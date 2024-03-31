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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2009201020112012> Додано: Нед 31 бер, 2024 09:43 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь. Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.

Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают. Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают.

Схема дивна, якщо це робити багато разів протягом короткого періоду часу. Як варіант, в банку А можна знімати гроші з рахунку/карти без комісії, але 0% за позитивний. В банку В є комісія за зняття готівки, але щедрий % на залишок. Як тільки гроші з'являються в банку А, вони переводяться в банк В, як з'являється необхідність зняти готівку, то гроші з банку В повертаються в банк А. Насправді, якщо таке робити кілька разів в місяць на суму власних доходів, то питань не буде в фінмона не буде. Якщо безробітний сотні тисяч переводить туди-сюди, то явно буде щось підозріле Схема дивна, якщо це робити багато разів протягом короткого періоду часу. Як варіант, в банку А можна знімати гроші з рахунку/карти без комісії, але 0% за позитивний. В банку В є комісія за зняття готівки, але щедрий % на залишок. Як тільки гроші з'являються в банку А, вони переводяться в банк В, як з'являється необхідність зняти готівку, то гроші з банку В повертаються в банк А. Насправді, якщо таке робити кілька разів в місяць на суму власних доходів, то питань не буде в фінмона не буде. Якщо безробітний сотні тисяч переводить туди-сюди, то явно буде щось підозріле Востаннє редагувалось Boundless в Нед 31 бер, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз. Boundless Повідомлень: 2183 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 09:48 cherchiltank написав: akurt написав: Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.

Може пригодиться.



Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.

Може вас і послухає якесь на нещасне… Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.Може пригодиться.Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.Може вас і послухає якесь на нещасне…

Але вона дійсно безкоштовна в Європі (крім Англії)- якщо здаси іспити)

А ось випускників турецьких універів не зустрічав) Але вона дійсно безкоштовна в Європі (крім Англії)- якщо здаси іспити)А ось випускників турецьких універів не зустрічав)

У доньки, котра вчиться не безкоштовно в Нідерландах, руммейт туркеня, котра не збирається (яке диво) повертатись на батьківщину. Як і інша руммейт, іспанка. У доньки, котра вчиться не безкоштовно в Нідерландах, руммейт туркеня, котра не збирається (яке диво) повертатись на батьківщину. Як і інша руммейт, іспанка. gonchik74

Повідомлень: 686 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 09:51 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь. Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.

Ну хз, нахіба Вам крутити гроші між банками? Звичайно схоже на якусь схему. Тоді просто в Банк А дайте документ про походження грошей. Якщо не подобається правила країн ЄС то є українські або турецькі банки. Ті не гребують нічим. Ну хз, нахіба Вам крутити гроші між банками? Звичайно схоже на якусь схему. Тоді просто в Банк А дайте документ про походження грошей. Якщо не подобається правила країн ЄС то є українські або турецькі банки. Ті не гребують нічим.

Та яка там схема. Приклад - лежать в доларах, треба поміняти на злотий/євро. Курс банку де лежать, такий, що робить цей зовсім невигідним. Мусиш перегнати на револют/пейсеру/вайс і потім назад. Ось тут у банка, де лежали гроші знову питання про походження. Та яка там схема. Приклад - лежать в доларах, треба поміняти на злотий/євро. Курс банку де лежать, такий, що робить цей зовсім невигідним. Мусиш перегнати на револют/пейсеру/вайс і потім назад. Ось тут у банка, де лежали гроші знову питання про походження. gonchik74

Повідомлень: 686 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 09:57 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость?

2 варіанти:

1. Отримати вигоду від різниці курсів обміну євро/місцева валюта.

2. Вкладатись завжди в банк, де вигідніший депозит, а вони регулярно змінюють умови



Ну і не розумію в чому проблема в "схемах", якщо вони в межах закону?

Це ж проблеми того, хто створює закони, що в них є шпарини. Я не проти фінмоніторингу, коли опубліковані всі його правила, а не так як в ЄС - чорна скриня... 2 варіанти:1. Отримати вигоду від різниці курсів обміну євро/місцева валюта.2. Вкладатись завжди в банк, де вигідніший депозит, а вони регулярно змінюють умовиНу і не розумію в чому проблема в "схемах", якщо вони в межах закону?Це ж проблеми того, хто створює закони, що в них є шпарини. Я не проти фінмоніторингу, коли опубліковані всі його правила, а не так як в ЄС - чорна скриня... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2661 З нами з: 29.07.22 Подякував: 488 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 10:10 Denik написав: akurt написав: - купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…

- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.

- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитрою

формулою:

CS (credit slavery)+400$.

- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.

- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.

- маємо профіт:

12*400$ - х%

70000$ - 100%

х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США. - купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитроюформулою:CS (credit slavery)+400$.- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.- маємо профіт:12*400$ - х%70000$ - 100%х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США.

Схема-фейк, бо

по-перше, не враховує податок на нерухомість.

По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025.

Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів. Схема-фейк, бопо-перше, не враховує податок на нерухомість.По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025.Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів.

Ну чому ж фейк?

Тверезий розрахунок та знання справи.



Єдине, що є вірним у Ваших розрахунках, то зауваження про те, що в моїх розрахунках не включено:

- податок на нерухомість (як відомо податки платять тільки боягузи);

- страхування нерухомості (який же дурень оформлює Поліс страхування нерухомості????)

- страхування здоровʼя того, хто є власником нерухомості (який же дурень укладає Поліс страхування?)

