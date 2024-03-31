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BIGor написав:Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.
Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.
Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают.
Схема дивна, якщо це робити багато разів протягом короткого періоду часу. Як варіант, в банку А можна знімати гроші з рахунку/карти без комісії, але 0% за позитивний. В банку В є комісія за зняття готівки, але щедрий % на залишок. Як тільки гроші з'являються в банку А, вони переводяться в банк В, як з'являється необхідність зняти готівку, то гроші з банку В повертаються в банк А. Насправді, якщо таке робити кілька разів в місяць на суму власних доходів, то питань не буде в фінмона не буде. Якщо безробітний сотні тисяч переводить туди-сюди, то явно буде щось підозріле
Востаннє редагувалось Boundless в Нед 31 бер, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму. Може пригодиться.
Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі. Може вас і послухає якесь на нещасне…
Але вона дійсно безкоштовна в Європі (крім Англії)- якщо здаси іспити) А ось випускників турецьких універів не зустрічав)
У доньки, котра вчиться не безкоштовно в Нідерландах, руммейт туркеня, котра не збирається (яке диво) повертатись на батьківщину. Як і інша руммейт, іспанка.
BIGor написав:Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.
Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.
Ну хз, нахіба Вам крутити гроші між банками? Звичайно схоже на якусь схему. Тоді просто в Банк А дайте документ про походження грошей. Якщо не подобається правила країн ЄС то є українські або турецькі банки. Ті не гребують нічим.
Та яка там схема. Приклад - лежать в доларах, треба поміняти на злотий/євро. Курс банку де лежать, такий, що робить цей зовсім невигідним. Мусиш перегнати на револют/пейсеру/вайс і потім назад. Ось тут у банка, де лежали гроші знову питання про походження.
slonomag написав:Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость?
2 варіанти: 1. Отримати вигоду від різниці курсів обміну євро/місцева валюта. 2. Вкладатись завжди в банк, де вигідніший депозит, а вони регулярно змінюють умови
Ну і не розумію в чому проблема в "схемах", якщо вони в межах закону? Це ж проблеми того, хто створює закони, що в них є шпарини. Я не проти фінмоніторингу, коли опубліковані всі його правила, а не так як в ЄС - чорна скриня...
akurt написав:- купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де… - перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$. - такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитрою формулою: CS (credit slavery)+400$. - тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць. - таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$. - маємо профіт: 12*400$ - х% 70000$ - 100% х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США.
Схема-фейк, бо по-перше, не враховує податок на нерухомість. По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025. Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів.
Ну чому ж фейк? Тверезий розрахунок та знання справи.
Єдине, що є вірним у Ваших розрахунках, то зауваження про те, що в моїх розрахунках не включено: - податок на нерухомість (як відомо податки платять тільки боягузи); - страхування нерухомості (який же дурень оформлює Поліс страхування нерухомості????) - страхування здоровʼя того, хто є власником нерухомості (який же дурень укладає Поліс страхування?) - щомісячні платежі на приведення території в порядок (орієнтовно 50$ за догляд за газонами та прибирання); - витрати на ранішню каву в постіль (бажано із пакета з фірмовою кавою від StarBuks Veranda Blend Mellow and Cocoa notes).
Це я дійсно не порахував.
Тепер беремо "правильний" калькулятор: - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ з урахуванням первинного внеску в 70 000$: 350000-70000=280 000$. - кредитора ставка від забудовника (а не від банка): 4,996% річних (Примітка: якщо купують НЕ новий будинок/квартиру, то позичають гроші у банка. Але якщо купують НОВУ нерухомість - "під ключ" від конкретного Забудовника, то він сам пропонує взяти кредит у нього. Додам ще, що Забудовник в 80% випадків дає додатковий бонус в сумі 5000...10000 на "закриття угоди" - тобто оформлення всіх необхідних документів та донесення витрат Покупцем на їх оформлення та залучення юристів/адвокатів/консультантів. Такий бонус у вигляді 10 000 доларів є значно вигіднішим, ніж просто знижка ціни від того ж Забудовника. Хоча сума здається тією самою: 10 000 доларів - вони ніби то і в Україні 10 000 доларів. А різниця є! Додам також, що в США рієлтори НЕ отримують від Покупця жодної винагороди). - тип кредиту: Іпотечний (Ануїтет); - термін кредиту: стандарт - 30 років; - щомісячна плата за кредитом: 1503,10$ (прописом: одна тисяча пʼятсот три долари і десять центів).
Антракт.
P.S. В принципі погоджуюся з тим, що на клятого орендаря можна покласти обовʼязок платити ще і за Lаwn mowing та оплату пляшки шампанського на Easter. Просто щоби знав, як свободу любити.
Я думаю секрет системы в том что она заточена на 90% обычных европейцев которые получили зп, потратили. И никто тут не бегает из-за 1% комиссии на снятии или конвертации валют. Я когда клиентам с Европы пытаюсь рассказать как лучше евро/доллар переводить через пайпал чтобы не попадать на их комиссии за конвертацию валют и мега не выгодный курс (реально потери выходят до 3-5% что например на 5куе уже 100-150евро), они на меня как на придурка смотрят, типа нафига этот гемор с перебрасыванием денег между счетами и тд. Поэтому таких случаев что кто-то гоняет туда-сюда деньги между счетами чтобы съэкономить пару десятков евро не так уж много. Отсюда и подозрительность к таким действиям.
slonomag написав:Отсюда и подозрительность к таким действиям.
Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів. ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 31 бер, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$
З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).
Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною... Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування. В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів. Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади. https://www.youtube.com/watch?v=1btPKJ-MRE4
Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою.