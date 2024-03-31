Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2007200820092010 Додано: Суб 30 бер, 2024 22:26 rjkz написав: Shaman написав: akurt написав: ...

Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму: НАВЧАННЯ дітей в канадській школі та в перспективі - подальший вступ в університети в Канаді.

Моя думка: тільки заради цього воно того варто...

...

...Можливо, серед головних чинників саме те, чого ніяк не сприймають учасники форуму:Моя думка: тільки заради цього воно того варто......

а що таке? турецька освіта не дуже?



щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. а що таке? турецька освіта не дуже?щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.

Давайте подумаем на такую тему.

Вот украинское образование. Где оно востребовано?

В Украине. Где еще?

Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.

Канадское, допускаю, на канадский.

То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.

Это уже попахивает эмиграцией.

Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте.

... Давайте подумаем на такую тему.Вот украинское образование. Где оно востребовано?В Украине. Где еще?Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.Канадское, допускаю, на канадский.То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.Это уже попахивает эмиграцией.Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте....

все правильно пишете. забуваєте важливий нюанс - не у всіх є можливість/має сенс емігрувати. але ті, хто не може емігрувати, все одно може надати можливість дітям отримати закордону освіту.



й багато технічних спеціальностей не залежить від країни. от економіка, юриспруденція - тут дуже важлива прив'язка до країни все правильно пишете. забуваєте важливий нюанс - не у всіх є можливість/має сенс емігрувати. але ті, хто не може емігрувати, все одно може надати можливість дітям отримати закордону освіту.й багато технічних спеціальностей не залежить від країни. от економіка, юриспруденція - тут дуже важлива прив'язка до країни Shaman

Повідомлень: 5729 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 бер, 2024 23:58 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ясно, поганий Захід, хороші українські олігархи. Ясно, поганий Захід, хороші українські олігархи. Ну як сказати, Захід інший. За Америку не скажу, але от в Європі є кілька негативних характеристик, в порівнянні з Україною:

1. Фінансовий моніторинг. Важливо не просто мати гроші, а ще й довести, що гроші "чисті". Навіть з одного банку в інший перенести кошти не так просто.

2. Вічна вимога довести проживання за певною адресою, одразу згадується "прописка".

3. Інститут репутації, коли тобі можуть згадати якісь гріхи, які були скоєні вже давно... Ну як сказати, Захід інший. За Америку не скажу, але от в Європі є кілька негативних характеристик, в порівнянні з Україною:1. Фінансовий моніторинг. Важливо не просто мати гроші, а ще й довести, що гроші "чисті". Навіть з одного банку в інший перенести кошти не так просто.2. Вічна вимога довести проживання за певною адресою, одразу згадується "прописка".3. Інститут репутації, коли тобі можуть згадати якісь гріхи, які були скоєні вже давно...



1. Да, но с крупными цифрами. На такие мелкие как в Европе внимания не обращают.

Например, банк дает инфу в налоговую если доход от банковских продуктов в одном банке 600 и более тысяч. Есть какой-то порог от декларирования разовых доходов.

Кажется был 400 долларов. Надо сообщать если есть за рубежом счета 10 куе и выше.

Также проблемы будут если обнаружат 10 куе и выше наличкой и не будет убедительного объяснения их происхождения.

При этом, при въезде в эмиграционном статусе, естественно декларируя (более 10 куе на человека или семью, не 40 куе на 4-х) можно ввезти существенные суммы, положить их в банк и они не будут налогооблагаться. После полугода в статусе резидента это уже сделать нельзя без указания источника происхождения этих денег. Могут пропустить, но могут и взять за одно место.

Есть условия ввода из-за рубежа денег, скажем подарки или продажа недвижимости, когда налогообложение нулевое.

2. Да, праймари резиденс. В случае мошенничества, скажем, чтобы отдать детей в лучшую школу, можно и тюрьму загреметь.

3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.

Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.

Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов.. 1. Да, но с крупными цифрами. На такие мелкие как в Европе внимания не обращают.Например, банк дает инфу в налоговую если доход от банковских продуктов в одном банке 600 и более тысяч. Есть какой-то порог от декларирования разовых доходов.Кажется был 400 долларов. Надо сообщать если есть за рубежом счета 10 куе и выше.Также проблемы будут если обнаружат 10 куе и выше наличкой и не будет убедительного объяснения их происхождения.При этом, при въезде в эмиграционном статусе, естественно декларируя (более 10 куе на человека или семью, не 40 куе на 4-х) можно ввезти существенные суммы, положить их в банк и они не будут налогооблагаться. После полугода в статусе резидента это уже сделать нельзя без указания источника происхождения этих денег. Могут пропустить, но могут и взять за одно место.Есть условия ввода из-за рубежа денег, скажем подарки или продажа недвижимости, когда налогообложение нулевое.2. Да, праймари резиденс. В случае мошенничества, скажем, чтобы отдать детей в лучшую школу, можно и тюрьму загреметь.3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов.. rjkz

Повідомлень: 16409 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8283 раз. Подякували: 5153 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 00:10 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: а що таке? турецька освіта не дуже?



щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. а що таке? турецька освіта не дуже?щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.

Давайте подумаем на такую тему.

Вот украинское образование. Где оно востребовано?

В Украине. Где еще?

Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.

Канадское, допускаю, на канадский.

То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.

Это уже попахивает эмиграцией.

Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте.

... Давайте подумаем на такую тему.Вот украинское образование. Где оно востребовано?В Украине. Где еще?Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.Канадское, допускаю, на канадский.То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.Это уже попахивает эмиграцией.Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте....

все правильно пишете. забуваєте важливий нюанс - не у всіх є можливість/має сенс емігрувати. але ті, хто не може емігрувати, все одно може надати можливість дітям отримати закордону освіту.



й багато технічних спеціальностей не залежить від країни. от економіка, юриспруденція - тут дуже важлива прив'язка до країни все правильно пишете. забуваєте важливий нюанс - не у всіх є можливість/має сенс емігрувати. але ті, хто не може емігрувати, все одно може надати можливість дітям отримати закордону освіту.й багато технічних спеціальностей не залежить від країни. от економіка, юриспруденція - тут дуже важлива прив'язка до країни



Когда мне говорят, что эмигрировать надо ДО 30 лет и никак не 45+ и довольно КАТЕГОРИЧНО, я спорю, потому что имею свой собственный опыт и опыт других людей, которые "все успели".

Но когда я утверждаю, что оптимально, чтобы дети учились с элементари скул в США, ибо знаю каково пришлось тем, кто приехал уже в хайскул или сразу после школы или сразу поступали в каледж и при этом НЕ категоричен ибо понимаю, что у людей могут быть разные возможности/обстоятельства и вижу, что этот посыл не находит особой поддержки/понимания среди форумчан.

Удивительно! Когда мне говорят, что эмигрировать надо ДО 30 лет и никак не 45+ и довольно КАТЕГОРИЧНО, я спорю, потому что имею свой собственный опыт и опыт других людей, которые "все успели".Но когда я утверждаю, что оптимально, чтобы дети учились с элементари скул в США, ибо знаю каково пришлось тем, кто приехал уже в хайскул или сразу после школы или сразу поступали в каледж и при этом НЕ категоричен ибо понимаю, что у людей могут быть разные возможности/обстоятельства и вижу, что этот посыл не находит особой поддержки/понимания среди форумчан.Удивительно! rjkz

Повідомлень: 16409 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8283 раз. Подякували: 5153 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 00:15 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: а що таке? турецька освіта не дуже?



щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи. а що таке? турецька освіта не дуже?щоб вчити дитину в Канаді не обов'язково туди їхати. освіта все одно платна. батьки можуть це зробити й не емігруючи.

Давайте подумаем на такую тему.

Вот украинское образование. Где оно востребовано?

В Украине. Где еще?

Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.

Канадское, допускаю, на канадский.

То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.

Это уже попахивает эмиграцией.

Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте.

... Давайте подумаем на такую тему.Вот украинское образование. Где оно востребовано?В Украине. Где еще?Американское образование заточено на потребности американского рынка труда.Канадское, допускаю, на канадский.То есть, потенциально, надо говорить о том, что выпускник вуза Канады (в данном случае) будет пытаться в дальнейшем найти работу и в Канаде.Это уже попахивает эмиграцией.Если уж говорить об эмиграции, то лучше это делать в детстве, чем в "предпенсионном" (ТМ) возрасте....

все правильно пишете. забуваєте важливий нюанс - не у всіх є можливість/має сенс емігрувати. але ті, хто не може емігрувати, все одно може надати можливість дітям отримати закордону освіту.



й багато технічних спеціальностей не залежить від країни. от економіка, юриспруденція - тут дуже важлива прив'язка до країни все правильно пишете. забуваєте важливий нюанс - не у всіх є можливість/має сенс емігрувати. але ті, хто не може емігрувати, все одно може надати можливість дітям отримати закордону освіту.й багато технічних спеціальностей не залежить від країни. от економіка, юриспруденція - тут дуже важлива прив'язка до країни



Кстати, насчет "технических" специальностей.

За исключением неких, имеющие единые международные стандарты, скажем, морские или авиационные, множество других - проблема. США имеет свои коды(нормы), единицы измерения, подходы в проектировании, которые кардинально разнятся с европейскими.

Банально, в строительстве упор делается на снижение трудоемкости, чтто возводит ЖБК в ранг архинепрактичного материала. Зато стальные конструкции в приоритете. Кстати, насчет "технических" специальностей.За исключением неких, имеющие единые международные стандарты, скажем, морские или авиационные, множество других - проблема. США имеет свои коды(нормы), единицы измерения, подходы в проектировании, которые кардинально разнятся с европейскими.Банально, в строительстве упор делается на снижение трудоемкости, чтто возводит ЖБК в ранг архинепрактичного материала. Зато стальные конструкции в приоритете. rjkz

Повідомлень: 16409 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8283 раз. Подякували: 5153 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 08:36 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Вчорашня розмова з українцем, який з листопада 2022 в Канаді:



- Все хорошо, сейчас на работе, предложили в выходной выйти. Машину еще не купил но скоро думаю...

- Завтра съезжаю с квартиры (Примітка: орендував 1-к квартиру 1 рік за 950+50 (електрика) CAD на місяць.)

- Контракт закончился, перееду к родителям на время (Примітка1: мама з братом та батьком орендують 3-к квартиру в тому ж місті, батько як правило у відрядженнях. Примітка 2: ретельно збирає гроші на авто, вирішив, що 1000 доларів на місяць буде дуже приємно відкладати в гаманець на нове авто. Мабуть буде економія на харчах - витрачав на харчування на місяць від 400 до 600 CAD. У мами на одному Борщі можна 5 діб жити...).

- Ну жаловаться не могу потому что сейчас в лучшем положении чем когда либо был... (Примітка: працює в автосалоні КІА). Востаннє редагувалось akurt в Нед 31 бер, 2024 08:40, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9482 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 08:52 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь. Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2658 З нами з: 29.07.22 Подякував: 485 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 09:17 akurt написав: Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.

Може пригодиться.



Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.

Може вас і послухає якесь на нещасне… Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.Може пригодиться.Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.Може вас і послухає якесь на нещасне…

Але вона дійсно безкоштовна в Європі (крім Англії)- якщо здаси іспити)

А ось випускників турецьких універів не зустрічав) Але вона дійсно безкоштовна в Європі (крім Англії)- якщо здаси іспити)А ось випускників турецьких універів не зустрічав) cherchiltank

Повідомлень: 1317 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 09:18 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…

- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.

- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитрою

формулою:

CS (credit slavery)+400$.

- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.

- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.

- маємо профіт:

12*400$ - х%

70000$ - 100%

х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США. - купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитроюформулою:CS (credit slavery)+400$.- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.- маємо профіт:12*400$ - х%70000$ - 100%х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США.

Схема-фейк, бо

по-перше, не враховує податок на нерухомість.

По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025.

Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів. Схема-фейк, бопо-перше, не враховує податок на нерухомість.По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025.Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів. Denik Повідомлень: 3057 З нами з: 23.02.09 Подякував: 634 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 09:29 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь. Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.

Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают. Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают. slonomag Повідомлень: 478 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 09:33 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь. Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.

Ну хз, нахіба Вам крутити гроші між банками? Звичайно схоже на якусь схему. Тоді просто в Банк А дайте документ про походження грошей. Якщо не подобається правила країн ЄС то є українські або турецькі банки. Ті не гребують нічим. Ну хз, нахіба Вам крутити гроші між банками? Звичайно схоже на якусь схему. Тоді просто в Банк А дайте документ про походження грошей. Якщо не подобається правила країн ЄС то є українські або турецькі банки. Ті не гребують нічим. BIGor

Повідомлень: 8771 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2007200820092010 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор