і актуально.А ще величезний + свого житла - це те, що воно твоє і можеш з ним робити все, що хочеш, а не просити у лендлорда дозволу завести кота чи встановити кондиціонер.Ну і власне житло - це свобода. Я вже писав, що більше року жив на одну зарплату, яка тоді складала десь 200$ (по суті без доходу). Якщо б житло потрібно було арендувати, то я б не міг собі такого дозволити.

В поточних умовах в Україні і з усім переліченим є всі шанси перетворитись на бомжа. Люди, що втекли з Маріка, не дадуть збрехати. Ваша схема працювала до 24.02. В поточних умовах в Україні і з усім переліченим є всі шанси перетворитись на бомжа. Люди, що втекли з Маріка, не дадуть збрехати. Ваша схема працювала до 24.02.



Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни. Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни. rjkz

Повідомлень: 16401 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 20:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни. Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни.

В цьому контексті Канада, Австралія, Нова Зеландія і т.д. отримують додаткові переваги... В цьому контексті Канада, Австралія, Нова Зеландія і т.д. отримують додаткові переваги... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2655 З нами з: 29.07.22 Подякував: 485 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 21:02 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни. Есть предчувствие, что наступают времена, когда жителю любого уголка земного шара надо быть готовым к кардинальным изменениям в жизни.

В цьому контексті Канада, Австралія, Нова Зеландія і т.д. отримують додаткові переваги... В цьому контексті Канада, Австралія, Нова Зеландія і т.д. отримують додаткові переваги...



США тоже, но надо понимать, что ПРО, защищающее СЩА от ракетных атак находится в Канаде и на Аляске.

Насчет Австралии и Новой Зеландии - на первый взгляд так и есть,

но стоит помнить, что террористы обычно атакуют в самых неожиданных местах.

В таких местах не ожидают атаки и не готовятся.

А нынешние международные изгои ведут себя как террористы. США тоже, но надо понимать, что ПРО, защищающее СЩА от ракетных атак находится в Канаде и на Аляске.Насчет Австралии и Новой Зеландии - на первый взгляд так и есть,но стоит помнить, что террористы обычно атакуют в самых неожиданных местах.В таких местах не ожидают атаки и не готовятся.А нынешние международные изгои ведут себя как террористы. rjkz

Повідомлень: 16401 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8280 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2006200720082009 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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