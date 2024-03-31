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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2009201020112012>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:43

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.

Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают.

Схема дивна, якщо це робити багато разів протягом короткого періоду часу. Як варіант, в банку А можна знімати гроші з рахунку/карти без комісії, але 0% за позитивний. В банку В є комісія за зняття готівки, але щедрий % на залишок. Як тільки гроші з'являються в банку А, вони переводяться в банк В, як з'являється необхідність зняти готівку, то гроші з банку В повертаються в банк А. Насправді, якщо таке робити кілька разів в місяць на суму власних доходів, то питань не буде в фінмона не буде. Якщо безробітний сотні тисяч переводить туди-сюди, то явно буде щось підозріле
Востаннє редагувалось Boundless в Нед 31 бер, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:48

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Про безкоштовну освіту в Європі розказуйте учасникам форуму.
Може пригодиться.

Про підвищення з посади «молодший касир» до «старший касир» в провідному банку Канади для випускника канадського університету з освітнім рівнем «магістр» розкажете комусь на найближчому базарі.
Може вас і послухає якесь на нещасне…

Але вона дійсно безкоштовна в Європі (крім Англії)- якщо здаси іспити)
А ось випускників турецьких універів не зустрічав)

У доньки, котра вчиться не безкоштовно в Нідерландах, руммейт туркеня, котра не збирається (яке диво) повертатись на батьківщину. Як і інша руммейт, іспанка.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:51

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.

Ну хз, нахіба Вам крутити гроші між банками? Звичайно схоже на якусь схему. Тоді просто в Банк А дайте документ про походження грошей. Якщо не подобається правила країн ЄС то є українські або турецькі банки. Ті не гребують нічим.

Та яка там схема. Приклад - лежать в доларах, треба поміняти на злотий/євро. Курс банку де лежать, такий, що робить цей зовсім невигідним. Мусиш перегнати на револют/пейсеру/вайс і потім назад. Ось тут у банка, де лежали гроші знову питання про походження.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость?

2 варіанти:
1. Отримати вигоду від різниці курсів обміну євро/місцева валюта.
2. Вкладатись завжди в банк, де вигідніший депозит, а вони регулярно змінюють умови

Ну і не розумію в чому проблема в "схемах", якщо вони в межах закону?
Це ж проблеми того, хто створює закони, що в них є шпарини. Я не проти фінмоніторингу, коли опубліковані всі його правила, а не так як в ЄС - чорна скриня...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:10

  Denik написав:
  akurt написав:- купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…
- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.
- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитрою
формулою:
CS (credit slavery)+400$.
- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.
- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.
- маємо профіт:
12*400$ - х%
70000$ - 100%
х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США.

Схема-фейк, бо
по-перше, не враховує податок на нерухомість.
По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025.
Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів.

Ну чому ж фейк?
Тверезий розрахунок та знання справи.

Єдине, що є вірним у Ваших розрахунках, то зауваження про те, що в моїх розрахунках не включено:
- податок на нерухомість (як відомо податки платять тільки боягузи);
- страхування нерухомості (який же дурень оформлює Поліс страхування нерухомості????)
- страхування здоровʼя того, хто є власником нерухомості (який же дурень укладає Поліс страхування?)
- щомісячні платежі на приведення території в порядок (орієнтовно 50$ за догляд за газонами та прибирання);
- витрати на ранішню каву в постіль (бажано із пакета з фірмовою кавою від StarBuks Veranda Blend Mellow and Cocoa notes).

Це я дійсно не порахував.

Тепер беремо "правильний" калькулятор:
- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ з урахуванням первинного внеску в 70 000$: 350000-70000=280 000$.
- кредитора ставка від забудовника (а не від банка): 4,996% річних (Примітка: якщо купують НЕ новий будинок/квартиру, то позичають гроші у банка. Але якщо купують НОВУ нерухомість - "під ключ" від конкретного Забудовника, то він сам пропонує взяти кредит у нього. Додам ще, що Забудовник в 80% випадків дає додатковий бонус в сумі 5000...10000 на "закриття угоди" - тобто оформлення всіх необхідних документів та донесення витрат Покупцем на їх оформлення та залучення юристів/адвокатів/консультантів. Такий бонус у вигляді 10 000 доларів є значно вигіднішим, ніж просто знижка ціни від того ж Забудовника. Хоча сума здається тією самою: 10 000 доларів - вони ніби то і в Україні 10 000 доларів. А різниця є! Додам також, що в США рієлтори НЕ отримують від Покупця жодної винагороди).
- тип кредиту: Іпотечний (Ануїтет);
- термін кредиту: стандарт - 30 років;
- щомісячна плата за кредитом: 1503,10$ (прописом: одна тисяча пʼятсот три долари і десять центів).

Антракт.

P.S. В принципі погоджуюся з тим, що на клятого орендаря можна покласти обовʼязок платити ще і за Lаwn mowing та оплату пляшки шампанського на Easter. Просто щоби знав, як свободу любити.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 10:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Я думаю секрет системы в том что она заточена на 90% обычных европейцев которые получили зп, потратили. И никто тут не бегает из-за 1% комиссии на снятии или конвертации валют. Я когда клиентам с Европы пытаюсь рассказать как лучше евро/доллар переводить через пайпал чтобы не попадать на их комиссии за конвертацию валют и мега не выгодный курс (реально потери выходят до 3-5% что например на 5куе уже 100-150евро), они на меня как на придурка смотрят, типа нафига этот гемор с перебрасыванием денег между счетами и тд.
Поэтому таких случаев что кто-то гоняет туда-сюда деньги между счетами чтобы съэкономить пару десятков евро не так уж много. Отсюда и подозрительность к таким действиям.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:04

  BIGor написав:
  akurt написав:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).

Можна і за 350 купити - але сарай і до найближчого міста буде кілометрів 200
Якщо любите тварин та усамітнення - норм
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Отсюда и подозрительность к таким действиям.

Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів.
ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 31 бер, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:06

  BIGor написав:
  akurt написав:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).

Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною...
Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування.
В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів.
Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади.
https://www.youtube.com/watch?v=1btPKJ-MRE4

Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою.
Зображення
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