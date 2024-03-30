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#<1 ... 2007200820092010 Додано: Суб 30 бер, 2024 22:22 akurt написав: Для Дюрі-бачі.

Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.

Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).

Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.

Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).

Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.

Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.

Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…

Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…

Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.

Мабуть подарують нову мітлу. Для Дюрі-бачі.Схожий план реалізував мій приятель - дуже розумна людина і к.ф.м.н.Син його закінчив той університет, що і дехто з учасників форуму - Києво- Могилянську академію. Почав працювати в представництві МВФ в Україні (за класифікацією пана Шамана «молодшим касиром», хі-хі).Потім перевели на посаду - за кваліфікацією пана Шамана - хі-хі - на посаду молодшого заступника старшого касира в Представництво в Угорщині.Потім вступив в докторантуру в Філадельфії (США).Цікаво, що навчався безкоштовно і ще мав стипендію.Звідти взяли на роботу - за класифікацією пана Шаман - хі-хі - старшим помічником молодшого касира - в головний офіс у Вашингтоні.Я правда, не знаю, чи є у МВФ та ще й у Вашингтоні касири та каси - але ж розумна людина краще за мене знає…Так там і застряг, підробляє - за класифікацією пана Шамана - старшим помічником молодшої прибиральниці…. Весь цей процес зайняв приблизно 20 років… зараз тому хлопцю орієнтовно 45.. цікаво стало спитати, куди його дитина буде йти вчитися…Я точно знаю, що на початку квітня в Вашингтоні з візитом будуть наші українці, та зустрічаються.Мабуть подарують нову мітлу.

а тепер до суті. я ж кажу, коли ви надто переймаєтесь, то інколи пишете речі, які чомусь підтримують саме мої тези, а не ваші



української освіти достатньо, щоб його прийняли на роботу в МВФ. а я про що. й Києво-Могилянка не єдиний якісний ЗВО. звісно американьска освіта зіграла свою роль, аое досвід роботи в МВФ - теж. висновок - простіше спочатку попрацювати в МВФ в Україні, а потім вже в США - буде легше робити кар'єру.



висновок - звісно американська освіта дає переваги, але якщо є головах на плечах, то й українські хлопи з українською освітою можуть непогану кар'єру зробити - це ж за вашими словами.



голова на плечах - а не постійне нагадування - поїхав до Туреччини - молодець, залишився в Україні - невдаха. я так гадаю, це ви себе переконуєте? а тепер до суті. я ж кажу, коли ви надто переймаєтесь, то інколи пишете речі, які чомусь підтримують саме мої тези, а не вашіукраїнської освіти достатньо, щоб його прийняли на роботу в МВФ. а я про що. й Києво-Могилянка не єдиний якісний ЗВО. звісно американьска освіта зіграла свою роль, аое досвід роботи в МВФ - теж. висновок - простіше спочатку попрацювати в МВФ в Україні, а потім вже в США - буде легше робити кар'єру.висновок - звісно американська освіта дає переваги, але якщо є головах на плечах, то й українські хлопи з українською освітою можуть непогану кар'єру зробити - це ж за вашими словами.голова на плечах - а не постійне нагадування - поїхав до Туреччини - молодець, залишився в Україні - невдаха. я так гадаю, це ви себе переконуєте? Shaman

Повідомлень: 5729 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 22:26 rjkz написав: Shaman написав: akurt написав: ...

Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.

Моя думка: тільки заради цього воно того варто...

...

...Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму:Моя думка: тільки заради цього воно того варто......

а що таке? турецька освіта не дуже?



щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. а що таке? турецька освіта не дуже?щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.

Давайте подумаем на такую тему.

Вот украинское образование. Где оно востребовано?

В Украине. Где еще?

Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.

Канадское, допускаю, на канадский.

То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.

Это уже попахивает эмиграцией.

Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте.

... Давайте подумаем на такую тему.Вот украинское образование. Где оно востребовано?В Украине. Где еще?Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.Канадское, допускаю, на канадский.То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.Это уже попахивает эмиграцией.Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте....

все правильно пишете. забуваєте важливий нюанс - не у всіх є можливість/має сенс емігрувати. але ті, хто не може емігрувати, все одно може надати можливість дітям отримати закордону освіту.



й багато технічних спеціальностей не залежить від країни. от економіка, юриспруденція - тут дуже важлива прив'язка до країни все правильно пишете. забуваєте важливий нюанс - не у всіх є можливість/має сенс емігрувати. але ті, хто не може емігрувати, все одно може надати можливість дітям отримати закордону освіту.й багато технічних спеціальностей не залежить від країни. от економіка, юриспруденція - тут дуже важлива прив'язка до країни Shaman

Повідомлень: 5729 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 22:34 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ясно, поганий Захід, хороші українські олігархи. Ясно, поганий Захід, хороші українські олігархи. Ну як сказати, Захід інший. За Америку не скажу, але от в Європі є кілька негативних характеристик, в порівнянні з Україною:

1. Фінансовий моніторинг. Важливо не просто мати гроші, а ще й довести, що гроші "чисті". Навіть з одного банку в інший перенести кошти не так просто.

2. Вічна вимога довести проживання за певною адресою, одразу згадується "прописка".

3. Інститут репутації, коли тобі можуть згадати якісь гріхи, які були скоєні вже давно... Ну як сказати, Захід інший. За Америку не скажу, але от в Європі є кілька негативних характеристик, в порівнянні з Україною:1. Фінансовий моніторинг. Важливо не просто мати гроші, а ще й довести, що гроші "чисті". Навіть з одного банку в інший перенести кошти не так просто.2. Вічна вимога довести проживання за певною адресою, одразу згадується "прописка".3. Інститут репутації, коли тобі можуть згадати якісь гріхи, які були скоєні вже давно...

1. Фінмон - це негатив? Він відсікає 99% корупції. Тобто корупція в Україні - це позитивно?

2-3 пункти - я такого не бачив і не чув. 1. Фінмон - це негатив? Він відсікає 99% корупції. Тобто корупція в Україні - це позитивно?2-3 пункти - я такого не бачив і не чув. BIGor

Повідомлень: 8772 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 22:42 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: 1. Фінмон - це негатив? Він відсікає 99% корупції. Тобто корупція в Україні - це позитивно? 1. Фінмон - це негатив? Він відсікає 99% корупції. Тобто корупція в Україні - це позитивно?

Залежить від реалізації. Якщо простий і зрозуміли, як був в Україні (моніторять суму від стільки-то), то це плюс, а коли складний і незрозумілий - то мінус. В того ж Революту були проблеми з моніторингом простих переказів самому собі (пінг-понг між 2 рахунками).

BIGor написав: Тобто корупція в Україні - це позитивно? Тобто корупція в Україні - це позитивно? Коррупція це негатив, але потрібно ловити корупціонера на отриманні коштів, а не на їх витрачанні. А ще краще приймати такі закони, які унеможливлюють корупцію (як приклад ЗНО при вступі до універститету) Залежить від реалізації. Якщо простий і зрозуміли, як був в Україні (моніторять суму від стільки-то), то це плюс, а коли складний і незрозумілий - то мінус. В того ж Революту були проблеми з моніторингом простих переказів самому собі (пінг-понг між 2 рахунками).Коррупція це негатив, але потрібно ловити корупціонера на отриманні коштів, а не на їх витрачанні. А ще краще приймати такі закони, які унеможливлюють корупцію (як приклад ЗНО при вступі до універститету) Дюрі-бачі

Повідомлень: 2658 З нами з: 29.07.22 Подякував: 485 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2007200820092010 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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