- щомісячні платежі на приведення території в порядок (орієнтовно 50$ за догляд за газонами та прибирання);

- витрати на ранішню каву в постіль (бажано із пакета з фірмовою кавою від StarBuks Veranda Blend Mellow and Cocoa notes).



Це я дійсно не порахував.



Тепер беремо "правильний" калькулятор:

- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ з урахуванням первинного внеску в 70 000$: 350000-70000=280 000$.

- кредитора ставка від забудовника (а не від банка): 4,996% річних (Примітка: якщо купують НЕ новий будинок/квартиру, то позичають гроші у банка. Але якщо купують НОВУ нерухомість - "під ключ" від конкретного Забудовника, то він сам пропонує взяти кредит у нього. Додам ще, що Забудовник в 80% випадків дає додатковий бонус в сумі 5000...10000 на "закриття угоди" - тобто оформлення всіх необхідних документів та донесення витрат Покупцем на їх оформлення та залучення юристів/адвокатів/консультантів. Такий бонус у вигляді 10 000 доларів є значно вигіднішим, ніж просто знижка ціни від того ж Забудовника. Хоча сума здається тією самою: 10 000 доларів - вони ніби то і в Україні 10 000 доларів. А різниця є! Додам також, що в США рієлтори НЕ отримують від Покупця жодної винагороди).

- тип кредиту: Іпотечний (Ануїтет);

- термін кредиту: стандарт - 30 років;

- щомісячна плата за кредитом: 1503,10$ (прописом: одна тисяча пʼятсот три долари і десять центів).



Антракт.



P.S. В принципі погоджуюся з тим, що на клятого орендаря можна покласти обовʼязок платити ще і за Lаwn mowing та оплату пляшки шампанського на Easter. Просто щоби знав, як свободу любити. Ну чому ж фейк?Єдине, що є вірним у Ваших розрахунках, то зауваження про те, що в моїх розрахунках не включено:- податок на нерухомість (як відомо податки платять тільки боягузи);- страхування нерухомості (який же дурень оформлює Поліс страхування нерухомості????)- страхування здоровʼя того, хто є власником нерухомості (який же дурень укладає Поліс страхування?)- щомісячні платежі на приведення території в порядок (орієнтовно 50$ за догляд за газонами та прибирання);- витрати на ранішню каву в постіль (бажано із пакета з фірмовою кавою від StarBuks Veranda Blend Mellow and Cocoa notes).Це я дійсно не порахував.Тепер беремо "правильний" калькулятор:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ з урахуванням первинного внеску в 70 000$: 350000-70000=280 000$.- кредитора ставка від забудовника (а не від банка): 4,996% річних (Примітка: якщо купують НЕ новий будинок/квартиру, то позичають гроші у банка. Але якщо купують НОВУ нерухомість - "під ключ" від конкретного Забудовника, то він сам пропонує взяти кредит у нього. Додам ще, що Забудовник в 80% випадків дає додатковий бонус в сумі 5000...10000 на "закриття угоди" - тобто оформлення всіх необхідних документів та донесення витрат Покупцем на їх оформлення та залучення юристів/адвокатів/консультантів. Такий бонус у вигляді 10 000 доларів є значно вигіднішим, ніж просто знижка ціни від того ж Забудовника. Хоча сума здається тією самою: 10 000 доларів - вони ніби то і в Україні 10 000 доларів. А різниця є! Додам також, що в США рієлтори НЕ отримують від Покупця жодної винагороди).- тип кредиту: Іпотечний (Ануїтет);- термін кредиту: стандарт - 30 років;- щомісячна плата за кредитом: 1503,10$ (прописом: одна тисяча пʼятсот три долари і десять центів).Антракт.В принципі погоджуюся з тим, що на клятого орендаря можна покласти обовʼязок платити ще і за Lаwn mowing та оплату пляшки шампанського на Easter. Просто щоби знав, як свободу любити. akurt

Повідомлень: 9484 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 10:44 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом). З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом). BIGor

Повідомлень: 8774 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 10:55 Re: Еміграція, заробітчанство Я думаю секрет системы в том что она заточена на 90% обычных европейцев которые получили зп, потратили. И никто тут не бегает из-за 1% комиссии на снятии или конвертации валют. Я когда клиентам с Европы пытаюсь рассказать как лучше евро/доллар переводить через пайпал чтобы не попадать на их комиссии за конвертацию валют и мега не выгодный курс (реально потери выходят до 3-5% что например на 5куе уже 100-150евро), они на меня как на придурка смотрят, типа нафига этот гемор с перебрасыванием денег между счетами и тд.

Поэтому таких случаев что кто-то гоняет туда-сюда деньги между счетами чтобы съэкономить пару десятков евро не так уж много. Отсюда и подозрительность к таким действиям. slonomag Повідомлень: 479 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 11:04 BIGor написав: akurt написав: - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом). З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).

Можна і за 350 купити - але сарай і до найближчого міста буде кілометрів 200

Якщо любите тварин та усамітнення - норм Можна і за 350 купити - але сарай і до найближчого міста буде кілометрів 200Якщо любите тварин та усамітнення - норм cherchiltank

Повідомлень: 1319 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 11:04 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Отсюда и подозрительность к таким действиям. Отсюда и подозрительность к таким действиям.

Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів.

ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини... Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів.ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 31 бер, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2661 З нами з: 29.07.22 Подякував: 488 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 11:06 BIGor написав: akurt написав: - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом). З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).

Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною...

Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування.

В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів.

Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади.

https://www.youtube.com/watch?v=1btPKJ-MRE4



Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою.

Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною...Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування.В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів.Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади.Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою. akurt

Повідомлень: 9484 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3535 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2009201020112012> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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